Doblete para el jugador que volvió a sacar violento remate tras error en salida de los 'celestes' - Crédito: ESPN.

Sorpresa en el Alejandro Villanueva. Carabobo le ha dado vuelta a la serie ante Sporting Cristal gracias a un doblete de Edson Castillo. El volante venezolano abrió la cuenta en el inicio del encuentro y desenvainó un derechazo que dejó inmóvil al portero Diego Enríquez.

En el amanecer del cotejo, el volante de 31 años abrió la cuenta en un recinto que se tiñó de celeste. Un desborde por el costado izquierdo de Cristiano Da Silva le dio carta libre a Joshuan Berríos para asistir a Castillo y que mueva las redes del guardameta ‘celeste’.

A los 30 minutos de la primera mitad, un error en salida condenó al equipo de Paulo Autuori. Leandro Sosa falló en la recepción del balón y el conjunto de Valencia capitalizó el yerro. José Riasco jugó en un toque y trasladó el cuero a Castillo. El centrocampista ensayó un violento disparo que se coló en el marco del portero ‘bajopontino’.

El tanto pone contra las cuerdas al conjunto del Rímac. Con este resultado parcial, Sporting Cristal se está quedando fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, está sacando pasaje a la Copa Sudamericana, el premio consuelo para el perdedor de la serie.

Golazo de Edson Castillo para marcar doblete y poner arriba en la serie a Carabobo vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026. Crédito: ESPN

Autuori ha tomado cartas en el asunto. Antes del cierre de la primera mitad, Catriel Cabellos y Luis Iberico se retiraron del campo de juego para darle ingreso a Maxloren Castro y Santiago Gonzáles.

Los ‘celestes’ intentaron volver a emparejar la llave antes de ir a las duchas. Sin embargo, el travesaño le negó un tanto de antología a Martín Távara tras la ejección de un tiro libre.

En busca de una nueva fase previa superada

Sporting Cristal firmó una campaña histórica en la fase previa de la Copa Libertadores 2023. El equipo que dirigía Tiago Nunes remontó una serie adversa ante Nacional de Paraguay con un contundente 5-1 en Lima. Posteriormente, eliminó a Huracán de Argentina gracias a un gol agónico de Irven Ávila en el último minuto del partido de vuelta.

El futbolista de 20 años inició la jugada del tanto agónico desde su campo hasta llegar a zona de peligro en la Copa Libertadores. (Video: ESPN)

Lograr esta clasificación garantiza una inyección económica vital para las arcas de la institución del Rímac. Por entrar a la fase de grupos, la CONMEBOL otorga un premio de 3 millones de dólares. A esta cifra se suman los montos obtenidos en las fases previas, que ascienden a 1.1 millones de dólares. En total, el club asegura un ingreso base de 4.1 millones de dólares, sin contar los bonos por mérito deportivo de 300 mil dólares por cada partido ganado en la serie de grupos.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la Liga 1?

Sporting Cristal atraviesa un inicio irregular en la Liga 1 2026. Tras la disputa de las primeras seis jornadas, el cuadro del Rímac ocupa la octava posición de la tabla con apenas ocho puntos. El equipo que dirige Paulo Autuori busca la estabilidad necesaria para prenderse en la lucha por el título nacional.

En su última presentación, el conjunto ‘celeste’ recuperó la sonrisa y se reencontró con la victoria. Logró un sólido 3-1 sobre Alianza Atlético, resultado que cortó una racha negativa. Antes de este triunfo, el camino fue difícil: sufrió una derrota por 2-1 en la altura de Huancayo y empató 2-2 en un intenso clásico frente a Universitario.

El resto de sus resultados incluye un triunfo por 2-0 ante Juan Pablo II, una caída por 2-1 frente a Melgar y un empate a uno contra Deportivo Garcilaso en su debut.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras la fecha 6 del Torneo Apertura.