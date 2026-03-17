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¿Perú vs Senegal corre riesgo de suspenderse? Amistoso enfrenta dudas tras polémica por el título africano ante Marruecos

Primer rival de Mano Menezes al mando de la selección peruana recibió duro revés tras decisión de la Junta de Apelaciones de la CAF, que le quitó el título africano para entregárselo a los marroquíes

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Incertidumbre por el amistoso entre
Incertidumbre por el amistoso entre Perú y Senegal tras polémico fallo sobre la final de la Copa África ante Marruecos - Crédito: FPF.

El partido amistoso entre Perú y Senegal, programado para el sábado 28 de marzo en París, enfrenta una ola de incertidumbre tras la reciente decisión disciplinaria que involucra a la selección africana. La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones y otorgar el título a Marruecos, tras declarar perdedor a los ‘leones’ por incomparecencia. Esta medida, inédita en finales de selecciones, abre interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo senegalés y el desarrollo del encuentro pactado con la bicolor.

La decisión de la CAF, comunicada este martes, se fundamenta en el Artículo 84 del reglamento del torneo continental, que permite registrar una derrota automática en casos de incumplimiento grave, como la no presentación a un partido, el abandono del campo o la negativa explícita a competir. Si bien el documento oficial no especifica el motivo concreto que llevó a la sanción, sí establece el marcador de 3-0 a favor de Marruecos y deja sin efecto el resultado obtenido en cancha por los senegaleses.

El amistoso entre Perú y Senegal, previsto para la fecha FIFA de marzo en el Estadio de Francia, mantiene vigentes sus garantías contractuales y logísticas, según lo acordado por ambas federaciones. Sin embargo, la reciente polémica obliga a ambas partes a revisar el marco regulatorio y las eventuales consecuencias de una posible inasistencia por parte del seleccionado africano, que ahora enfrenta la amenaza de sanciones adicionales, incluidas multas y eventuales suspensiones.

El DT brasileño se pronunció por la presencia de algunos referentes a la selección peruana para los amistosos con Senegal y Honduras. (Video: Bicolor )

¿Está en riesgo el amistoso Perú vs Senegal?

El encuentro amistoso entre Perú y Senegal, programado en París, no se encuentra oficialmente suspendido ni ha recibido una notificación de cancelación por parte de los organizadores o la FIFA. Las federaciones de ambos países cuentan con contratos firmados que aseguran la realización del evento, y la fecha se mantiene en el calendario internacional. Sin embargo, la reciente sanción disciplinaria contra el seleccionado senegalés genera inquietud sobre su disposición y habilitación para disputar el partido. De acuerdo con el reglamento FIFA, la inasistencia injustificada a un compromiso oficial puede acarrear castigos severos, incluida la posible desafiliación de la federación responsable.

De momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido ningún comunicado señalando cambios o riesgos inminentes para el desarrollo del partido.

La sanción de la CAF y sus implicancias legales

La decisión de la Junta de Apelación de la CAF se basa en el Artículo 84 de su reglamento, que otorga a la organización la potestad de anular resultados y asignar derrotas automáticas en casos de incumplimientos graves. Este procedimiento, habitual en instancias preliminares, adquiere dimensión excepcional al aplicarse en una final continental, lo que ha motivado diversas reacciones en el ámbito internacional. El fallo no consigna los detalles específicos que llevaron a la incomparecencia de Senegal en la final, pero sí deja abierta la posibilidad de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), máxima instancia jurídica del deporte mundial.

El debut de Mano Menezes ante Senegal

La designación de Mano Menezes como nuevo director técnico de la selección peruana ha renovado las expectativas sobre el desempeño del equipo en la próxima fecha FIFA. El amistoso ante Senegal representa el debut oficial del estratega brasileño en el banquillo nacional, lo que agrega atractivo deportivo y presión institucional para que el partido se realice en los términos pactados.

Para el choque con los africanos, el DT llamó a 25 jugadores, tanto del medio local como los que juegan fuera del país. Destacan los mundialistas Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y André Carrillo. Asimismo, hay varias sorpresas en la nómina oficial.

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