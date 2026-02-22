Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En lo que se supone que será un encuentro muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo el potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio

Guardar
Alianza Lima enfrenta a San
Alianza Lima enfrenta a San Martín por la medalla de bronce del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. - Crédito: Difusión

Alianza Lima y San Martín ofrecerán el último espectáculo de representantes peruanos del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 al momento que midan fuerzas por la consecución de la medalla de bronce, en el estadio Lucha Fuentes.

El atractivo lance, que servirá como antesala a la final que disputarán Sesi y Osasco, clásicos oponentes de la élite en Brasil, se desarrollará este domingo 22 de febrero a partir de las 14:45 horas locales a través de la frecuencia de Latina TV.

Alianza Lima buscará lavar un poco su imagen al momento que desafíe a la San Martín. El entrenador Facundo Morando tendrá una labor ardua para que el conjunto deje atrás su reciente eliminación a manos de Sesi Bauru (BRA) y se meta de lleno en el choque que bien puede darle una honrosa medalla de bronce.

El desempeño del sexteto ‘blanquiazul’ a lo largo del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 fue más que prolijo, sacando con éxito sus encuentros de Fase de Grupos frente a Club Banco República (URU) y San Martín (PER) —al que volverá a ver por segunda vez en el mismo circuito—.

Un tercer set no apto para cardíacos. Alianza Lima tuvo la oportunidad de alargar el partido, pero errores en momentos clave le dieron la victoria a Sesi Vóley, que celebra su pase a la final del torneo y la clasificación al Mundial de Clubes | Latina TV

No obstante, todo se desdibujó en la cita de las semifinales cuando fue arrollado con autoridad por Sesi, que desde el inicio se plantó con una superioridad alucinante, aunque en las siguientes parcelas bajó un poco la intensidad. Aun así, pudo seguir al mando hasta encajarle el golpe definitivo al gigante de Perú.

Para Alianza Lima enfrentar a las ‘santas’ será más que un simple obstáculo, porque en lo que va del año actual han demostrado ser un hueso duro de roer. A favor, el conjunto de Morando tiene una ventaja clara por lo expuesto en el Sudamericano de Clubes, pero hace no mucho sacaron un revés sonrojante en la Liga Peruana de Vóley. Lo que acontezca en la lucha por el podio marcará la diferencia en la estadística.

Horario del Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El horario establecido del compromiso por el bronce es a las 14:45 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 15:45 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro en Uruguay, Paraguay y Chile podrán hacerlo a partir de las 16:45 horas.

Señal de televisión del Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La transmisión del clásico peruano de vóley contará con una amplia cobertura para facilitar el acceso de la audiencia. Latina Televisión ofrecerá el partido en señal abierta y HD, además de habilitar el streaming en su web y aplicaciones móviles, lo que permite seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado.

La Confederación Sudamericana de Vóley complementará la difusión internacional al transmitir en vivo por su canal oficial de YouTube, ampliando el alcance regional. Simultáneamente, Infobae Perú brindará un seguimiento minuto a minuto, análisis y entrevistas, asegurando información detallada para los aficionados del vóley nacional.

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleySan Martín VóleySudamericano de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando salió a la cancha confiado y no pudo vencer el potente bloque y ataque de las brasileñas, quienes se llevaron el partido por 25-12, 25-20 y 28-26 y disputarán la final del torneo ante Osasco

Alianza Lima vs Sesi 0-3:

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Tras conquistar los cuartos de final, ‘Nacho’ buscará meterse en la final contra el chileno en Río de Janeiro. Sigue las incidencias del crucial duelo que se jugará este domingo 22 de febrero tras suspensión por lluvias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

El capitán del club de La Victoria ha cerrado filas con el técnico argentino, que aún sigue sin convencer desde la parcela. En esa misma línea, se mostró consternado por los ataques y críticas, los cuales considera que surgen por influencias ajenas

Paolo Guerrero respalda a Pablo

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

En un momento crucial, el capitán de los ‘cerveceros’ asumió la responsabilidad de ubicarse delante del balón para cobrar la falta. Con mucha carácter, canjeó el tiro por gol

Gol agónico de penal de

Gonzalo Bueno no desentona y vence a Andrea Collarini en sets corridos para clasificar a su primera semifinal del año en Tigre

El trujillano de 21 años salvó siete puntos de set del argentino en la primera manga. Guido Justo, con quien registra historial a favor, será su último escollo antes de la final en la provincia de Buenos Aires

Gonzalo Bueno no desentona y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de José Balcázar confirma

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

ENTRETENIMIENTO

¿Qué fue de Maricielo Effio?:

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

Periodista Marisel Linares es citada por la policía tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

DEPORTES

Alianza Lima vs Sesi 0-3:

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Gonzalo Bueno no desentona y vence a Andrea Collarini en sets corridos para clasificar a su primera semifinal del año en Tigre