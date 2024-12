Jean Ferrari señaló que Diego Romero no será prestado a un equipo de Liga 1 y advirtió lo que pasará si no recibe ofertas del exterior

Jean Ferrari reconoció que buscan salida a préstamo de Diego Romero de Universitario y descartó posible destino

Universitario de Deportes se encuentra planificando la temporada 2025, en la que tendrán como objetivo buscar el tricampeonato y superar la fase de grupos en la Copa Libertadores. Uno de los puestos que mejor cubierto tuvieron los ‘cremas’ la temporada pasada fue el arco, debido al gran nivel mostrado por Sebastián Britos y Diego Romero. El uruguayo fue el escogido por Fabián Bustos para ser titular, mientras que al peruano le tocó esperar en la banca, aunque ello no fue impedimento para ser convocado a la selección peruana.

No obstante, para esta campaña, Romero mostró su intención de salir, ya que un año más en el banco de suplentes podría frenar seriamente su progresión. Por su parte, en tienda ‘merengue’ no desean desprenderse de un activo tan valioso, pero dado el buen momento de Britos, tampoco pueden asegurarle los minutos que desea.

Por este motivo, tomaron la decisión de cederlo a préstamo. La noticia fue confirmada por Jean Ferrari en conferencia de prensa, que afirmó que su objetivo es ubicarlo en el exterior:

“En el caso particular de Diego Romero, hay conversaciones con él durante todo el año. Nuestro compromiso es que él ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser en el fútbol del extranjero”, declaró.

Diego Romero se consagró bicampeón con Universitario en el 2024.

El administrador temporal del club de Ate también descartó tajantemente la opción de que vaya a otro equipo peruano, afirmando que si no se abre ninguna opción afuera, tendrán que dejarlo en el plantel: “A nivel local no va a ir a ningún lado, se quedaría en el plantel en caso no aparece una oferta del exterior”, añadió.

Ferrari también reveló que este 2024 recibieron varias ofertas, pero que se sienten contentos de no haberlas aceptado porque Romero jugó un papel clave en el campeonato, teniendo la chance de atajar cuando Britos estuvo lesionado:

“Este año tuvimos tres ofertas del fútbol argentino para que se vaya a préstamo. Había que tomar una decisión y gracias a Dios salió bien porque terminó tapando en partido cruciales para darnos el bicampeonato”.

Jean Ferrari sobre el sustituto de Diego Romero en Universitario

Asimismo, Ferrari Chiabra confirmó que la llegada de Miguel Vargas a Universitario, es precisamente para ocupar el hueco dejado por Romero. Además, Amet Calderón continuará siendo al tercera alternativa:

“Hoy que va a empezar un año nuevo, el caso de él sí es puntual, así que por ello estamos optando traer un arquero que pueda darle pelea a Aamet Calderón, en caso Diego Romero no se quede, más porque vamos a estar en dos frentes: Copa Libertadores y Liga 1″.

Deportivo Garcilaso fue el segundo equipo peruano de Miguel Vargas, tras Cienciano. - créditos: Deportivo Garcilaso

¿Quién es Miguel Vargas, el reemplazo de Diego Romero?

El elegido para reemplazar a Diego Romero en el arco de Universitario de Deportes es Miguel Vargas, portero chileno, nacido en Santiago hace 28 años, pero que cuenta con la nacionalidad peruana por parte de padre, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Se formó en las divisiones menores de la Universidad Católica y fue titular con la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 de 2015. A pesar de su buen comienzo, no se llegó a consolidar en la portería ‘cruzada’, por lo que se marchó a préstamo a diversos clubes como Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera.

El 2022 se acabó su contrato con la Católica y llegó por primera vez al fútbol peruano, para jugar en Cienciano del Cusco, donde fue titular por dos temporadas. Este 2024 cambió de equipo, pero no de ciudad, ya que recaló en Deportivo Garcilaso, mostrando buen nivel.