Se filtró que Paulo Autuori habría renunciado a Sporting Cristal tras clasificación en Copa Libertadores 2026

Los 'cerveceros' obtuvieron su pase a la fase de grupos tras eliminar a Carabobo FC por penales en Matute. (Fútbol Satélite)

Sporting Cristal logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Carabobo FC por penales en Matute, la noche del miércoles 11 de marzo. Sin embargo, no todo sería felicidad porque se filtró de que Paulo Autuori habría tomado una drástica decisión: presentó su renuncia.

El periodista Julio Peña aseguró que el técnico brasileño habría hecho saber a la directiva ‘cervecera’ que ya no quiere ser DT debido a un contundente motivo.

“La información que tengo es que Autuori habría renunciado en la noche; no quiere decir que la directiva se lo haya aceptado. Hay mucho desconcierto, y no es tanto con el plantel o el mismo club. Yo creo que a Autuori lo tiene podrido el sistema, fue acumulando y me imagino que tiene que ver con su cara de molesto en los penales. Si no llegaban a clasificar, ‘Canchita’ Gonzáles no jugaba más con Autuori. No sé si Cristal no entrena porque tuvo partido ayer o por este tema, pero por la mañana no entrenará y no se sabe si por la tarde habrá entrenamiento. De repente es una calentura del momento, no lo sé”, apuntó el comunicador en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Un desconocido Felipe Vizeu brilló por su ausencia futbolística frente a Carabobo. - Crédito: Paloma del Solar

Por su lado, Diego Rebagliati reveló que el DT no se sentía tan cómodo con los ‘cerveceros’ en las últimas semanas. Incluso, relató un episodio que protagonizó Paulo con los jugadores previo al encuentro con el cuadro venezolano por la Fase 3 del torneo internacional.

“A mí lo que me llegó es que el Paulo Autuori tenía muy poca paciencia en los últimos enfrentamientos. Es más, habría terminado algunos entrenamientos antes de tiempo porque sentía que el equipo no estaba trabajando como debía, como le gustaba”, afirmó el exdirigente de Cristal.

Lo último que se conoció que la directiva se reunió con el estratega en horas de la mañana, y se tomará una decisión al respecto, la cual se informará en las próximas horas.

La reacción de Paulo Autuori tras penal fallado de Christofer Gonzales

La clasificación de Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras imponerse 3-2 a Carabobo en la tanda de penales, dejó como protagonista al técnico Paulo Autuori debido a su notoria reacción durante la definición.

El entrenador brasileño mostró una visible molestia cuando Christofer Gonzáles intentó ejecutar su penal con un remate tipo globo, recurso que ya le había funcionado frente a 2 de Mayo en una instancia anterior. En esta ocasión, el disparo no tuvo el mismo desenlace favorable.

Autuori lamentó que ‘Canchita’ Gonzáles decidiera repetir el estilo en un momento tan decisivo, considerando que el pase a la siguiente fase continental estaba en juego. El gesto del técnico evidenció la tensión y las expectativas puestas en la clasificación de su equipo.

'Canchita' no pudo concretar su tiro desde los pasos en el duelo contra Carabobo FC en Matute. (ESPN)

La dura crítica de Paulo Autuori con Sporting Cristal luego de clasificación

La clasificación de Sporting Cristal fue celebrada en el estadio Alejandro Villanueva, escenario que reunió a jugadores y aficionados tras el triunfo en penales. Sin embargo, la alegría no fue completa para Paulo Autuori.

El técnico brasileño expresó su insatisfacción por el rendimiento mostrado por el equipo durante el encuentro, dejando ver su exigencia y compromiso con la mejora colectiva. Autuori realizó una autocrítica puntual, señalando aspectos que considera deben corregirse para afrontar con mayor solidez la siguiente etapa del torneo continental.

“Muy malo. Okey, pasas para otra fase, excelente, que para el club es bueno, pero lo que nosotros jugamos hoy (ayer) no es para pasar. Esto es muy corto para nosotros. El equipo no puede tener un partido como local con una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo. El responsable del equipo soy yo.Pero a partir de ahora, todo está en abierto”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El técnico brasileño hizo autocrítica pese a clasificación de los ‘celestes’ y respondió si fichará a un jugador. (Video: Jax Latin Media)