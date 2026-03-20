Partidos de hoy, viernes 20 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 20 de marzo, la agenda futbolera tendrá duelos interesantes en las mejores ligas del mundo: se inicia la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Manchester United buscará asegurar su pase a torneos europeos en la Premier League, y mucho más.

El encuentro entre Cienciano y FC Cajamarca marca el inicio de la jornada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El ‘Papá’ aspira a sumar un triunfo que le permita acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, el conjunto dirigido por Hernán Barcos atraviesa una situación complicada en la tabla. Con apenas cinco puntos, FC Cajamarca ocupa la posición 16 y necesita una victoria para intentar despegarse de la zona baja.

Actualmente, el cuadro cusqueño se ubica en el cuarto puesto con 13 unidades, lo que alimenta las expectativas de sus seguidores de cara al duelo. El resultado de este partido podría influir considerablemente en la lucha por el liderato y en la pugna por evitar el descenso, dando al enfrentamiento un atractivo especial para ambas hinchadas.

Programación de hoy, viernes 20 de marzo, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

ADT y Melgar se disputará en Tarma, en un contexto marcado por la presión que recae sobre el conjunto arequipeño. Las críticas hacia el equipo dirigido por Juan Reynoso se han intensificado tras la eliminación de la Copa Sudamericana, lo que ha generado un clima de exigencia previo a su próximo compromiso en la Liga 1.

En la antesala de este enfrentamiento, el ‘vendaval celeste’ llega fortalecido tras superar 1-0 a Sport Huancayo en la jornada anterior. Esta victoria refuerza la confianza del plantel para recibir a un rival que atraviesa una etapa de resultados irregulares.

Por el lado de los ‘rojinegros’, el empate sin goles frente a Atlético Grau en la fecha previa ha agudizado el debate sobre el rendimiento del ‘León del Sur’. El partido en la altura representa una oportunidad para intentar revertir la dinámica y reencontrarse con el triunfo, aunque el desafío se presenta complejo ante un ADT que ha mostrado solidez como local.

Partidos de Liga 1

- ADT vs Melgar (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX, Movistar TV)

- Cienciano vs FC Cajamarca (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX, Movistar TV)

Partido de LaLiga

- Villarreal vs Real Sociedad (15:00 horas / estadio de la Cerámica / DSports, DGO)

Partido de Premier League

- Bournemouth vs Manchester United (15:00 horas / Vitality Stadium / Disney+)

Partidos de Serie A

- Cagliari vs Napoli (12:30 horas / estadio Sardegna Arena / ESPN 5, Disney+)

- Genoa vs Udinese (14:45 horas / estadio Luigi Ferraris / Disney+)

Partido de Bundesliga

- RB Leipzig vs Hoffenheim (14:30 horas / Red Bull Arena / Disney+)

Partido de Ligue 1

- Lens vs Angers (14:45 horas / estadio Bollaert-Delelis / ESPN 5, Disney+)

Partido de Championship

- Preston North End vs Stoke City (15:00 horas / Deepdale / Disney+)

Partido de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (19:15 horas / estadio Centenario de Quilmes / TyC Sports)