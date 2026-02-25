Perú Deportes

El rostro más solidario de Melgar: organiza campaña para apoyar a los damnificados por lluvias intensas en Arequipa

El club ‘rojinegro’ impulsa una serie de acciones con el afán de ayudar a los miles de damnificados por los desastres naturales que azotan a la ‘ciudad blanca’

FBC Melgar se vuelca con
FBC Melgar se vuelca con la ciudad de Arequipa en medio de los desastres naturales que vienen cobrando la vida de inocentes. - Crédito: Difusión

La ciudad de Arequipa se encuentra sumergida en una situación crítica, que ha demandado un estado de emergencia, por intensas lluvias, que han arrasado con innumerables viviendas ocasionando cientos de damnificados. Por si fuera poco, el desastre natural también ha cobrado la vida de cuatro personas en 16 distritos.

Frente a ese escenario catastrófico, acrecentado por la ineptitud de las autoridades de la región, FBC Melgar se ha puesto manos a la obra y ha impulsado una campaña solidaria, con el afán de recolectar víveres y elementos de primera necesidad, en distintos puntos de acopio, para todos aquellos que se han visto afectados por los huaicos.

El invaluable gesto de los ‘rojinegros’, presumiblemente consensuado entre los futbolistas y los directivos, fue difundido en las cuentas sociales oficiales del club. También existe la posibilidad de realizar transferencias bancarias a una fundación local y formar parte de un grupo voluntariado a favor de las familias golpeadas.

Campaña solidaria por una Arequipa
Campaña solidaria por una Arequipa asolada por lluvias y huaicos. - Crédito: FBC Melgar

Arequipa azotada

Las precipitaciones persistentes en Arequipa han experimentado un aumento significativo durante los últimos cinco días, transformándose en huaicos debido a varios factores climatológicos, entre ellos la presencia del Fenómeno del Niño Costero. Esta combinación ha desencadenado una emergencia en diversos sectores de la denominada Ciudad Blanca.

Como resultado, distintos puntos urbanos han sufrido daños severos. Cientos de viviendas han sido destruidas y una cantidad no precisada de vehículos particulares permanece sepultada bajo el lodo. Miles de personas afectadas carecen de servicios básicos en sus hogares, agravando la situación humanitaria en la ciudad de Arequipa.

Impactantes imágenes del desborde de torrenteras e inundaciones en Arequipa, que han dejado un saldo de 6 muertos. Cientos de vecinos y voluntarios trabajan incansablemente para remover el lodo y los escombros de sus viviendas en el complejo habitacional Flora Tristán| Canal N

El reporte más reciente del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) detalla que existen 4.231 personas afectadas y 89 damnificadas. En cuanto a la infraestructura habitacional, se registran 1.229 casas dañadas y 44 consideradas inhabitables. La red vial también muestra impactos importantes, con 125,23 kilómetros de carreteras afectados.

El alcance de la emergencia trasciende los límites de Arequipa. Las provincias de Camaná, Caravelí, Castilla y Caylloma reportan daños graves que requieren la intervención urgente del Gobierno encabezado por el nuevo presidente de transición José María Balcázar.

Campaña de donación por desastres
Campaña de donación por desastres naturales en Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

Conciencia social

Durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el FBC Melgar asumió un rol activo en el apoyo social fuera del ámbito deportivo. En abril de 2020, el club de Arequipa comunicó la entrega de donativos destinados a quienes enfrentaban la pandemia en la primera línea de la región sur, una de las más impactadas por la crisis.

La institución rojinegra detalló que la ayuda incluyó bebidas hidratantes y otros insumos para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron este respaldo en reconocimiento a su labor durante esos momentos críticos. Con este gesto, el club subrayó su compromiso con la comunidad y la importancia de la solidaridad en situaciones de emergencia.

Como parte de su iniciativa, Melgar lanzó una camiseta conmemorativa titulada “Héroes hasta la eternidad”, creada para homenajear a los trabajadores anónimos que enfrentaron la crisis sanitaria. La prenda buscó resaltar la valentía y el espíritu solidario que caracterizó a los arequipeños durante la pandemia.

