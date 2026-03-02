Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

El arquero de la 'U' contó que pudo dejar el club años pasados, pero el directivo no quiso y provocó su molestia. (Video: Hazme El Aguante)

Diego Romero inicia el 2026 como arquero titular de Universitario de Deportes tras regresar de una cesión en Banfield de Argentina, donde apenas disputó un partido y no logró continuidad pese a las expectativas iniciales. Este retorno a la ‘U’ representa una nueva oportunidad para consolidarse luego de un periodo en el que la competencia por el puesto y decisiones dirigenciales limitaron su tiempo de juego. Durante su ciclo reciente en el club ‘crema’, el futbolista nacional tuvo que lidiar con la presencia del arquero uruguayo Sebastián Britos, factor que condicionó sus opciones en el primer equipo.

La noticia de la llegada de Britos lo sorprendió mientras participaba en el Preolímpico Sub 23. Romero partió con la ilusión de pelear el puesto en Ate, pero en pleno torneo supo que la dirigencia buscaba incorporar un arquero extranjero. “Me agarró la noticia justo cuando hubo el Preolímpico Sub 23. Yo me voy con una idea, sabiendo de que se podía dar la oportunidad. En el transcurso me voy enterando de que iban a traer un arquero. Traté de dar lo mejor de mí porque era parte de la oportunidad que me habían dado en la selección”, relató en el programa Hazme El Aguante.

Pese a la competencia y la incertidumbre, se mantuvo enfocado y buscó aprovechar cada oportunidad, consciente de la exigencia del puesto de arquero. “Cuando llegué sabía que estaba Sebastián y lo tomé con tranquilidad, sabiendo de que quizás se podía dar la oportunidad otra vez, de turnar. Es difícil el puesto de arquero”, explicó.

Sebastián Britos y Diego Romero compitieron por el arco de Universitario en 2024.

En ese contexto, la drástica decisión del técnico Fabián Bustos hizo que Diego Romero vea difícil seguir en Universitario. “Fabián Bustos habló conmigo cuando llegué del Preolímpico. Me dijo que le había gustado lo que había hecho en la selección, de que estaba impresionado, pero que el puesto era así, que tenía que estar preparado para todo momento. Me sorprendió, pero me hizo mantener el foco y seguir trabajando”, acotó.

Diego Romero sobre intento de salir de Universitario y tensa reunión con Jean Ferrari

La temporada 2024 fue especialmente difícil para Diego Romero, quien a pesar de sumar seis o siete partidos consecutivos, no logró afianzarse como titular. “Me tocó tapar seis, siete partidos seguidos, y en ese transcurso fue muy frustrante. Es frustrante durante todo el año, veías que pasaban los partidos, que no se daba la chance, acababa el Apertura, iniciaba el Clausura y yo tenía mi bebé en camino”, recordó.

La falta de continuidad lo llevó a buscar una salida, motivado también por su objetivo de mantenerse visible para la selección peruana. Su representante gestionó opciones en el fútbol argentino, pero la administración de Universitario, encabezada por Jean Ferrari, se mostró inflexible: “A medio año, mi representante estaba viendo para irme a Argentina, pero Jean dijo ‘imposible’, no quería”.

Romero describió la reunión con Ferrari como un momento tenso y desafiante a nivel personal, sobre todo, porque tampoco le dejaba salir a otro equipo de la Liga 1. “Fue una situación complicada. Yo en ese momento sentí molestia, cólera, frustración. Pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento, traté de no estar mal con nadie ni agarrármela con nadie, tratar de tomarlo de la mejor manera, pero fue muy difícil”, aseguró.

Diego Romero fue convocado a la Copa América 2024 con Perú como tercer arquero, y entrenó con Pedro Gallese y Carlos Cáceda. - créditos: FPF

El guardameta insistió en que necesitaba jugar para sostener sus opciones en la ‘bicolor’: “Fue mi punto también, que yo necesito jugar porque la selección está ahí y necesito demostrar para que me puedan convocar”. Ante la negativa para ser cedido a un club local, la única alternativa fue el préstamo al exterior, que se concretó con su paso a Banfield.

Diego Romero sobre Jorge Fossati

En medio de esa etapa, el respaldo de Jorge Fossati fue determinante para Diego Romero, quien sintió la confianza del técnico tanto en Universitario como en la selección peruana. “¿Jorge Fossati confiaba en mí así no jugaba? Sí, siento que sí”, afirmó.

Al regresar a la ‘U’, se enteró de que Fossati dejaría el club, lo que impidió que ambos coincidieran nuevamente en el equipo principal. “Cuando me entero que él se iba y yo regresaba a Universitario, ya lo conocía, sabía de su forma de trabajar, me entero que se iba a ir. Ya son decisiones que se tomaron, el club o él. La verdad que no estoy muy al tanto de lo que pasó. Lamentablemente no se pudo dar que no coincidamos otra vez”, señaló.