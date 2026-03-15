Directivo de Universitario respondió si Paco Hervás continuará como DT en caso pierda ante Regatas en cuartos de Liga Peruana de Vóley

El futuro de Paco Hervás, entrenador del equipo de vóley de Universitario de Deportes, fue tema central de las recientes declaraciones de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la institución. El directivo se refirió al momento que atraviesa la escuadra ‘crema’ tras una serie de resultados adversos en el cierre de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con el programa llamado De Una, Acerbi fue enfático al afirmar la confianza del club en el proyecto que encabeza el técnico español. El dirigente explicó que la evaluación del ciclo no se basa únicamente en los resultados más recientes, sino en el trabajo integral y el aporte del estratega en distintas áreas.

“Hasta la fecha de hoy, Paco continúa. No tengo ningún motivo para cambiar eso. Veo cómo trabaja y lo que ha aportado a la institución, no solo en los entrenamientos, sino también en las divisiones menores y en muchos otros aspectos. Cuando lo mencioné antes, aclaré que no es un técnico para traer solo por un año, sino para desarrollar un proyecto", señaló.

De esta forma, el jefe polideportivo expresó su respaldo a Hervás, incluso si el equipo queda fuera de competencia ante Regatas Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. El duelo inicial frente al exclub del español está programado para este domingo 15 de marzo a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de ida de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Fabrizio Acerbi abordó la conformación del plantel y reconoció que el entrenador Paco Hervás no contó con suficiente margen para armar el grupo según sus preferencias. El directivo remarcó que la elección de jugadoras no depende solo del nivel individual, sino también de la propuesta táctica del técnico. De cara a la próxima campaña, confía en que el estratega tendrá mayor participación en la selección de refuerzos.

“Además, tengo que ser sincero: Paco tuvo poca oportunidad de elegir el equipo. Esa es una realidad, y si hay alguna responsabilidad, la asumo sin problema. No se trata de que haya buenas o malas jugadoras, sino de que él tiene un estilo definido. Si todo sale bien, en la próxima temporada podrá seleccionar tanto nacionales como extranjeras, analizar juntas las opciones y decidir lo mejor para el equipo. Estoy muy contento con su trabajo como técnico hasta el momento”, añadió.

El jefe polideportivo también se refirió a la política de incorporaciones y al proceso de renovación del plantel, en el que el entrenador español juega un papel central. “Desde hace un mes estamos conversando con jugadoras nacionales. Hay que respetar a las que actualmente forman parte del plantel, porque son quienes nos representan cada domingo. No necesariamente la llegada de una nueva jugadora implica que otra deba salir. Ya hemos hablado con muchas futbolistas y Paco también ha conversado con titulares y suplentes que quiere que sigan en el equipo”, expresó.

Directivo de Universitario respondió si Paco Hervás continuará como DT en caso pierda ante Regatas en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Directivo de Universitario hizo autocrítica sobre refuerzos

Durante la entrevista, Fabrizio Acerbi reconoció errores en la planificación de la temporada y apuntó a la necesidad de mejorar la coordinación entre la directiva y el comando técnico. El dirigente admitió que la estructura ideal para el desarrollo del vóley en el club pasa por una toma de decisiones conjunta, donde el entrenador tenga mayor influencia en la conformación de la plantilla.

“Siempre realizo una autocrítica, no solo respecto a los puestos, sino sobre varios aspectos que requieren mejoras y que identifico con claridad. Más que una autocrítica, la lección aprendida es que lo ideal es conformar la directiva junto con el comando técnico y el plantel, porque al final el técnico es quien decide cómo juega el equipo. Por ejemplo, yo podría traer a Messi, pero si el entrenador prefiere otro perfil o tiene una idea diferente, puede que no cuente con él. Es fundamental que la planificación sea conjunta, según la visión del técnico para enfrentar a rivales como Alianza, San Martín o Regatas”, explicó.

El directivo también detalló las complicaciones logísticas que condicionaron la conformación del equipo a inicios de temporada. Factores como el cierre tardío de la liga anterior, la demora en la llegada del técnico y la necesidad de asegurar fichajes en plazos ajustados dificultaron la elección de refuerzos.

“Esta situación no se dio por decisión personal, sino por circunstancias externas. La liga terminó muy tarde, quería que Paco fuera el técnico, pero las negociaciones se extendieron porque él estaba en Corea y el mercado ya estaba avanzado en junio. Si no cerraba en ese momento las contrataciones de nacionales y extranjeras, probablemente el equipo habría terminado con jugadoras de bajo perfil, lo que no ocurrió“, concluyó el jefe polideportivo.