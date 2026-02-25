Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

Fred Rutten, de 63 años, se hará cargo de la selección de Curazao. - Crédito: AFP

Fred Rutten, de 63 años, es el hombre designado para conducir el destino de la selección de Curazao en la Copa del Mundo 2026. Aunque, inicialmente, el liderazgo le pertenecía a Dick Advocaat, por razones personales decidió desmarcarse no sin antes avalar la llegada de su compatriota al banquillo del elenco caribeño.

Durante su primer contacto con la junta directiva de la Federación de Fútbol de Curazao (FFK), Rutten aseguró que no realizará ninguna modificación importante en el equipo al tiempo que le transmitió sus mejores deseos a su predecesor: “Es un momento difícil para Dick y le deseo fuerza a él y a su familia. Es un ícono del fútbol mundial. Es un honor continuar su labor”.

Fred Rutten cuenta con una amplia experiencia a nivel de clubes de Bundesliga y Eredivisie. - Crédito: RHR

Fred Rutten ha desarrollado una sólida trayectoria como entrenador en el fútbol neerlandés y alemán, destacada por su enfoque táctico y su capacidad formativa. Inició su carrera en el banquillo del FC Twente, donde impulsó un proyecto competitivo que lo posicionó como técnico prometedor. Posteriormente dirigió al Schalke 04 en la Bundesliga, experiencia que reforzó su perfil internacional.

De regreso a Países Bajos, asumió retos en el PSV Eindhoven y el Vitesse, consolidando equipos protagonistas. También pasó por el Feyenoord, aportando estabilidad en una etapa de transición. La prensa especializada suele resaltar su rigor táctico, liderazgo sereno y apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos.

Advocaat, adiós inesperado

Dick Advocaat se desligó de la selección de Curazao tras llevar al modesto país caribeño a una histórica clasificación para la Copa Mundial 2026, un logro sin precedentes para este equipo y la nación más pequeña en conseguirlo. El veterano entrenador neerlandés, de 78 años, renunció en febrero de 2026 por motivos personales, ante la delicada salud de su hija, y subrayó que “la familia está por encima del fútbol”.

Su salida se produjo apenas cuatro meses antes del torneo, donde Curazao debutará enfrentando a Alemania, Ecuador e Costa de Marfil. La Federación nombró como su sucesor al también neerlandés Fred Rutten, y destacó el legado y la huella histórica que Advocaat deja en el fútbol curazoleño.

Dick Advocaat renunció a Curazao por motivos familiares. - Crédito: AFP

Aunque la salida de Dick Advocaat fue aceptada por todos, algunos integrantes del equipo aún se encuentran demasiado consternados, entre ellos el capitán Leandro Bacuna, quien ha externado un eterno agradecimiento por la gesta realizada por el neerlandés desde la parcela técnica.

“Entrenador Dick, estamos increíblemente agradecidos por todo lo que ha hecho por Curazao. Nos puso en el mapa y nos hizo creer en nosotros mismos. Hizo historia con Curazao. La clasificación es el resultado de visión, disciplina y fe”, mencionó.

Histórica preparación

Como parte de su preparación para el Mundial 2026, la selección de Curazao disputará un amistoso contra Escocia el 30 de mayo en el Hampden Park de Glasgow. Este será el primer cruce oficial entre ambos equipos. La decisión los europeos responde a su interés en probarse antes de debutar en el Grupo C frente a Haití.

Curazao jugará la fase de grupos en las ciudades de Houston, Kansas City y Philadelphia. Para afrontar el torneo, el plantel estableció su base operativa en Boca Ratón, Florida, donde realizará sus entrenamientos y concentraciones mientras dure la competencia.