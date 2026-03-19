Fernando Corcino responde a Franco Velazco y defiende a la Comisión Disciplinaria: “Tal vez quiere una de acuerdo a sus intereses”

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional sostiene que la designación se realizó bajo los estatutos vigentes, tras las severas críticas recibidas por parte de Universitario de Deportes y su administrador Franco Velazco (Redes Sociales)

La controversia en el fútbol peruano se intensificó tras el cruce público entre Fernando Corcino , titular de la Liga de Fútbol Profesional, y Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes. Velazco cuestionó la validez de las recientes sanciones impuestas a jugadores de su club, alegando que la Comisión Disciplinaria no fue elegida por la asamblea de clubes, sino designada de forma irregular.

Ante estos señalamientos, Corcino defendió el procedimiento aplicado para la conformación de dicho órgano, asegurando que se notificó a todos los clubes y que el proceso se encuentra respaldado por los estatutos vigentes. El debate pone en duda la transparencia y los mecanismos de control en la organización del campeonato nacional.

La designación de la Comisión Disciplinaria y el reclamo de Universitario

El reclamo de Franco Velazco pone en cuestión la designación de la Comisión Disciplinaria, al considerar que no se respetaron los estatutos en Universitario de Deportes. (Facebook / Club Universitario de Deportes)

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ha expresado su inconformidad con la manera en que se designaron los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional. Según Velazco, lo estipulado en el artículo 43 del estatuto establece que la asamblea general debe elegir a los integrantes de los órganos jurisdiccionales a propuesta de la junta directiva, proceso que, según él, no se cumplió.

“La Asamblea General, a propuesta de la junta directiva, elegirá a los integrantes de los órganos jurisdiccionales por un periodo de cuatro años. Eso todavía no ha ocurrido”, afirmó el directivo crema, quien anunció que Universitario iniciará acciones legales para esclarecer el procedimiento y proteger los intereses institucionales.

Las recientes sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal por incidentes en el partido ante Cristal han sido el detonante para el reclamo de Universitario. Velazco sostiene que tales decisiones carecen de legitimidad si la comisión no fue correctamente conformada, y remarcó que los clubes fueron notificados sobre la asamblea recién para el 30 de abril. “Ninguna sanción debería tomarse en serio si no fue aprobada por una comisión válida”, subrayó el dirigente.

La postura de la Liga de Fútbol Profesional y la defensa de Corcino

Fernando Corcino defiende la legalidad del proceso en la Liga de Fútbol Profesional ante críticas de Franco Velazco. (Facebook / Liga 1)

En respuesta a las acusaciones, Fernando Corcino aseguró que la conformación de la Comisión Disciplinaria se ajustó a los procedimientos estatutarios. El presidente de la Liga explicó que la junta directiva es la encargada de proponer a los miembros, mientras que la asamblea simplemente ratifica esos nombramientos en una sesión ya programada. “El día 26 de enero se notificó a todos los clubes sobre quiénes eran los integrantes y cómo se realizó la designación”, señaló Corcino en declaraciones a RPP. Añadió que resulta sorprendente que se cuestione ahora el proceso, cuando hubo oportunidad de impugnarlo previamente.

Corcino enfatizó que los integrantes de la comisión no fueron seleccionados de manera arbitraria, sino que pasaron por un filtro en el órgano de integridad y ética de la Federación Peruana de Fútbol. “Si el señor Velazco considera que estos miembros no cumplen con los requisitos, debería especificarlo. Parece que lo que busca es que se nombre una comisión disciplinaria de acuerdo a sus intereses”, manifestó el titular de la Liga, defendiendo la transparencia y legalidad del proceso.

Implicancias y consecuencias para el campeonato peruano

El conflicto entre Universitario de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional genera dudas sobre la estabilidad del torneo. (Facebook / Club Universitario de Deportes)

El enfrentamiento entre la administración de Universitario de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional ocurre en un contexto de creciente tensión por la aplicación de sanciones disciplinarias en el torneo peruano. Las disputas sobre la legitimidad de la Comisión Disciplinaria han generado incertidumbre respecto a la imparcialidad en la toma de decisiones y la estabilidad del campeonato.

Según los estatutos de la Liga y la Federación Peruana de Fútbol, la asamblea de clubes tiene la facultad de ratificar a los miembros de los órganos jurisdiccionales, pero la responsabilidad de proponerlos recae en la junta directiva. Corcino recordó que el proceso de notificación a los clubes fue realizado conforme al reglamento y que cualquier objeción debió presentarse en el plazo previsto.

Mientras tanto, Universitario ha reiterado su intención de solicitar cambios en la conformación de la comisión y de recurrir a instancias legales si considera que se vulneran sus derechos. El caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la correcta aplicación de los estatutos en la administración del fútbol profesional peruano.