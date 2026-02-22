A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima enfrenta a San Martín por la medalla de bronce del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. - Crédito: Difusión

Alianza Lima y San Martín ofrecerán el último espectáculo de representantes peruanos del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 al momento que midan fuerzas por la consecución de la medalla de bronce, en el estadio Lucha Fuentes.

El atractivo lance, que servirá como antesala a la final que disputarán Sesi y Osasco, clásicos oponentes de la élite en Brasil, se desarrollará este domingo 22 de febrero a partir de las 14:45 horas locales a través de la frecuencia de Latina TV.

Alianza Lima buscará lavar un poco su imagen al momento que desafíe a la San Martín. El entrenador Facundo Morando tendrá una labor ardua para que el conjunto deje atrás su reciente eliminación a manos de Sesi Bauru (BRA) y se meta de lleno en el choque que bien puede darle una honrosa medalla de bronce.

El desempeño del sexteto ‘blanquiazul’ a lo largo del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 fue más que prolijo, sacando con éxito sus encuentros de Fase de Grupos frente a Club Banco República (URU) y San Martín (PER) —al que volverá a ver por segunda vez en el mismo circuito—.

Un tercer set no apto para cardíacos. Alianza Lima tuvo la oportunidad de alargar el partido, pero errores en momentos clave le dieron la victoria a Sesi Vóley, que celebra su pase a la final del torneo y la clasificación al Mundial de Clubes | Latina TV

No obstante, todo se desdibujó en la cita de las semifinales cuando fue arrollado con autoridad por Sesi, que desde el inicio se plantó con una superioridad alucinante, aunque en las siguientes parcelas bajó un poco la intensidad. Aun así, pudo seguir al mando hasta encajarle el golpe definitivo al gigante de Perú.

Para Alianza Lima enfrentar a las ‘santas’ será más que un simple obstáculo, porque en lo que va del año actual han demostrado ser un hueso duro de roer. A favor, el conjunto de Morando tiene una ventaja clara por lo expuesto en el Sudamericano de Clubes, pero hace no mucho sacaron un revés sonrojante en la Liga Peruana de Vóley. Lo que acontezca en la lucha por el podio marcará la diferencia en la estadística.

Horario del Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El horario establecido del compromiso por el bronce es a las 14:45 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 15:45 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro en Uruguay, Paraguay y Chile podrán hacerlo a partir de las 16:45 horas.

Señal de televisión del Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La transmisión del clásico peruano de vóley contará con una amplia cobertura para facilitar el acceso de la audiencia. Latina Televisión ofrecerá el partido en señal abierta y HD, además de habilitar el streaming en su web y aplicaciones móviles, lo que permite seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado.

La Confederación Sudamericana de Vóley complementará la difusión internacional al transmitir en vivo por su canal oficial de YouTube, ampliando el alcance regional. Simultáneamente, Infobae Perú brindará un seguimiento minuto a minuto, análisis y entrevistas, asegurando información detallada para los aficionados del vóley nacional.