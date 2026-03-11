El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Ahmad Doyanmali anunció que su país no está en condiciones de participar

En medio de la guerra en Medio Oriente y a menos de 100 días del comienzo del Mundial 2026, una declaraciones generó impacto en el mundo del fútbol. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la decisión del régimen es retirar a su selección de la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México. Hasta el momento, la FIFA no hizo oficial que el equipo no disputará el máximo torneo.

Esa decisión responde a la actual escalada de violencia en la región y al impacto directo provocado por el ataque en el que resultó muerto el líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero. Así lo comunicó uno de los referentes del deporte del país en declaraciones televisivas A DPA, recogidas en diversos medios europeos e internacionales.

Donyamali justificó la exclusión del torneo atribuyéndola a la combinación de factores bélicos y represalias internacionales que, según detalló, han provocado la muerte de “varios miles de ciudadanos” en los últimos ocho o nueve meses. El funcionario constató: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” en la Copa del Mundo tras el ataque estadounidense e israelí al país.

La selección de Irán debía competir en tres encuentros del Grupo G, todos ellos en ciudades estadounidenses: dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle contra a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. A pesar de la tensión política y el conflicto abierto, la organización del evento no cerró la puerta a la participación iraní. De acuerdo con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró tras una reunión reciente: “El combinado asiático es bienvenido al país“.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, recalcó Infantino en medio de las tensiones en Medio Oriente.

Más allá del Mundial masculino, el contexto político teñido de confrontación ha alcanzado también al fútbol femenino iraní. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, sugirió públicamente la posibilidad de un boicot tras los hechos ocurridos durante la última Copa de Asia femenina en Australia. En ese torneo, seis jugadoras del equipo iraní optaron por permanecer en Australia, amparadas por visados humanitarios concedidos por el gobierno anfitrión. Según informaciones del medio, Trump había afirmado que su administración intervendría con la misma medida humanitaria si fuera necesario.

Taj planteó abiertamente su escepticismo ante la neutralidad del entorno competitivo en Estados Unidos. El dirigente preguntó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”.

La crítica iraní no se limita al plano deportivo. Donyamali aseguró que la situación se ha agravado por lo que él calificó como “medidas maliciosas tomadas contra Irán” y denunció las consecuencias de “dos guerras en ocho o nueve meses”. En su intervención, añadió: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”.

El ministro también repudió el trato de Estados Unidos hacia los futbolistas iraníes, ironizando sobre lo que denominó un doble estándar: “¿Masacran a inocentes y quieren secuestrar a nuestras atletas para salvarlas?”. Estas declaraciones ilustran cómo las tensiones geopolíticas y las decisiones estatales afectan el calendario internacional de fútbol y exponen la instrumentación política del deporte en el difícil marco actual de Irán.

QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA FIFA SOBRE EL RETIRO DE UNA SELECCIÓN

La posible ausencia de Irán en la Copa del Mundo 2026 implicaría no solo una sanción económica sustancial, sino también la posibilidad de que la selección sea reemplazada por otra federación asiática. Según los reglamentos de la FIFA, la retirada o exclusión de una selección nacional conlleva consecuencias disciplinarias y financieras que pueden extenderse a futuras competencias, una decisión cuyo desenlace podría modificar el panorama del fútbol asiático.

El reglamento para el Mundial 2026 especifica que, si una federación opta por retirarse hasta 30 días antes del inicio del torneo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA establece una multa mínima de 275.000 euros. Si la retirada acontece en los 30 días previos al debut, la sanción económica asciende a 550.000 euros como mínimo.

Las penalizaciones no se limitan a aspectos financieros. De acuerdo con el artículo 6.2 del reglamento citado por el diario español AS, la federación implicada debe devolver todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación del equipo y los pagos vinculados al torneo. El reglamento también habilita a la Comisión Disciplinaria a imponer medidas adicionales, considerando el momento de la retirada y la gravedad de la infracción. Entre las posibles medidas figura la exclusión de la federación involucrada de futuras competiciones internacionales.

Por su parte, el apartado 6.7 especifica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Ocho equipos de Asia tienen lugar asegurado para el Mundial 2026: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. Si la selección iraní no asiste finalmente, la normativa indica que la plaza vacante se adjudicaría a otra federación de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).

En estos momentos, Irak se encuentra clasificada para el repechaje internacional, una instancia que le concede la oportunidad de disputar uno de los dos cupos adicionales que entrega para el torneo. El partido se celebrará el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey, México, frente al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam. El que gane de esa serie, tendrá su boleto mundialista.

El combinado iraquí llegó a esta fase tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos con un gol de penalti en el minuto 107, asegurando así su presencia en el mini torneo que entregará intercontinental. En caso de que Irán renuncie a su plaza, crece la chance que Irak sea elegida para ocupar ese puesto, ya que fue la selección asiática que alcanzó la instancia más avanzada en las eliminatorias sin lograr la clasificación directa. No obstante, el combinado iraquí solicitó el aplazamiento del repechaje internacional debido a complicaciones derivadas del conflicto en Medio Oriente, lo que pone en duda su participación en el repechaje a jugarse en territorio mexicano.

Si finalmente Irak recibe la plaza directa, Emiratos Árabes Unidos sería quien dispute la repesca intercontinental. Esta mecánica tiene precedentes recientes: durante el último Mundial de Clubes, el club mexicano León fue excluido y su puesto se definió en un partido entre Los Angeles FC y América.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores.

ASÍ SE JUGARÁ EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

El torneo tendrá la presencia de dos representantes de la Concacaf, junto a uno de la AFC, uno de la CAF, uno de la Conmebol y uno de la OFC. Es importante mencionar que este mini certamen se jugará durante la ventana internacional del 23 y el 31 de marzo en México (Guadalajara y Monterrey), en la que se definirá el destino de las últimas plazas mundialistas.

El formato del certamen establece que las cuatro selecciones con menor posición en el ranking de la FIFA se medirán en una ronda de semifinales. Por su parte, los dos equipos mejor ubicados en dicha nómina avanzarán de forma directa a las finales, donde esperarán a los ganadores de los cruces. Las finales determinarán a los dos conjuntos que completarán el cuadro de participantes de la Copa del Mundo. Tras la reciente actualización del ranking de la FIFA, quedó establecido que República Democrática del Congo (56°) e Irak (58°) serán los que jugarán las definiciones ante los equipos que se eliminarán. Previamente, habrá cruces entre Jamaica (70°), Bolivia (76°), Surinam (123°) y Nueva Caledonia (149°).

Así se jugarán las llaves entre las seis selecciones por fuera de Europa que alcanzaron la repesca intercontinental:

- Nueva Caledonia vs. Jamaica: el ganador jugará la final contra RD Congo

- Bolivia vs. Surinam: el ganador jugará la final contra Irak