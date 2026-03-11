Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

A mitad de semana, el calendario futbolístico internacional ofrece una jornada cargada de partidos determinantes en Europa, Sudamérica y Norteamérica. Hoy miércoles 11 de marzo se destacan cruces de alto nivel en la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Concachampions y las principales ligas sudamericanas, además de la participación del peruano André Carrillo en el fútbol brasileño.
En el principal certamen de clubes de Conmebol, Sporting Cristal juega de local en Matute ante Carabobo FC por la vuelta de la fase 3, donde los ‘celestes’ tienen la ventaja de la ida y buscarán sostenerla y/o ampliarla para acceder a la fase de grupos. Más tarde, el plantel juvenil del club ‘rimense’ enfrenta a Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores Sub 20, en una doble jornada con protagonismo del elenco peruano.
La UEFA Champions League concentra la atención con el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu. El partido promete intensidad y reúne a varios de los futbolistas más destacados del fútbol mundial. Destaca la ausencia por lesión de Kylian Mbappé y la posibilidad de dar el primer golpe en casa.
En París, PSG recibe a Chelsea en otro duelo de alto voltaje, mientras que Bayer Leverkusen se mide ante Arsenal y Bodo/Glimt enfrenta a Sporting de Lisboa.
En Norteamérica, Inter Miami visita a Nashville SC en la Concachampions. La presencia de Lionel Messi y Luis Suárez suma atractivo al compromiso, en el que el equipo de Florida intentará afianzarse en el escenario regional del fútbol de clubes.
La Liga Profesional Argentina también ofrece una fecha relevante, con el Boca Juniors vs San Lorenzo como principal atractivo. Además, juegan Argentinos Juniors frente a Rosario Central, Banfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia contra Barracas Central y Atlético Tucumán frente a Aldosivi.
En el fútbol brasileño, Corinthians recibe a Coritiba en un partido especial por la presencia del peruano André Carrillo, quien despierta atención en el contexto sudamericano. Completan la jornada los partidos Atlético Mineiro contra Internacional y Flamengo frente a Cruzeiro.
Partidos de Copa Libertadores
- Sporting Cristal vs Carabobo FC (17:00 horas / ESPN, Disney+)
- Deportes Tolima vs O’Higgins (19:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de UEFA Champions League
- Bayer Leverkusen vs Arsenal (12:45 horas / ESPN, Disney+)
- PSG vs Chelsea (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Real Madrid vs Manchester City (15:00 horas / ESPN, Disney+)
- Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)
Partidos de Concachampions
- Nashville vs Inter Miami (18:30 horas / Disney+)
- Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant (20:30 horas / Disney+)
- San Diego FC vs Toluca (22:30 horas / Disney+)
Partidos de Champions League AFC
- Vissel Kobe 2-1 FC Seoul (Finalizado)
- Sanfrecce Hiroshima 1-0 Johor Darul Ta’zim (Finalizado)
Partidos de Copa Libertadores Sub 20
- Olimpia vs Palmeiras (17:00 horas / DSports, Pluto TV)
- Sporting Cristal vs Universidad Católica (19:00 horas / DSports, Pluto TV)
Partidos de fútbol argentino
- Argentinos Juniors vs Rosario Central (15:30 horas / TNT Sports, Max)
- Banfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata (15:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Boca Juniors vs San Lorenzo (17:45 horas / Disney+, ESPN Premium)
- Independiente Rivadavia vs Barracas Central (20:00 horas / TNT Sports, Max)
- Atlético Tucumán vs Aldovisi (20:00 horas / Disney+, ESPN Premium)
Partidos de fútbol brasileño
- Atlético Mineiro vs Internacional (17:00 horas / Premiere, SporTV)
- Bahía vs Vitoria (18:00 horas / Premiere)
- Corinthians vs Coritiba (19:30 horas / Premiere, Globo)
- Flamengo vs Cruzeiro (19:30 horas / Premiere, Globo)