A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys: partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Miguel Araujo tendrá de misión neutralizar a Luciano Nequecaur. - Crédito: Difusión

Para que Sporting Cristal pueda presumir de una semana redonda, deberá sacar adelante su cotejo contra Sport Boys, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Saben los ‘rimenses’, eso sí, que se encuentran en observación constante por el irregular rendimiento, sobre todo en la fase ofensiva con un discutido Felipe Vizeu.

De acuerdo con la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el lance está pactado para este domingo 15 de marzo sobre las 11:00 horas, en el estadio Alberto Gallardo. La cobertura total llegará por intermedio de L1MAX.

Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Carabobo en penales - Crédito: Paloma Del Solar.

El Sporting Cristal llega al enfrentamiento con la moral al tope por haber amarrado su boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, tras dejar en el camino al laborioso Carabobo en una fatídica ronda de penales, en la que los fallos absurdos fueron más protagónicos que los lanzamientos en sí.

Para prolongar la felicidad en el Rímac, el equipo ‘celeste’ está en la obligación de superar su compromiso contra Sport Boys, al que dicho sea de paso lo ha reducido al mínimo durante largos años, llegando al punto de instaurar una supremacía total. En caso de superarlo, podrá recuperar un poco de oxígeno en un Apertura 2026 bastante reñido.

Por su parte, el Sport Boys atraviesa un momento muy delicado. Se ha quedado sin entrenador tras definirse la salida de Jaime de la Pava por una concatenación de malos resultados con los que la ‘misilera’ se ha ubicado, de momento, en la parte de abajo de la tabla de posiciones.

A ello, conviene agregar, al equipo del Callao se le cayeron las negociaciones para incorporar a Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Aunque las conversaciones iban por buen puerto, todo se desbarató por las diferencias económicas insalvables. De manera urgente, el área directiva aplicó un plan B fichando a Nilson Loyola. Tal vez se acometa una última contratación.

Jaime de la Pava duró poco menos de tres meses al mando del Sport Boys. - Crédito: Liga 1

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

Las acciones del duelo comenzarán a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciarán a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal TV para seguir el Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II será transmitido por L1MAX, canal accesible en operadores de cable como Movistar TV, Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú, además, ofrecerá una cobertura integral del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzáles, Felipe Vizeu, Luis Iberico.

- Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Hansell Riojas; Federico Illanes; Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Mathías Llontop; Luciano Nequecaur, Rolando Díaz.