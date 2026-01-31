Perú Deportes

Ángel Comizzo explotó por designación de árbitro debutante en derrota de Atlético Grau vs UTC: “Estoy cansado y podrido”

El director técnico de 63 años elevó su voz de protesta ante la designación del juez Junior Rivera, quien dirigió por primera vez en la élite del fútbol peruano

Ángel Comizzo no se guardó
Ángel Comizzo no se guardó nada por la elección de un árbitro debutante en el estreno de Atlético Grau en la Liga 1. Crédito: Atlético Grau.

Atlético Grau no empezó con el pie derecho su camino en la Liga 1 2026. Sobre el verde del Estadio Héroes de San Ramón, UTC derrotó por 2-0 al conjunto piurano a cargo de Ángel Comizzo. El entrenador argentino reconoció que los dirigidos por Carlos Bustos superaron a los suyos, pero no pasó por alto la designación de Junior Rivera como árbitro principal del encuentro. El colegiado nacional se estrenó en la Liga 1.

Para el estratega nacido en Reconquista hace 63 años, Rivera cometió un error que tampoco fue advertido por el Sistema de Video Arbitraje (VAR). “Estoy cansado y podrido que nos pongan árbitros novatos”, sostuvo en la conferencia de prensa luego de la derrota a manos del elenco cajamarquino gracias a los goles de Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz.

“Hoy nos mandaron un árbitro que debutaba, el cabezazo del ‘9’ de ellos hacia mi central es roja acá y en cualquier lugar, y no fue a mirar el VAR, los del VAR no lo llamaron. Habiendo tantos buenos árbitros en el país, hoy nos ponen a uno sin experiencia”, consignó el DT del fútbol peruano con Universitario en 2013.

Goles de Lliuya y Muñoz
Goles de Lliuya y Muñoz para la victoria de UTC sobre Atlético Grau. Crédito: Instagram UTC.

Comizzo Leiva compartió que la programación de árbitros afecta directamente al desarrollo de los juegos de su equipo y se trata de una práctica habitual de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) contra los suyos: “¿Hasta cuándo nos harán esto?“.

Derrota inobjetable

Ángel Comizzo, director técnico de Atlético Grau, analizó con autocrítica la reciente derrota de su equipo ante UTC en Cajamarca. El estratega argentino reconoció la superioridad del cuadro local, que reflejó su dominio en el marcador del Estadio Héroes de San Ramón.

“El rival nos ganó bien, no hay excusas de ningún tipo. Tenemos que seguir trabajando para encontrar la mejor forma futbolística”, afirmó Comizzo. El técnico destacó el esfuerzo físico de su plantel ante factores adversos como la altura, el césped sintético y la lluvia. Sin embargo, lamentó las desatenciones propias: “El segundo gol también es producto de un error nuestro, tenemos mucho material para trabajar”.

Debut con derrota para el
Debut con derrota para el Atlético Grau de Ángel Comizzo en Cajamarca. Crédito: Atlético Grau.

Pese al traspié, el DT mantiene la mirada en los objetivos internacionales para esta temporada. “La expectativa siempre es tratar de hacer un buen campeonato, seguramente a partir de este año buscaremos pelear por estar en una Copa Sudamericana o Libertadores”, señaló con optimismo. Comizzo confía en la calidad de sus jugadores y aseguró que el equipo mejorará partido a partido para cumplir con las metas del ‘patrimonio de Piura’.

Próximo partido de Atlético Grau

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Atlético Grau y Sport Huancayo se disputará este sábado 7 de febrero, desde las 15:15 horas en todo el territorio nacional, en el Estadio Campeones del 36. El duelo marcará el reencuentro del equipo ‘albo’ ante su público.

El compromiso contará con la presencia de Roberto Mosquera en el banquillo suplente. El técnico nacional se ausentó de la zona técnica en el Estadio IPD de Huancayo durante la derrota de su equipo por 2-1 ante Alianza Lima. El estratega cumplió una suspensión que arrastra desde la temporada pasada.

Programación de la fecha 2
Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

Tal como sucederá durante todo el torneo, este y todos los encuentros se transmitirán de forma exclusiva por L1 Max o Liga 1 Play. Estos medios son el canal y la aplicación oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en alianza con 1190 Sports.

La señal está disponible en las parrillas de operadoras como Best Cable, Claro, Win y DirecTV. Por su parte, Movistar TV ya cuenta con los derechos de transmisión y ha incluido dos señales a su parrilla televisiva.

Los aficionados también tienen la opción de suscribirse directamente a las aplicaciones de estas plataformas. Esto permite ver los partidos desde diversos dispositivos tecnológicos, como teléfonos celulares, computadoras portátiles y televisores inteligentes.

