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Surfista peruana Daniella Rosas conquista Brasil: se coronó campeona en el WSL Layback Pro Taíba

La surfista obtuvo el primer puesto en el campeonato realizado en Brasil, reafirmando el liderazgo de Perú en el surf femenino sudamericano y sumando puntos clave para su clasificación regional

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Foto 0: La surfista peruana
Foto 0: La surfista peruana se impuso con gran destreza ante la local Silvana Lima en la final, alcanzando un puntaje total de 13,97, sumando valiosos puntos para el ranking y fortaleciendo la presencia de Perú en el circuito internacional femenino (Gob.pe)

Daniella Rosas se impuso en la final del WSL Layback Pro Taíba, celebrada en el noreste de Brasil, al superar a la brasileña Silvana Lima con un puntaje de 13,97 frente a 11,17. Este triunfo le permitió a Rosas consolidar su posición en el ranking de la World Surf League y refuerza la apuesta institucional del deporte peruano por la proyección internacional de sus atletas en el ciclo hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, según detalló el Instituto Peruano del Deporte.

A sus 24 años, Daniella Rosas volvió a ubicarse en lo más alto del surf sudamericano tras adjudicarse el primer lugar en el WSL Layback Pro Taíba, que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de marzo en las costas de Taíba, Brasil.

Su victoria, avalada por un puntaje de 13,97, no solo le permite sumar unidades decisivas para el circuito regional, sino que también amplía su historial frente a rivales directas, como la local Silvana Lima, quien obtuvo 11,17 en la final.

El evento, integrado al programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte, contó con la presencia de otros representantes peruanos destacados en diferentes etapas, como Alonso Correa, semifinalista, y las cuartofinalistas Catalina Zariquiey y Brianna Barthelmess.

El ascenso de una referente

Con títulos nacionales, participación olímpica
Con títulos nacionales, participación olímpica y presencia constante en torneos internacionales, Daniella Rosas se ha consolidado como una de las surfistas más destacadas del Perú. (Gob.pe)

Nacida en Lima el 21 de enero de 2002, Daniella Isabella Rosas Vega inició su vínculo con el deporte desde la infancia, practicando disciplinas diversas, entre ellas natación, básquet, fútbol y taekwondo. A los 12 años obtuvo un título sudamericano en taekwondo, pero pronto enfocó su carrera en el surf, donde halló una motivación singular.

Su formación se consolidó bajo la guía de entrenadoras como Vanna Pedraglio y la supervisión de especialistas en psicología deportiva, además del respaldo técnico de la Escuela de Tabla Olas Perú y de la academia de la campeona Sofía Mulanovich. El entrenador Roberto Meza fue clave en sus primeras competencias, mientras que marcas como Boz Wetsuits y Klimax Surfboards la apoyaron desde etapas iniciales.

A los 15 años, Rosas debutó en el ISA World Surfing Games de Biarritz, Francia, ubicándose novena en la categoría Open. Entre 2016 y 2018 fue campeona nacional juvenil y, en 2019, logró la medalla de oro en la modalidad Open durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este resultado le otorgó el acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque debió revalidar su cupo en el ISA World Surfing Games de 2021 en El Salvador, donde finalizó cuarta, asegurando así su participación olímpica y consolidando su presencia internacional.

Entre 2021 y 2022, Rosas sumó títulos tanto en el ámbito nacional —como la Copa Heliocare en Máncora— como en escenarios internacionales, incluyendo el Corona Salinas Open y el Layback Pro QS 1000 en Brasil, lo que la ubicó como una de las surfistas más consistentes del circuito sudamericano.

Perfil de Daniella Rosas

Con una carrera marcada por
Con una carrera marcada por logros continentales y participaciones olímpicas, la surfista peruana se consolida como una figura clave del deporte nacional. (Gob.pe)

A lo largo de su carrera, Daniella Rosas ha recibido reconocimientos como el premio a Mejor Surfista en los Premios Hispanoamericanos de Surfing 2020 y fue seleccionada como abanderada de Perú, junto a Lucca Mesinas, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, ha representado causas sociales, colaborando con organizaciones como la Liga contra el cáncer, lo que ha fortalecido su perfil público.

Con una estatura de 1,84 metros, Rosas se distingue por la potencia y precisión de sus maniobras en el agua. Su preparación abarca entrenamientos en artes marciales, trabajo con psicólogos deportivos y una rutina física ajustada a las exigencias del alto rendimiento.

Entre sus logros figuran el campeonato panamericano de surf de Lima 2019, la medalla de oro por equipos en el ISA World Surfing Games de 2023 celebrado en Surf City, El Salvador, y múltiples títulos en categorías juveniles y abiertas.

El triunfo en el WSL Layback Pro Taíba refuerza la condición de Daniella Rosas como referente del surf peruano y la posiciona entre las principales figuras de la región, con miras a futuras competencias continentales y olímpicas.

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