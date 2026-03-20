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Bryan Reyna no integra la delegación de Universitario para visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo: ¿Cuándo será su debut?

El último refuerzo para las filas del equipo de Javier Rabanal no sumará minutos ante las ‘águilas cutervinas’. Pese a que realizó la pretemporada con su anterior equipo, el comando técnico ‘crema’ no lo consideró para el juego en el Estadio Juan Maldonado Gamarra

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Bryan Reyna no viajó a
Bryan Reyna no viajó a Cutervo y aguardará por su debut con Universitario en la próxima jornada doméstica. Crédito: Instagram Universitario.

Universitario de Deportes urge de una victoria en su visita a Cutervo. El conjunto estudiantil aún no conoce de triunfos a domicilio en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y buscará llevarse en las valijas a Lima tres valiosas unidades a puertas de un duelo crucial frente a Alianza Lima. Para el envite en la provincia cajamarquina, el comando técnico de Javier Rabanal decidió no incluir a Bryan Reyna, reciente incorporación.

El desequilibrante futbolista nacional se unió a las filas del adiestrador español y se entrenó en el predio de Campo Mar. Luego de una evaluación de sus primeros días en la plantilla, Rabanal resolvió que el ‘Picante’ aún no se someta a la exigencia que conlleva un duelo a 2560 m.s.n.m. y aguarde por su debut en la siguiente jornada.

Por lo tanto, el estreno del último refuerzo de Universitario tendrá lugar en la fecha 9 del primer certamen de la temporada cuando los ‘cremasmidan fuerzas ante Alianza Lima. Reyna podría sumar minutos y pisar el gramado del Estadio Monumental frente a su exequipo, donde marcó cuatro dianas y brindó una asistencia en todo el 2024.

Bryan Reyna y Jairo Concha,
Bryan Reyna y Jairo Concha, dos ex Alianza Lima que ahora militan en Universitario. Crédito: Instagram Universitario.

En esa línea, siguiendo la información que compartió el periodista Gustavo Peralta, la enfermería de Universitario comienza a dar de alta a figuras importantes. De momento, Edison Flores ya está a disposición de Javier Rabanal para el duelo en Cutervo; el caso de Héctor Fertoli es similar al de Reyna, pues también permanecerá en Lima y podrá rendir ante los ‘blanquiazules’.

Partido clave vs Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del encuentro que paraliza el fútbol peruano. Los ‘cremas’ están obligados a sumar de a tres para igualar la línea de puntos del rival de La Victoria —a la espera que lo que suceda en la fecha previa—.

El duelo entre las instituciones que nacieron en la calle Odrizola y la calle Cotabambas aún no cuenta con programación oficial. La Liga 1 aún no ha anunciado si el juego se disputará el sábado 4 o el domingo 5 de abril, después de los amistosos de la selección peruana.

El duelo sobre el verde del Estadio Monumental marcará un tono en el Torneo Apertura. Si los ‘cremas’ se imponen, la disputa por el primer lugar se hará más reñida. Caso contrario, los de Pablo Guede pueden sacar una ventaja considerable para hacerse con el Apertura y dar un paso importante en busca del título nacional.

Tabla de posiciones de Liga
Tabla de posiciones de Liga 1 2026 tras la fecha 7 del Torneo Apertura.

Universitario visita a Comerciantes Unidos antes del clásico

El duelo entre las escuadras dirigidas por Javier Rabanal y Claudio Biaggio está pactado para iniciar este sábado 21 de marzo a las 13:15 horas de Perú. Para la audiencia internacional, el balón rodará a las 12:15 en México; a las 13:15 en Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 14:15 en Venezuela y Bolivia; mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la cita deportiva arrancará a las 15:15 horas.

La transmisión oficial del encuentro entre Universitario y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 Max, señal que posee los derechos exclusivos de la Liga 1 2026. Los aficionados podrán sintonizar el partido a través de las principales operadoras del país, tales como DirecTV, Claro TV, Movistar, Best Cable y Win. Asimismo, para quienes prefieren la flexibilidad del streaming, el compromiso estará disponible en vivo mediante la plataforma Liga 1 Play.

Para no perderse ningún detalle, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral de este enfrentamiento desde su portal web. El despliegue informativo incluirá la previa más completa, el minuto a minuto en tiempo real, videos de los goles, incidencias clave y las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final, garantizando una experiencia total para los seguidores del fútbol peruano.

Universitario vs Comerciantes Unidos EN
Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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