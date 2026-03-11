La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026.

La República Islámica de Irán anunció oficialmente que su selección nacional no participará en el Mundial 2026. La decisión fue comunicada por el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, quien aseguró en una comparecencia televisiva estatal que “después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

El funcionario explicó que las acciones recientes de Estados Unidos han derivado en un escenario que excluye cualquier posibilidad de presencia iraní en el certamen futbolístico más importante del planeta, por lo que la FIFA, según el reglamento, tendría que sancionar a dicha federación.

Donyamali atribuyó la decisión a la situación interna tras el asesinato del líder supremo y a la intensificación de los ataques en territorio iraní. “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, indicó.

El anuncio se produjo tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio, lo que representa un desafío logístico para los organizadores y deja vacante una plaza en el Grupo G, donde Irán había sido emparejado con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. La ausencia del equipo asiático en la reciente cumbre de preparación del torneo ya había generado especulación sobre una posible retirada.

El reglamento FIFA sobre posibles sanciones económicas a Irán por no acudir al Mundial 2026

El marco regulatorio de la FIFA contempla distintos escenarios ante la retirada de una selección nacional. El artículo 6 del reglamento de competición establece que, si la notificación de renuncia se produce con más de 30 días de anticipación respecto al inicio del Mundial, la Federación Iraní de Fútbol deberá afrontar una multa mínima de 250.000 francos suizos (aproximadamente USD 323.730). Si la baja se comunica con menos de 30 días de margen, la sanción asciende a 500.000 francos suizos (USD 647.712).

La federación deberá devolver a la FIFA todos los fondos recibidos para la preparación del equipo y los pagos derivados de su clasificación al torneo. El Consejo del organismo acordó en diciembre de 2025 otorgar a cada federación clasificada USD 1,5 millones para gastos de preparación y un total de USD 10,5 millones por disputar el torneo. La normativa también prevé que, ante la retirada, podrían aplicarse sanciones disciplinarias adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

Donald Trump sobre la participación de Irán en el Mundial 2026

Cabe mencionar, que horas antes de esta decisión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó que mantuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el futuro de la selección iraní y los preparativos del torneo.

“Esta tarde me he reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y el creciente entusiasmo a solo 93 días del inicio. Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, señaló en su cuenta de Instagram.

Infantino agregó: “Ahora más que nunca, todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo para unir a las personas, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo”. La decisión final recayó en las autoridades iraníes, que optaron por la no participación pese al respaldo de la organización y del país anfitrión.