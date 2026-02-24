Se filtró la firme postura de los jugadores sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: “Hablaron con los de arriba”

Tras los rumores de una posible salida del DT, los jugadores tomaron una posición al respecto. (Desmarcados)

Alianza Lima logró una victoria ajustada por 1-0 frente a Sport Boys en el estadio de Matute, gracias a un gol de Renzo Garcés. Con este resultado, los ‘blanquiazules’ mantienen el invicto en la Liga 1 2026 y alcanzan el liderazgo del Torneo Apertura con 10 puntos.

El triunfo se produce en medio de una semana compleja para el club, marcada por rumores sobre la posible salida de Pablo Guede y tensiones internas relacionadas con la confianza en el técnico. Aunque persisten las dudas sobre el desempeño colectivo, el equipo logró cumplir el objetivo deportivo y se mantiene en la cima de la tabla, consolidando su posición en la competencia pese al entorno de incertidumbre.

En medio de los rumores, se conoció la firme postura de los jugadores respecto a la continuidad del DT. Hubo una reunión que terminó definiendo el futuro del argentino, y le habrían hecho un pedido a la dirigencia mientras se alistan para visitar a UTC en Cajamarca.

“Hace un ratito, me contaron algo que puede ser la explicación de por qué Guede se queda y por qué tienen todos este mensaje, igualito todos. Me cuenta que el miércoles hubo una reunión en la casa de uno de los líderes de Alianza, del ‘9’. Los de arriba querían sacar a Guede, y en esa reunión los jugadores, conversando con todos, deciden darle el apoyo al técnico. Hablan con la persona con la que tienen que hablar, diciéndole que ellos están cien por ciento con el entrenador. Se queda Guede, dirige, ganan y hay un solo mensaje. O sea, hay un apoyo de los jugadores para con el técnico. Tiene que ver con la declaración de todos al final”, apuntó Franco Lostaunau en el programa ‘Desmarcados’.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.

“Tratan de desestabilizar a la institución”

Tras varios días de incertidumbre, Paolo Guerrero se refirió a la posible salida de Pablo Guede y fue contundente con su postura: elogió el trabajo del técnico y mostró su respaldo.

“No considero que estemos mal,el equipo está ganando.La confianza con el ‘profe’ está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte", declaró el ‘9′ en entrevista con El Comercio.

Además, el ‘Depredador’ dejó en claro que esas especulaciones son promovidas por la prensa deportiva peruana, cuyo objetivo sería generar inestabilidad dentro del plantel. Tampoco descarta la posibilidad de que exista algún tercero interesado en difundir información falsa para perjudicar al equipo.

“Eso lo crean ustedes,ese fantasma lo crean ustedes, porque somos una amenazapara el otro equipo y hay algunos hinchas del otro equipo aquí, me imagino que alguno de ustedes es y los analistas del aire acondicionado, los expertos de fútbol del aire acondicionado, pero yo me quedo un poco tranquilo”, añadió.

El veterano delantero de Alianza Lima defendió al entrenador del club al tiempo que exhortó a los simpatizantes a apoyar y no caer en ninguna desestabilización externa. | VIDEO: Teledeportes

Alianza Lima vs UTC: día y hora del partido por la fecha 5

Los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘gavilán del norte’ este sábado 28 de febrero a las 13:15 horas en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Pablo Guede deberá asegurar el triunfo para defender el liderato del campeonato y así mantenerse firme en su lucha hacia el título nacional. Será un choque que definirá la punta.

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.