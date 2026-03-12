Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal aumenta exponencialmente el crédito monetario en sus arcas. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal sigue con vida en la CONMEBOL Libertadores 2026. El conjunto ‘celeste’ se ha clasificado a la Fase de Grupos después de remar como el que más dejando a un lado a Sportivo 2 de Mayo y Carabobo. Por ese arduo camino avanzado, además, se ha llevado premios económicos muy importantes.

Con su reciente acceso a la serie fundamental de la Libertadores, Cristal se ha embolsado la suma de 3 millones de dólares, con la que podrá ejercer cualquier operación para reforzar alguna zona del campo, siempre y cuando la zona técnica de Paulo Autuori lo autorice al área deportiva.

Un desconocido Felipe Vizeu brilló por su ausencia futbolística frente a Carabobo. - Crédito: Paloma del Solar

Consignar que ese destacado monto se complementa junto a otros más conseguidos por los ‘rimenses’ a lo largo de su travesía en las rondas preliminares. Al momento que dejaron a un lado a Sportivo 2 de Mayo, en la Fase 2, se llevaron 600 mil dólares y solo por hacerse presentes en el certamen CONMEBOL ganaron 500 mil dólares iniciales.

Enfocándose netamente en lo deportivo, Sporting Cristal ha caído de pie en el Bombo 4 compartiendo lugar con Universidad Central, Platense, Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol y los vencedores de las llaves Deportes Tolima vs O’Higgins / DIM vs Juventud de Las Piedras.

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Éxito

Sporting Cristal estuvo muy buena parte contra las cuerdas en la revancha ante Carabobo. Su ventaja mínima cosechada en la llave de ida se hizo agua después de los dos golazos firmados por Edison Castillo durante el primer tiempo. Nadie vio venir esa rebeldía de los ‘granates, la cual lo acercó al triunfo en Matute.

Todo cambio en el complemento a partir de los cambios urgentes aplicados por Paulo Autuori. La entrada de Maxloren Castro fue fundamental y modificó, en parte, el trámite de la contienda. Suyo fue el gol de la liberación y respiración, a pase de Leandro Sosa.

Cristiano completó otra noche inolvidable con Sporting Cristal. - Crédito: Misael Pérez

No es menos cierto que Cristal contó con chances vitales para igualar el enfrentamiento y remontar la serie, pero esos ataques fueron desactivados por un espléndido Lucas Bruera que se dejó la vida sobre la hierba con intervenciones notables.

La resolución de la llave llegó mediante una dramática ronda de penales marcada por la forma errática de los lanzamientos, sobre todo del Carabobo. Tres de sus ejecutores desperdiciaron sus tiros y en Sporting Cristal hubo un disparo a lo ‘Panenka’ malogrado por desprolijidad de ‘Canchita’ Gonzales. Por suerte, Cristiano cobró con éxito el suyo y lanzó a los ‘bajopontinos’ al triunfo.

Cristiano Da Silva marcó el 3-2 final en la tanda y celebró a todo pulmón con los hinchas 'celestes' - Crédito: ESPN.

Antecedente

La última participación de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó cifras negativas y un balance desfavorable. El equipo culminó en el último puesto de su serie, registrando números adversos que encendieron las alarmas en la institución.

A pesar de este desempeño, se produjeron episodios destacados, como el empate 2-2 como visitante ante Cerro Porteño y la victoria en condición de local frente a Bolívar. Sin embargo, el resto de la campaña se caracterizó por actuaciones deficitarias.

Martín Távara celebrando la igualada frente a Cerro Porteño con Diego Enríquez. - Crédito: EFE

El desenlace de la participación de Sporting Cristal estuvo marcado por una derrota de 6-0 frente a Palmeiras en el Allianz Parque, considerada una de las caídas más abultadas y humillantes en la historia internacional del club.

En la nueva edición de la Copa Libertadores, los ‘celestes’ tendrán la oportunidad de revertir su imagen y buscar una campaña superior a la anterior, con el objetivo de dejar atrás los registros negativos y alcanzar un desempeño más competitivo.