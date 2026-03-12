Perú Deportes

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Importantes premios económicos llegan a las arcas de la institución del Rímac después de haber cumplido con éxito el camino de la ronda previa. Atrás quedaron Sportivo 2 de Mayo y Carabobo

Guardar
Sporting Cristal aumenta exponencialmente el
Sporting Cristal aumenta exponencialmente el crédito monetario en sus arcas. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal sigue con vida en la CONMEBOL Libertadores 2026. El conjunto ‘celeste’ se ha clasificado a la Fase de Grupos después de remar como el que más dejando a un lado a Sportivo 2 de Mayo y Carabobo. Por ese arduo camino avanzado, además, se ha llevado premios económicos muy importantes.

Con su reciente acceso a la serie fundamental de la Libertadores, Cristal se ha embolsado la suma de 3 millones de dólares, con la que podrá ejercer cualquier operación para reforzar alguna zona del campo, siempre y cuando la zona técnica de Paulo Autuori lo autorice al área deportiva.

Un desconocido Felipe Vizeu brilló
Un desconocido Felipe Vizeu brilló por su ausencia futbolística frente a Carabobo. - Crédito: Paloma del Solar
Consignar que ese destacado monto se complementa junto a otros más conseguidos por los ‘rimenses’ a lo largo de su travesía en las rondas preliminares. Al momento que dejaron a un lado a Sportivo 2 de Mayo, en la Fase 2, se llevaron 600 mil dólares y solo por hacerse presentes en el certamen CONMEBOL ganaron 500 mil dólares iniciales.

Enfocándose netamente en lo deportivo, Sporting Cristal ha caído de pie en el Bombo 4 compartiendo lugar con Universidad Central, Platense, Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol y los vencedores de las llaves Deportes Tolima vs O’Higgins / DIM vs Juventud de Las Piedras.

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Éxito

Sporting Cristal estuvo muy buena parte contra las cuerdas en la revancha ante Carabobo. Su ventaja mínima cosechada en la llave de ida se hizo agua después de los dos golazos firmados por Edison Castillo durante el primer tiempo. Nadie vio venir esa rebeldía de los ‘granates, la cual lo acercó al triunfo en Matute.

Todo cambio en el complemento a partir de los cambios urgentes aplicados por Paulo Autuori. La entrada de Maxloren Castro fue fundamental y modificó, en parte, el trámite de la contienda. Suyo fue el gol de la liberación y respiración, a pase de Leandro Sosa.

Cristiano completó otra noche inolvidable
Cristiano completó otra noche inolvidable con Sporting Cristal. - Crédito: Misael Pérez
No es menos cierto que Cristal contó con chances vitales para igualar el enfrentamiento y remontar la serie, pero esos ataques fueron desactivados por un espléndido Lucas Bruera que se dejó la vida sobre la hierba con intervenciones notables.

La resolución de la llave llegó mediante una dramática ronda de penales marcada por la forma errática de los lanzamientos, sobre todo del Carabobo. Tres de sus ejecutores desperdiciaron sus tiros y en Sporting Cristal hubo un disparo a lo ‘Panenka’ malogrado por desprolijidad de ‘CanchitaGonzales. Por suerte, Cristiano cobró con éxito el suyo y lanzó a los ‘bajopontinos’ al triunfo.

Cristiano Da Silva marcó el 3-2 final en la tanda y celebró a todo pulmón con los hinchas 'celestes' - Crédito: ESPN.

Antecedente

La última participación de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó cifras negativas y un balance desfavorable. El equipo culminó en el último puesto de su serie, registrando números adversos que encendieron las alarmas en la institución.

A pesar de este desempeño, se produjeron episodios destacados, como el empate 2-2 como visitante ante Cerro Porteño y la victoria en condición de local frente a Bolívar. Sin embargo, el resto de la campaña se caracterizó por actuaciones deficitarias.

Martín Távara celebrando la igualada
Martín Távara celebrando la igualada frente a Cerro Porteño con Diego Enríquez. - Crédito: EFE
El desenlace de la participación de Sporting Cristal estuvo marcado por una derrota de 6-0 frente a Palmeiras en el Allianz Parque, considerada una de las caídas más abultadas y humillantes en la historia internacional del club.

En la nueva edición de la Copa Libertadores, los ‘celestes’ tendrán la oportunidad de revertir su imagen y buscar una campaña superior a la anterior, con el objetivo de dejar atrás los registros negativos y alcanzar un desempeño más competitivo.

Temas Relacionados

Sporting CristalCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

El club estadounidense, donde juega el mediocampista peruano, anunció la salida inmediata de su entrenador principal, el colombiano Pareja, en medio de un inicio de temporada adverso en la MLS 2026

Wilder Cartagena se quedó sin

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En la jornada de este día se jugarán varios compromisos en los principales escenarios del fútbol mundial, destacando la presencia de jugadores sudamericanos en las distintas competencias

Partidos de hoy, miércoles 11

Sporting Cristal vs Carabobo 3-2 en penales: goles y resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

El equipo de Paulo Autuori perdió 2-1 en la vuelta, por lo que el partido se definió en penales, ya que el global quedó 2-2. Ahora los rimenses deben esperar el sorteo de Conmebol el 19 de marzo

Sporting Cristal vs Carabobo 3-2

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Discutido durante las últimas semanas, el técnico colombiano jamás halló la fórmula para calar dentro de un plantel que le soltó la mano de manera unánime. Se marcha sin pena ni gloria del Callao

Jaime de la Pava deja

Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento en Matute e igualó el global 2-2. Esto con jugadón de Leandro Sosa por el lado derecho del campo

Gol de Maxloren Castro para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco juramenta como

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

Crisis de combustible en Perú: Gobierno descarta desabastecimiento y lanza operativos para frenar alza de precios

ENTRETENIMIENTO

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

Pamela Franco, Christian Cueva, Vania Bludau y Leonard León se unen para apoyar emprendimiento de la hija de Christian Domínguez

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

DEPORTES

Wilder Cartagena se quedó sin

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Carabobo 3-2 en penales: goles y resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026