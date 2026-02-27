Perú Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Conmebol dio a conocer la programación del encuentro entre los rimenses y el ‘granate’ de ida y vuelta para definir al ganador que clasificará a la etapa de grupos del torneo internacional. Conoce todos los detalles de la emocionante serie

Sporting Cristal logró avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores tras imponerse a 2 de Mayo en la definición por penales. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Paulo Autuori se encuentra a solo una ronda de alcanzar la ansiada fase de grupos del torneo continental. El siguiente reto será enfrentar a Carabobo FC de Venezuela, equipo que definirá si los celestes cumplen su objetivo de ingresar a la instancia principal del torneo internacional, y seguir representando al fútbol peruano en el máximo escenario sudamericano.

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día y hora confirmado de los duelos por la Copa Libertadores

La Conmebol dio a conocer la programación oficial de los partidos entre los rimenses y el cuadro venezolano por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El primer partido será este miércoles 4 de marzo en el estadio Misael Delgado. El horario establecido será a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

Y la vuelta será el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, confirmando el cambio de escenario del Callao a Matute. El horario pactado será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador, una hora más tarde para quienes lo sigan desde Venezuela, Bolivia y Miami. En cambio, los espectadores de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil deberán estar atentos a las 19:00, momento en que comenzará el encuentro en esos países.

El choque en el recinto de Alianza Lima definirá la llave por la tercera etapa y determinará al ganador que accederá a la etapa de grupos del torneo internacional.

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Carabobo FC estará disponible para el público de Perú y gran parte de Latinoamérica a través de ESPN. En Argentina, la transmisión será responsabilidad de FOX Sports, mientras que en Chile se podrá seguir mediante ESPN Premium.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su sitio web, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. Los seguidores tendrán acceso inmediato a los momentos clave y a todos los detalles esenciales del encuentro, gracias a una plataforma diseñada para los apasionados del fútbol internacional.

¿Por qué Sporting Cristal decidió cambiar de localía en la Copa Libertadores 2026?

La noche del martes 24 de febrero, que inició con la celebración por el avance de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, culminó en el Callao con un grave incidente que puso en alerta a la comunidad deportiva. Tras el triunfo ante 2 de Mayo, el regreso de un grupo de hinchas celestes se vio interrumpido por un ataque violento a las afueras del estadio Miguel Grau.

Mientras los aficionados abandonaban el recinto, un grupo de delincuentes interceptó el bus que los transportaba y lo agredió con piedras y artefactos pirotécnicos. El ataque generó momentos de tensión y temor entre los pasajeros, que vieron vulnerada su seguridad apenas finalizada la definición por penales.

Las imágenes de la agresión, captadas por testigos, circularon rápidamente en redes sociales y despertaron preocupación tanto en seguidores como en autoridades. Como consecuencia del ataque, la directiva rimense decidió cambiar de escenarios para el encuentro de definición frente a Carabobo FC y así evitar poner en riesgo la integridad de sus hinchas y plantel.

Delincuentes atacaron el bus de los fanáticos 'celestes' con bombardas y piedras. (Roger García)

