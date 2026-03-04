Perú Deportes

Sport Boys alcanza acuerdo con Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras desvinculación de Alianza Lima por denuncia de abuso sexual

El administrador del club ‘rosado’, Martín Noriega, señaló que los exfutbolistas ‘blanquiazules’ merecían una redención deportiva mientras la acusación sigue su curso en Uruguay. “Creo en ellos”, concedió

Carlos Zambrano y Miguel Trauco
Carlos Zambrano y Miguel Trauco se acercan a Sport Boys. Crédito: Difusión.

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, ha confirmado el acuerdo de palabra para incorporar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Ambos defensores llegan al Callao tras su abrupta salida de Alianza Lima, consecuencia de una denuncia por violación sexual presentada por una ciudadana argentina durante la pretemporada en Montevideo.

Pese a la gravedad de las investigaciones que involucran también a Sergio Peña, la dirigencia ‘rosada’ apuesta por la rehabilitación de los jugadores en el campo. “He conversado con ambos y hemos llegado a un acuerdo de palabra. Estamos diseñando las propuestas formales en defensa de los intereses del club, con cláusulas que van a proteger a la institución”, explicó Noriega en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’.

El directivo basó su decisión en la confianza personal y en la necesidad de que los futbolistas mantengan ritmo también para el equipo nacional. “Tengo información de que todo esto va a subsanarse. He conversado con ellos personalmente, creo en ellos. Creo que deberían tener una oportunidad y que esto aportaría a nuestra selección nacional”, afirmó. Según detalló, el vínculo contractual se extenderá hasta el final del Torneo Clausura 2026, con una opción de renovación para el próximo año, curso en el que el club celebra su Centenario.

Carlos Zambrano se aproxima a
Carlos Zambrano se aproxima a Sport Boys. - Crédito: Difusión

Noriega reconoció que existieron actos de indisciplina, pero subrayó su confianza en la redención de los deportistas bajo un estricto marco legal. “Sabemos que ha habido indisciplina. Dar una segunda oportunidad a un hombre también dignifica a la institución, pero tenemos que defendernos muy bien. Creemos en la reivindicación y en proteger al club”, concedió. El administrador aclaró que el área jurídica y el cuerpo técnico, liderado por Jaime de La Pava, dieron el visto bueno a la operación.

La llegada de los experimentados defensas ocurre en un momento crítico para Sport Boys. El inicio de temporada registra apenas una victoria en cinco partidos, lo que pone en duda la continuidad del entrenador colombiano. Con el cierre del libro de pases fijado para el 15 de marzo, el club espera que la jerarquía de Zambrano y Trauco revierta el mal presente futbolístico, mientras la justicia uruguaya determina su responsabilidad en los hechos denunciados.

Una victoria en cinco partidos

Tras cinco jornadas disputadas, el equipo del Callao apenas suma cinco puntos y se ubica en la decimocuarta posición de la tabla. Esta falta de regularidad sitúa al técnico Jaime de La Pava en una situación límite, pues su continuidad al mando del plantel es objeto de constantes cuestionamientos por parte de la directiva.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Los resultados reflejan la crisis de efectividad del conjunto rosado. El camino inició con un empate 1-1 ante Los Chankas y una derrota por la mínima diferencia frente a ADT. Aunque la victoria por 1-0 contra Atlético Grau brindó un respiro temporal, la posterior caída ante Alianza Lima y el amargo empate sin goles en casa frente al recién ascendido CD Moquegua agotaron la paciencia de la tribuna.

Proceso seguirá su curso en Uruguay

La justicia de Argentina decidió archivar la denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Según el fallo judicial, la medida responde a que los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio argentino, específicamente en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada de Alianza Lima en enero de 2026. Al no tener jurisdicción sobre el lugar de los hechos, las autoridades argentinas no pueden continuar con el proceso ni dictar un juzgamiento.

A pesar de este cierre en Argentina, el caso no ha finalizado, ya que la investigación seguirá su curso en Uruguay. La presunta agraviada, una ciudadana argentina, inicialmente formalizó la denuncia en su país, donde se realizaron algunas diligencias preliminares como la retención de celulares y pruebas de ADN en prendas.

