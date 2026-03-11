Perú Deportes

Gol madrugador de Edson Castillo para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

A los 3′ minutos de iniciado el compromiso, el mediocentro venezolano sacó un derecho dentro del área para adelantar a los suyos. Diego Enríquez, definitivamente, pudo hacer algo más

Edson Castillo puso el 1-0 con violento remate y ahora la serie está empatada - Crédito: ESPN.

Fue un gol inesperado. Apenas los simpatizantes locales se ubicaban correctamente en sus asientos en Matute y al momento que alzaron la mirada atestiguaron el golpe inicial asestado por el Carabobo. A partir de ahí, Sporting Cristal tuvo que remar desde atrás, en una casa provisional, para hacerse del boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Parecía imposible, pero sucedio. El generoso Carabobo se puso adelante a domicilio a partir de una espléndida acción colectiva que halló brillantez en la pared de Maurice Cova y Joshuan Berríos, tras una salida prolija desde el campo propio.

Edson Castillo sobresalió ante Sporting
Edson Castillo sobresalió ante Sporting Cristal con un doblete. - Crédito: Misael Pérez

El último, conocido popularmente como ‘turbo’, aplicó una veloz y descollante carrera por el lado derecho, dejando descolocado a Cristiano da Silva. Una vez que pisó el área, metió un servicio rasante, que no pudo ser desarticulado por el bloque defensivo de Cristal, hacia Edson Castillo, quien sin pensarlo demasiado sacó un disparo potente con dirección a portería.

La cuestión en ese tiro es que algo más pudo hacer el arquero Diego Enríquez. Si bien el balón eyectado por la pierna derecha del mediocentro del Carabobo cargó brío, no tuvo mucha velocidad y pudo ser conjurado si es que el bloqueo hubiera presentado fuerza.

Nada acobardados, los ‘granates’ se activaron y creyeron que era posible poner contra las cuerdas a los ‘rimenses’, quienes no salían de su asombro y caían constantemente en el ritmo trepidante impuesto por el oponente. Aun así, tiraron de rebeldía para acechar al arco contrario.

Un disparo de Catriel Cabellos, quien tiempo más tarde fue sustituido sin razón aparente por el DT Paulo Autuori, y un córner botado por Martín Távara fueron señales claras de peligro en Sporting Cristal. A manera de respuesta, el Carabobo se inclinó un poco más al contragolpe y fue ahí donde halló petróleo.

Doblete para el jugador que volvió a sacar violento remate tras error en salida de los 'celestes' - Crédito: ESPN.

Antes de la media hora de juego, José Riasco estuvo muy atento para presionar la salida de un atribulado Leandro Sosa, a quien le robó la pelota y de manera instintiva se la pasó al propio Edson Castillo, quien para encumbrarse en una tarde peruano sacó otro ‘misil’ con el que selló el 2-0.

Con ese gol el Carabobo dio la gran sorpresa. Cristal reaccionó volviéndose más invasivo, pero sus ataques carecieron de efectividad. Los más peligrosos fueron un saque de falta de Martín Távara al travesaño y un remate errado de Felipe Vizeu en un mano a mano con Lucas Bruera.

Un desconocido Felipe Vizeu brilló
Un desconocido Felipe Vizeu brilló por su ausencia futbolística frente a Carabobo. - Crédito: Paloma del Solar

