Sporting Cristal vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ recibirán a los ‘rosados’ por la jornada 7 de la competición nacional. Conoce todos los detalles del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Sport Boys:
Todo está listo para que arranque la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Uno de los encuentros que más expectativa genera es el choque entre Sporting Cristal y Sport Boys.

Ambos equipos llegan a este compromiso sin atravesar su mejor momento en el torneo local. La urgencia por sumar una victoria es compartida, ya que necesitan recuperarse y mejorar su situación en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Sport Boys: día y hora del partidazo del Torneo Apertura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys se disputará el domingo 11 de marzo en el estadio Alberto Gallardo, como parte de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El inicio del encuentro está programado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En los países de Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el duelo arrancará a las 12:00. Mientras tanto, los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil deberán conectarse a las 13:00 para ver el inicio del partido.

Sporting Cristal aumenta exponencialmente el
Sporting Cristal aumenta exponencialmente el crédito monetario en sus arcas. - Crédito: Difusión

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Sport Boys estará a cargo de L1 Max, canal dedicado al fútbol nacional disponible en servicios como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. Esto permite a los aficionados elegir la plataforma de televisión por suscripción que prefieran para ver el encuentro.

Aquellos que optan por dispositivos electrónicos pueden seguir el partido a través de la aplicación Liga 1 Play, accesible desde celulares o computadoras. Los usuarios de Movistar cuentan además con la opción de utilizar Movistar Play para acceder a la señal desde cualquier lugar y dispositivo compatible.

De forma complementaria, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital en su sitio, incluyendo análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y los momentos destacados del encuentro. Esta alternativa garantiza que los hinchas estén informados en tiempo real, incluso si no pueden ver el partido por televisión.

¿Paulo Autuori renunció a Sporting Cristal tras clasificación en Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal aseguró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Carabobo FC por penales en el estadio Matute. El objetivo deportivo se cumplió, pero la jornada dejó una noticia inesperada fuera del campo.

Según reveló el periodista Julio Peña, el entrenador Paulo Autuori habría comunicado a la directiva su decisión de no continuar al frente del plantel celeste. De acuerdo con la información difundida, el técnico brasileño presentó su renuncia tras el partido, argumentando un motivo de peso que lo llevó a dar este paso.

“La información que tengo es que Autuori habría renunciado en la noche; no quiere decir que la directiva se lo haya aceptado. Hay mucho desconcierto, y no es tanto con el plantel o el mismo club.Yo creo que a Autuori lo tiene podrido el sistema, fue acumulando y me imagino que tiene que ver con su cara de molesto en los penales. Si no llegaban a clasificar, ‘Canchita’ Gonzáles no jugaba más con Autuori. No sé si Cristal no entrena porque tuvo partido ayer o por este tema, pero por la mañana no entrenará y no se sabe si por la tarde habrá entrenamiento. De repente es una calentura del momento, no lo sé”, apuntó el comunicador en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Los 'cerveceros' obtuvieron su pase a la fase de grupos tras eliminar a Carabobo FC por penales en Matute. (Fútbol Satélite)

