Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

El 'Ratón' deberá solucionar su tema económico con Santos de Nazca. Créditos: Hablemos de Max / L1 Max.

Han pasado varios días desde que Jean Deza confirmó su fichaje por Sport Boys, pero el extremo peruano aún no pudo iniciar los entrenamientos debido a un problema económico surgido en el proceso. El jugador mantiene una deuda con Santos de Nazca, su anterior club.

En la última edición del programa ‘Hablemos de Max’, el periodista deportivo Gustavo Peralta detalló la situación que atraviesan Deza y Boys para formalizar el vínculo. “Jean Deza tiene contrato con Santos de Nazca, con un adelanto económico correspondiente a 2026. Es una situación compleja que se está resolviendo. Sport Boys ya llegó a un acuerdo con el presidente de Santos de Nazca para cubrir el monto que Deza debe abonar al club. Boys está dispuesto a aportar una parte y Deza se compromete a cubrir el resto”, explicó.

Peralta también precisó cómo se efectuará el pago al club de Liga 2: “Deza debe entregar una cuota inicial significativa en las próximas horas. Una vez hecho este pago, Sport Boys firmará el acuerdo con Santos de Nazca, estableciendo que a Deza se le descontará mensualmente una cantidad para que ese dinero vaya directamente a Santos de Nazca, permitiendo así que el jugador firme con Sport Boys”.

En cuanto a las cifras, el periodista agregó: “Se mencionó una cláusula de 500 mil dólares, pero ya fue descartada. El monto final de la negociación es de 90 mil dólares. Deza deberá pagar 20 mil dólares como cuota inicial y el resto se le descontará mensualmente. Esta información proviene de Sport Boys, que asegura que el acuerdo está aceptado por Santos de Nazca”.

Finalmente, Peralta advirtió sobre la urgencia del trámite: “La dirigencia de Santos de Nazca está molesta y mantiene su postura, pero la cuota inicial debe entregarse entre hoy y mañana, ya que no hay más plazo. El viernes todo debe estar definido”.

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys este 2026.

¿Qué pasó con Zambrano y Trauco?

Las llegadas de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys se han visto rodeadas de incertidumbre a pocos días del cierre del libro de pases de la Liga 1 2026. Aunque el administrador del club, Martin Noriega, confirmó los acuerdos, ambas incorporaciones aún no se hicieron oficiales.

El motivo de la demora se debe a un tema que resta por resolver antes de poder anunciar formalmente a los exjugadores de Alianza Lima. A pesar de que el acuerdo ya está cerrado, falta cumplir una condición para la oficialización. El periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer los detalles en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Linkeados’.

“Según lo que me dicen sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el acuerdo está entre Sport Boys y los jugadores. Por la parte de la administración de Boys está todo bien. Sin embargo, su representante, por un acuerdo que ha hecho con la administración, está en búsqueda de un sponsor directo que facilite la llegada de ellos. Boys no tiene una caja importante, lo sabemos, y dentro de la conversación que habían tenido y el acuerdo estaba: ‘Mira, yo te puedo asumir esto, pero busca un sponsor que podría llegar al club y con eso también le pagamos a los jugadores’”, acotó.

El cuadro del Callao tiene todo acordado con los exjugadores de Alianza Lima, pero deberán resolver una traba para hacerlo oficial. (Modo Fútbol)