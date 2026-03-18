Sorteo de la Copa Libertadores 2026: ¿Universitario y Sporting Cristal pueden enfrentarse en la fase de grupos?

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: ¿Universitario y Sporting Cristal se pueden enfrentar en la fase de grupos?

Este jueves 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en el que tres equipos peruanos conocerán a sus rivales para esta instancia del torneo. Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal serán los representantes nacionales en la competencia.

Los partidos de la fase de grupos están programados para la semana del 7 de abril, de acuerdo con el calendario de Conmebol. Esto ocurrirá después del receso por la fecha FIFA de amistosos internacionales. Los conjuntos peruanos afrontarán esta instancia tras haber disputado al menos nueve encuentros oficiales.

¿Universitario y Sporting Cristal se pueden enfrentar en fase de grupos?

Previo el sorteo, surgen diversas dudas entre los hinchas del fútbol peruano, especialmente sobre la posibilidad de que equipos nacionales compartan grupo.

En primer lugar, Universitario y Cusco FC no pueden coincidir en la misma serie, ya que ambos accedieron directamente a la fase de grupos y el reglamento de Conmebol impide que dos clubes del mismo país queden emparejados en esta instancia, independientemente del bombo en el que se encuentren.

En cambio, Universitario y Sporting Cristal sí podrían enfrentarse en el mismo grupo. Esto se debe a que el cuadro ‘celeste’ llegó a la fase de grupos tras superar las fases 2 y 3 preliminares, lo que permite que ambos equipos nacionales compartan serie en el torneo.

La misma posibilidad se aplica para Cusco FC y Sporting Cristal. El cuadro cusqueño figura en el bombo 3 y los rimenses en el bolillero 4, por lo que ambos podrían quedar en el mismo grupo de la Copa Libertadores.

La ‘U’ y Cristal ya se midieron en 2026, con un empate 2-2 como resultado. Los ‘cremas’ se adelantaron 2-0 gracias a los goles de José Carabalí y Alex Valera, pero los ‘bajopontinos’ lograron igualar el marcador en la segunda mitad con anotaciones de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Estos son los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

- Flamengo

- Palmeiras

- Boca Juniors

- Peñarol

- Nacional

- LDU

- Fluminense

- Independiente del Valle

Bombo 2

- Libertad

- Estudiantes La Plata

- Cerro Porteño

- Lanús

- Corinthians

- Bolívar

- Cruzeiro

- Universitario

Bombo 3

- Junior

- Universidad Católica

- Rosario Central

- Independiente Santa Fe

- Always Ready

- Coquimbo Unido

- Deportivo La Guaira

- Cusco FC

Bombo 4

- Universidad Central

- Platense

- Independiente Rivadavia

- Mirassol

- Barcelona SC

- Deportes Tolima

- Sporting Cristal

- Independiente Medellín

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

Horario y dónde ver sorteo de la Copa Libertadores 2026

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 para el público peruano comenzará a las 18:00 horas, horario que también aplicará para Colombia, Ecuador y ciudades de Estados Unidos como Miami, Washington D. C. y Nueva York. En Bolivia y Venezuela, el evento iniciará a las 19:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay comenzará a las 20:00 horas.

Este evento contará con una amplia cobertura para los aficionados. ESPN lo transmitirá en televisión para América Latina, mientras que Disney+ lo ofrecerá en streaming para toda la región. La ceremonia también estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores, permitiendo el acceso a seguidores de distintos países.

Infobae Perú brindará información actualizada sobre los rivales de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC.