¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Tribunal Constitucional ordena a la FPF la reincorporación del club al torneo

El máximo intérprete de la Constitución le dio la razón al club de Juliaca y el campeonato peruano podría sufrir cambios ante su posible regreso

Binacional podría regresar a la
Binacional podría regresar a la Liga 1. Crédito: Prensa club

Cuando parecía que el futuro de Deportivo Binacional estaba sentenciado fuera del sistema profesional, el caso dio un giro inesperado. El Tribunal Constitucional del Perú (TC) declaró fundada la demanda de amparo presentada por el club de Juliaca y ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) su reincorporación a la Liga 1 2026 en un plazo de 10 días hábiles.

La decisión representa un giro trascendental en un conflicto que se arrastra desde el año pasado, cuando en pleno Torneo Clausura 2025 la Corte Superior de Justicia de Puno revocó la medida cautelar que permitía a Binacional competir. Aquella resolución derivó en su exclusión del campeonato y la anulación de sus resultados, en medio de un fuerte debate jurídico y deportivo. Con el paso de los meses, se pensaba que el tema ya estaba resuelto. Sin embargo, el club optó por recurrir al máximo intérprete de la Constitución.

Según explicó el abogado Miguel Dasso, especialista en derecho deportivo, el Tribunal Constitucional determinó que la FPF sancionó al club con la resta de 15 puntos —penalización que terminó provocando su descenso a la Liga 2— por una irregularidad que ya había sido subsanada antes del inicio del proceso.

Ese punto fue clave en la argumentación del amparo. Binacional sostuvo que la sanción carecía de proporcionalidad y que se aplicó pese a que la observación administrativa había sido corregida oportunamente. El TC acogió esa postura y ordenó la reincorporación del club a la máxima categoría para la temporada 2026, actualmente en curso, reconfigurando así el escenario del campeonato.

Miguel Dasso y la información
Miguel Dasso y la información sobre la polémica de Binacional, el TC y la FPF. Crédito: LinkedIn

Un nuevo conflicto institucional

El fallo reabre un escenario complejo para la FPF. La FIFA establece en sus estatutos que los clubes afiliados no deben recurrir a la justicia ordinaria para resolver disputas deportivas, bajo riesgo de sanciones graves. No obstante, el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de control constitucional del país, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento.

La Federación enfrenta así una encrucijada: acatar lo dispuesto por el TC y reinstalar a Binacional en la Liga 1, o exponerse a posibles observaciones internacionales si se interpreta que el caso vulnera la autonomía del sistema deportivo. Más allá de lo estrictamente reglamentario, el caso abre un debate profundo sobre los límites entre la justicia ordinaria y la justicia deportiva en el Perú, y podría sentar un precedente relevante en el derecho deportivo nacional.

Cabe recordar que la FPF ya estaba al tanto de que el club de Juliaca había llevado su caso al Tribunal Constitucional, en un proceso que se extendía desde el año pasado. En ese momento se advertía que insistir en la vía judicial ordinaria podía derivar, incluso, en la desaparición del ‘Bi’ del sistema federativo peruano. Hoy, su futuro sigue en incertidumbre.

Comunicado de Binacional tras sentencia
Comunicado de Binacional tras sentencia de la Sala Civil de Puno en agosto del 2025. Crédito: Binacional

Impacto en la organización del torneo

El Torneo Apertura ya está en marcha y el calendario fue estructurado para 18 equipos. Aunque la orden del TC apunta a la Liga 1 2026, su cumplimiento inmediato obligará a la FPF a redefinir la planificación de la temporada, incluyendo el número de participantes, el sistema de competencia y los ascensos y descensos.

Lo que parecía un capítulo cerrado vuelve a instalar incertidumbre en el fútbol peruano. Binacional ha conseguido un respaldo constitucional que cambia el escenario, pero ahora la pelota queda en la cancha dirigencial. El desenlace no solo definirá el futuro del club de Juliaca, sino también el alcance de la justicia en el deporte profesional peruano.

