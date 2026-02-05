Perú Deportes

Alfonso Barco expone su malestar por ausencia en la selección peruana, marcada por tensiones entre su padre y Agustín Lozano

El mediocampista de 24 años invocó a las autoridades en Videna a no vincularlo en los desencuentros que puedan mantener con Álvaro Barco. “Todo lo que pueda decir no se tiene que relacionar a mí”, concedió

Alfonso Barco exhorta a las autoridades en Videna a alejarlo de las diferencias con su padre, Álvaro. Crédito: Dfusión/Doble Punta.

Luego de su paso por dos clubes sudamericanos fuera de la Liga 1 peruana, Alfonso Barco ha cruzado el Atlántico para establecer su primera etapa en el continente europeo. El HNK Rijeka de Croacia se erige como un desafío para potenciar su carrera. Sin embargo, este crecimiento progresivo no se ha traducido en presencias en la selección peruana.

El zurdo nacido en Lima lamentó que los comandos técnicos, previos al de Mano Menezes, no lo hayan tenido en cuenta. “Hace dos años vengo recibiendo cada fecha FIFA la reserva para ser convocado, pero hasta ahora no se ha dado”, señaló Barco en diálogo con ‘Doble Punta’.

En ese sentido, sostuvo que los desencuentros entre su padre, Álvaro Barco y Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pueden haber influido en sus ausencias en las nóminas. “Mi viejo y el presidente de la Federación no se llevan muy bien, pero yo soy otra persona”, consignó.

Alfonso Barco fue uno de los protagonistas del amistoso de Perú ante Bolivia. Crédito: Instagram

“Soy un profesional que hace seis años juega al fútbol y soy un ente que no tiene nada que ver con mi viejo”, añadió. En esa línea, el ex Emelec y Defensor Sporting exhortó a la autoridad máxima en San Luis a desvincularlo de las discrepancias que mantiene con el director deportivo de Universitario de Deportes.

Pese a lo expresado en los acápites anteriores, Barco Del Solar se decanta por creer que su ausencia en las nómina está relacionado un tema netamente deportivo. “Si no estoy o no me han llamado, quiero pensar que es porque me falta crecer y mejorar y no porque mi viejo está peleado con tal o cual”, cerró.

Debut en la selección peruana

Alfonso Barco se estrenó con la camiseta de la selección peruana en un encuentro no oficial ante el representativo nacional de Bolivia. El exfutbolista de Universitario de Deportes ocupó una plaza en la oncena titular como defensor central, debido a su polifuncionalidad en la retaguardia.

Goles y resumen del triunfo peruano en Chincha. (Video: Berd | Production / América TV)

En el compromiso que tuvo lugar en Chincha, el cuadro peruano se impuso por 2-0 ante el seleccionado del Altiplano. Barco disputó todo el encuentro y firmó una actuación correcta. Pese a que el encuentro no fue considerado como un amistoso FIFA, su rendimiento suma para la consideración del comando técnico de Mano Menezes.

Nueva etapa en Croacia

Alfonso Barco ha desembarcado en la península balcánica para unirse a las filas del HNK Rijeka, vigente campeón en la Liga de Croacia. El pivote peruano de 24 años asume su primer reto en el continente europeo. Luego de dejar Universitario a mediados del 2023, pasó por Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador.

Novi List’, el histórico periódico croata, calificó el arribo del futbolista peruano como la respuesta a una de las carencias más urgentes del plantel. Después de potenciar diversas zonas del campo durante el periodo de pases, el Rijeka priorizó la llegada de un volante ancla, un rol que coincide totalmente con el juego de Alfonso Barco.

Alfonso Barco es el último refuerzo. - Crédito: HNK Rijeka

“El flamante mediocampista ya se encuentra en Rijeka y pasará por los trámites de firma próximamente. El nuevo ‘seis’ de la escuadra será el seleccionado peruano Alfonso Barco”, informó la prensa de dicho país, al poner énfasis en lo que significa esta contratación para el plan futbolístico de la institución.

En Europa valoran su talento para la recuperación de balones y su gran polivalencia en la retaguardia. Gracias a su metro con ochenta y ocho de altura, Barco tiene la facultad de jugar como zaguero central si es necesario, una virtud muy apreciada en el fútbol del exterior debido al rigor físico y táctico.

