Paolo Guerrero aprobó la convocatoria de Jairo Vélez y contestó si aceptaría volver a la selección peruana tras triunfo de Alianza Lima

El ‘Depredador’ fue consultado por la posible convocatoria de Mano Menezes al futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano para los próximos amistosos de la fecha FIFA

El 'Depredador' aprobó el llamado del ecuatoriano nacionalizado peruano. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Alianza Lima superó 3-1 a Melgar y se afianzó en la cima del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras el partido, Paolo Guerrero ofreció declaraciones en la zona mixta, donde fue consultado por la convocatoria de su compañero Jairo Vélez, quien tuvo una destacada actuación en Matute.

Vélez marcó uno de los tres goles y fue protagonista en la jugada que terminó en la asistencia para el tanto de Renzo Garcés. El mediocampista, nacido en Ecuador, se nacionalizó peruano y ya cumplió los cinco años de residencia requeridos para integrar la selección nacional.

En este escenario, Guerrero respaldó la posible convocatoria de Jairo Vélez por parte de Mano Menezes. El técnico brasileño asistió al estadio Alejandro Villanueva y observó de cerca al ‘10’. “Creo que, si tiene la oportunidad, debería estar. Es un gran jugador y lo ha demostrado durante años”, señaló.

El delantero también mencionó a otros futbolistas de Alianza Lima que podrían sumarse a la selección. “Hay muchos chicos que pueden volver a estar en esta convocatoria. Ojalá formen parte, porque vienen haciendo las cosas muy bien, como (Marco) Huamán, que atraviesa un buen momento y muestra regularidad. Hay muchos casos similares. Sería importante que varios compañeros se sumen a la selección”, agregó.

Guerrero destacó además el presente de Renzo Garcés, quien se ha consolidado en el equipo y es uno de los convocados para los próximos amistosos de Perú. “Renzo atraviesa un gran momento. Ha sido nominado y en este último tiempo forma parte de la selección. Es un defensa goleador, viene marcando muchos goles y me alegra por él”, afirmó.

¿Guerrero volverá a la selección peruana?

Por otro lado, Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la selección peruana a los 41 años. El delantero respondió con una sonrisa y una expresión de incomodidad: “Vamos, por favor, por favor”. Luego, profundizó sobre el tema y resaltó la importancia de que los jugadores jóvenes sumen experiencia internacional.

Es importante que los jóvenes tengan experiencia internacional, porque la necesitan. Espero que les vaya bien. Como peruano, deseo que a todos mis compañeros y a la selección les vaya bien. Se avecinan dos partidos interesantes, uno contra Senegal y otro contra Honduras. Tienen la oportunidad de acercar más al público peruano y sumar esa experiencia internacional que los compañeros necesitan”, expresó.

El delantero blanquiazul marcó su tercero gol en el campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Su análisis del buen momento de Alianza Lima

Por último, Paolo Guerrero se refirió al presente de Alianza Lima, que tras vencer a Melgar se mantiene en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura. El equipo ‘blanquiazul’ amplió a dos puntos su ventaja sobre Los Chankas, su escolta, luego de disputarse seis fechas.

“Tuvimos una semana muy importante. El trabajo realizado se basó en enfoque, concentración y dedicación. Cerramos la semana de la mejor manera, porque fue muy buena. Logramos captar a la perfección lo que pedía el entrenador, quien plantea los partidos en función de los adversarios. Este cierre nos motiva y nos impulsa a seguir trabajando con la misma actitud y concentración”, apuntó.

El próximo partido de Alianza Lima será en la altura de Cusco. Los ‘íntimos’ viajarán para medirse con Deportivo Garcilaso el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival de turno viene de perder 1-0 ante Cusco FC en la última fecha.

