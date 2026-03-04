Jean Ferrari opinó sobre declaraciones de André Carrillo y reveló si Perú será local en altura: “La idea es considerar Juliaca”

Jean Ferrari abordó diversos temas en un programa de YouTube, incluyendo la posibilidad de que la selección peruana juegue como local en ciudades de altura durante las próximas Eliminatorias al Mundial. El director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no descartó la opción de disputar partidos en el interior del país y la planteó como una estrategia para la selección.

“Debemos utilizar todas nuestras herramientas disponibles. Una de ellas es la altura, que solo comparten pocos países como Bolivia. Hay que saber aprovechar esas ventajas. Esto no significa que las eliminatorias se jugarán siempre en el mismo lugar, pero hay que considerar todas las opciones”, afirmó en conversación con el podcast Linkeados.

Ferrari sostuvo que jugar en ciudades de altura podría ayudar a Perú a sumar puntos ante rivales difíciles. “Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿qué se pierde al llevar esos partidos a Juliaca? Si igual no se gana, no hay mayor diferencia. Pero, ¿y si se logra una victoria? Utilizar estas herramientas puede permitir sumar puntos importantes, como mencionó Mano: uno contra Brasil, uno contra Argentina, y así aumentar el total de puntos en la tabla”.

El directivo también propuso posibles sedes para la selección en las próximas clasificatorias. “Me gustaría jugar en Cerro de Pasco, por ejemplo. La idea es considerar cuatro estadios: el Nacional, el Monumental, Juliaca y Cusco. Estos son los recintos que se buscan proponer, aunque podrían evaluarse otras opciones en el camino, ya que se trata de un tema estratégico y no de una decisión inflexible”, señaló.

Si Perú opta por jugar en Juliaca, el escenario elegido sería el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, sede habitual de Deportivo Binacional y con capacidad para albergar a más de 20 mil personas. Este recinto está ubicado a más de 3,825 metros sobre el nivel del mar.

Ferrari sobre las declaraciones de André Carrillo

En relación a este tema, André Carrillo, referente de la selección peruana y actual jugador de Corinthians, se pronunció en los últimos días. En tono de broma, señaló que el nuevo técnico Mano Menezes no debería convocarlo si la selección decide jugar de local en la altura.

“Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, que yo no aguanto”, comentó entre risas durante una entrevista con Full Deporte. Luego agregó: “Ventaja no sacaría, al menos en lo personal. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí la tienen. Pero hoy en día creo que eso no influye mucho”.

Jean Ferrari se refirió a estas declaraciones y las tomó con naturalidad, aludiendo al estilo particular de Carrillo para expresarse. “Sobre André, se nota que lo dijo en tono cómico, porque ese es su estilo. Es una persona divertida y muy profesional, con una carrera exitosa en Brasil. No corresponde entrar en polémicas sobre algo que no lo es”, precisó.

Primeros amistosos de Perú

La Federación Peruana de Fútbol oficializó los dos primeros partidos amistosos que disputará la selección bajo la dirección de Mano Menezes. El equipo nacional se enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a.m. (hora peruana), encuentro que se jugará en el Stade de France, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

El segundo compromiso será ante Honduras, programado para el martes 31 de marzo a las 13:00 horas de Perú. Este partido se llevará a cabo en el estadio Municipal de Butarque, ubicado en España. Ambos encuentros forman parte del proceso de preparación de la selección peruana rumbo a futuras competencias internacionales y marcarán el inicio oficial de la gestión de Menezes al frente del combinado nacional.