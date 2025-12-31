Diego Romero se reincorpora al arco de Universitario de Deportes luego de un experiencia sin protagonismo en Banfield

Diego Romero se perfila para ser el guardián del arco de Universitario de Deportes en la temporada 2026. Crédito: Universitario.

Diego Romero ha sido repatriado por Universitario de Deportes para que sea el encargado de ser el guardián del arco ‘merengue’ por la temporada 2026. El reto es de una dimensión superlativa, dado que el club ansía el tetracampeonato y contempla replicar y superar su participación en la Copa Libertadores. El guardameta peruano, con experiencia bajo los tres palos del club que lo vio nacer profesionalmente, asume un verdadero desafío luego de ausentarse gran parte de la última temporada en Banfield.

Romero fue parte de las plantillas 2023 y 2024 que se coronaron en la Liga 1. Partió hacia el fútbol de Argentina con el objetivo de consolidar su carrera en un territorio más competitivo y con la intención de asumir más protagonismo, pues en la ‘U’, Sebastián Britos era inamovible, a no ser padecer dolencias físicas. Pero la incursión en la zona sur de Buenos Aires no salió como lo presupuestó.

Hasta abril del 2025, estuvo bajo las órdenes de Ariel Broggi. Luego, la dirigencia del ‘taladro’ decidió contratar a Pedro Troglio. Ninguno de los adiestradores vio en Romero la capacidad suficiente para desplazar al titular Facundo Sanguinetti. El rendimiento el cancerbero peruano e 24 años se limitó a una titularidad en un partido por 64avos de la Copa Argentina ante Villa Mitre.

Diego Romero solo disputó un partido con Banfield de Argentina.

Por lo citado en los acápites previos, el regreso de Diego Romero no representa una sensación de seguridad en el arco de Universitario de Deportes. El golero deberá ponerse a prueba y a la par del rodaje de sus compañeros. No será tarea fácil suplir al laureado Sebastián Britos y los objetivos en Universitario son de envergadura.

Los arribos en Universitario de Deportes

Al retorno de Diego Romero, se suma la contratación del español Javier Rabanal. El estratega llega tras una etapa exitosa en Independiente del Valle, donde conquistó el título en Ecuador. Su metodología prioriza el desarrollo integral del juego y el aprovechamiento de las canteras. Rabanal acepta el desafío de liderar el proyecto hacia el ansiado tetracampeonato.

La zona defensiva recibe al argentino Caín Fara. El zaguero central aterriza en Ate luego de una campaña regular en el club Atlanta de su país. Su perfil destaca por la polifuncionalidad, pues cumple funciones de central y lateral derecho. El defensor firma por toda la temporada 2026 y aporta la experiencia necesaria en torneos internacionales.

Se reveló el primer fichaje de Universitario para el 2026: viene de la Segunda de Argentina y fue dirigido por DT de Liga 1.

El ataque se potencia con el fichaje de Sekou Gassama. El delantero senegalés, con pasado en el fútbol español y argelino, llega libre para aportar potencia física en el área. ‘La Pantera’ suma una nueva variante ofensiva al esquema merengue. Su presencia garantiza una competencia sana con los actuales goleadores del plantel.

Las salidas en Universitario

El plantel de Universitario de Deportes experimenta cambios profundos tras una etapa de gloria. Varias figuras fundamentales cierran su ciclo en el club ‘merengue’. Estas bajas obligan a la directiva a reestructurar el equipo para los próximos retos.

El entrenador Jorge Fossati dejó el cargo para asumir la dirección de la selección nacional. Su partida marcó el inicio de esta transición. Poco después, el portero Sebastián Britos también se despidió de la institución. El guardameta uruguayo fue un pilar bajo los tres palos durante el título del centenario.

En el mediocampo, la salida de Rodrigo Ureña hacia Millonarios deja un vacío difícil de llenar. El chileno se marchó como un ídolo tras conquistar el tricampeonato. A él se suma Jairo Vélez, quien se unió a Alianza Lima. Estas ausencias representan una pérdida de jerarquía importante. El club ahora busca reemplazos que mantengan el nivel competitivo en la liga y la Copa Libertadores.

Rodrigo Ureña se marcha de Universitario de Deportes luego de estampar su nombre con tinta dorada en la historia del club. Crédito: Universitario.