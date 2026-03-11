Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En la jornada de este día se jugarán varios compromisos en los principales escenarios del fútbol mundial, destacando la presencia de jugadores sudamericanos en las distintas competencias

Guardar
Partidos de hoy, miércoles 11
Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

A mitad de semana, el calendario futbolístico internacional ofrece una jornada cargada de partidos determinantes en Europa, Sudamérica y Norteamérica. Hoy miércoles 11 de marzo se destacan cruces de alto nivel en la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Concachampions y las principales ligas sudamericanas, además de la participación del peruano André Carrillo en el fútbol brasileño.

En el principal certamen de clubes de Conmebol, Sporting Cristal juega de local en Matute ante Carabobo FC por la vuelta de la fase 3, donde los ‘celestes’ tienen la ventaja de la ida y buscarán sostenerla y/o ampliarla para acceder a la fase de grupos. Más tarde, el plantel juvenil del club ‘rimense’ enfrenta a Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores Sub 20, en una doble jornada con protagonismo del elenco peruano.

La UEFA Champions League concentra la atención con el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu. El partido promete intensidad y reúne a varios de los futbolistas más destacados del fútbol mundial. Destaca la ausencia por lesión de Kylian Mbappé y la posibilidad de dar el primer golpe en casa.

En París, PSG recibe a Chelsea en otro duelo de alto voltaje, mientras que Bayer Leverkusen se mide ante Arsenal y Bodo/Glimt enfrenta a Sporting de Lisboa.

En Norteamérica, Inter Miami visita a Nashville SC en la Concachampions. La presencia de Lionel Messi y Luis Suárez suma atractivo al compromiso, en el que el equipo de Florida intentará afianzarse en el escenario regional del fútbol de clubes.

La Liga Profesional Argentina también ofrece una fecha relevante, con el Boca Juniors vs San Lorenzo como principal atractivo. Además, juegan Argentinos Juniors frente a Rosario Central, Banfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia contra Barracas Central y Atlético Tucumán frente a Aldosivi.

En el fútbol brasileño, Corinthians recibe a Coritiba en un partido especial por la presencia del peruano André Carrillo, quien despierta atención en el contexto sudamericano. Completan la jornada los partidos Atlético Mineiro contra Internacional y Flamengo frente a Cruzeiro.

Partidos de Copa Libertadores

- Sporting Cristal vs Carabobo FC (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Deportes Tolima vs O’Higgins (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de UEFA Champions League

- Bayer Leverkusen vs Arsenal (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- PSG vs Chelsea (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Real Madrid vs Manchester City (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Concachampions

- Nashville vs Inter Miami (18:30 horas / Disney+)

- Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant (20:30 horas / Disney+)

- San Diego FC vs Toluca (22:30 horas / Disney+)

Partidos de Champions League AFC

- Vissel Kobe 2-1 FC Seoul (Finalizado)

- Sanfrecce Hiroshima 1-0 Johor Darul Ta’zim (Finalizado)

Partidos de Copa Libertadores Sub 20

- Olimpia vs Palmeiras (17:00 horas / DSports, Pluto TV)

- Sporting Cristal vs Universidad Católica (19:00 horas / DSports, Pluto TV)

Partidos de fútbol argentino

- Argentinos Juniors vs Rosario Central (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Banfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata (15:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)

- Boca Juniors vs San Lorenzo (17:45 horas / Disney+, ESPN Premium)

- Independiente Rivadavia vs Barracas Central (20:00 horas / TNT Sports, Max)

- Atlético Tucumán vs Aldovisi (20:00 horas / Disney+, ESPN Premium)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Mineiro vs Internacional (17:00 horas / Premiere, SporTV)

- Bahía vs Vitoria (18:00 horas / Premiere)

- Corinthians vs Coritiba (19:30 horas / Premiere, Globo)

- Flamengo vs Cruzeiro (19:30 horas / Premiere, Globo)

Temas Relacionados

Partidos de hoyReal MadridManchester CityPSGChelseaChampions LeagueSporting CristalCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

El ‘Ratón’ no puede incorporarse a los entrenamientos de la ‘misilera’, debido a una deuda pendiente con Santos de Nazca, originada tras renovar su contrato y recibir un adelanto económico

Jean Deza deberá pagar cuantioso

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ intentarán mantener la diferencia con los ‘granates’ obtenida en la ida y asegurar su clasificación a la fase de grupos del certamen de la Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Carabobo EN

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026

El conflicto bélico en Medio Oriente influyó en la decisión del cuadro asiático de no participar en la cita mundialista, lo que conllevaría a severas consecuencias

La dura multa económica y

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los rimenses intentarán asegurar su clasificación a la fase de grupos tras ganar en Venezuela. Ahora, recibirá a los granates en el estadio de Alianza Lima. Consulta los horarios para no perderte este crucial duelo

A qué hora juega Sporting

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

Yudy Balcázar se pronunció sobre la decisión final de la Federación Peruana de Vóley, que benefició a Circolo Sportivo Italiano. Además, mencionó que su protesta contra la ‘U’ por la presencia de cuatro extranjeras en cancha fue desestimada en su momento

Directiva de San Martín denunció
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edwin Martínez tras renuncia de

Edwin Martínez tras renuncia de Luis Quiroz al Minsa, a pocos días del voto de confianza: “Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”

Vladimir Cerrón no es prófugo, sino “una víctima de atropello judicial”, dice Humberto Abanto ante el TC

Críticas del alcalde de Lima al Plan de Seguridad de Balcázar: advierte que ignoró propuestas de municipios y del sistema de justicia

“Él me buscó”: Wolfgang Grozo reconoce encuentros con Zamir Villaverde, pero asegura que se alejó cuando conoció de sus cuestionamientos

TC deja al voto la demanda de la Defensoría para que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman revela su deseo

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

El Sol Sinfónico, homenaje a Luis Miguel: fechas, lugar, precios de entradas y más

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

Paul Michael anuncia su separación de Pamela López, pero luego borra su comunicado: “Los motivos son privados”

DEPORTES

Jean Deza deberá pagar cuantioso

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025