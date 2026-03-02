Fred Rutten lamenta que su asunción como entrenador de Curazao para el Mundial 2026 llegue en un momento delicado de Dick Advocaat

Fred Rutten asume la dirección técnica de Curazao, la nación más pequeña que disputará la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

El estratega Fred Rutten inicia su camino como seleccionador de Curazao con muchos sentimientos encontrados, porque su llegada al banquillo se ha dado a partir de la salida de su querido amigo Dick Advocaat, obligado a priorizar un asunto personal importante.

“El contexto es desagradable. Hubiera preferido otras circunstancias, pero me está empezando a picar de nuevo el gusanillo”, dijo en declaraciones al espacio televisivo Goedemorgen Eredivisie.

Fred Rutten, de 63 años, se hará cargo de la selección de Curazao. - Crédito: AFP

Con Rutten no habrá cambios significativos, priorizará la hoja de ruta de su predecesor: “Pasé una mañana con él. Hablamos de todos los detalles. Seguiremos el camino que Dick ha trazado. Sería muy extraño que abandonáramos el éxito que han logrado allí. No hay tiempo para eso, y no sería prudente”

Finalmente, Fred ha confirmado que Advocaat tuvo mucho que ver en su nombramiento. “El presidente de la asociación le preguntó a Dick quién sería el candidato ideal, y Dick me propuso. Me siento honrado”, suscribió.

Rutten cuenta con amplia trayectoria en el fútbol europeo, reconocido por su enfoque táctico y su trabajo con jóvenes talentos. Comenzó su carrera dirigiendo al FC Twente, donde ganó la Copa de los Países Bajos, y luego fue asistente en el PSV Eindhoven antes de asumir como primer entrenador.

Dirigió clubes destacados como PSV, Feyenoord y Schalke 04 en la Bundesliga, aunque también tuvo etapas difíciles como su breve paso por el RSC Anderlecht.

Fred Rutten buscará hacer un buen papel con Curazao en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Los cambios en Curazao

Curazao se prepara para un escenario de cambios significativos de cara al Mundial 2026, tras la renuncia de su entrenador Dick Advocaat a cuatro meses del inicio del torneo. A sus 78 años, el técnico neerlandés tomó la decisión de dejar el cargo debido al delicado estado de salud de su hija, priorizando el bienestar familiar sobre sus responsabilidades deportivas. La noticia ha generado repercusiones en el entorno futbolístico de la isla, donde se valora la trayectoria y experiencia del estratega.

En un escueto comunicado difundido por la Federashon Futbòl Kòrsou (FFK), Advocaat expresó: “Siempre dije que la familia está por delante del fútbol”. Sus palabras reflejan el difícil momento personal que atraviesa y han despertado muestras de solidaridad entre los integrantes del plantel y la afición local. La salida del veterano entrenador deja un vacío en la dirección técnica justo en un momento histórico para el equipo nacional.

La selección de Curazao logró una clasificación inédita para la Copa del Mundo, siendo este su primer acceso al certamen más importante del fútbol. La isla, que cuenta con cerca de 160 mil habitantes, obtuvo su pase tras una campaña sobresaliente en las Clasificatorias CONCACAF, donde no sufrió derrotas a lo largo del proceso. El rendimiento del equipo fue elogiado tanto por la prensa local como internacional.

El empate sin goles frente a Jamaica en el último partido de la clasificación resultó suficiente para asegurar el último boleto disponible para la región. De esta manera, Curazao se unió a Haití y Panamá como los representantes de Centroamérica en la cita mundialista que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El logro es considerado un hito para el fútbol de la isla.

Dick Advocaat renunció a Curazao por motivos familiares. - Crédito: AFP

La participación de Curazao en la Copa del Mundo establecerá un nuevo récord, desplazando a Islandia como el país con menor cantidad de habitantes en debutar en la máxima competición internacional. Este dato refuerza el carácter extraordinario de la clasificación y sitúa a la isla en una posición de relevancia histórica dentro del panorama futbolístico global.

Dentro del plantel de Curazao figuran futbolistas de amplia experiencia en el fútbol internacional, entre ellos el arquero Eloy Room, el defensor Leandro Bacuna y el delantero Jurgen Locadia. Estos jugadores son considerados pilares fundamentales en el esquema titular y aportan jerarquía al equipo de cara a su primera participación mundialista.