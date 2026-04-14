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JEE decide no excluir a Fernando Rospigliosi: Fujimorista conseguiría un escaño en el Senado

Congresista se posiciona como el tercer candidato más votado por el distrito único nacional y su reelección sería un hecho

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Rospigliosi niega falta de recursos en la Fiscalía y pone en duda su desempeño
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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 desestimó las solicitudes para excluir la candidatura de Fernando Rospigliosi al Senado de la República por la condena de 9 meses de prisión suspendida que se le impuso por difamar a Delia Espinoza.

Se concluye que no corresponde dejar sin efecto la candidatura de Rospigliosi porque no existe aún una sentencia íntegra notificada, sino que se conoce el adelanto del fallo de la jueza suprema Norma Carbajal.

“Advirtiéndose que en el presente caso se ha denunciado la existencia de un adelanto del fallo y no de una sentencia condenatoria, puesto que la misma será leída en su integridad y notificada a las partes el 15 de abril de 2026 a las 15:00 horas, este Jurado Electoral Especial considera que no procede atender las solicitudes para excluir al candidato Fernando Miguel Rospigliosi Capurro”, se lee en la resolución emitida el domingo 12.

Ahora bien, el JEE también sostiene que, según el cronograma electoral, solo se puede excluir a un candidato hasta un día antes de la elección, es decir, hasta el sábado 11 de abril.

“Habiéndose superado el hito temporal antes señalado, este Jurado Electoral Especial considera que no resulta jurídicamente posible disponer la exclusión del candidato Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, en atención al estricto cumplimiento del cronograma electoral y a la naturaleza preclusiva de los plazos que rigen los procesos electorales”, se lee en la resolución.

Próxima sesión del juicio Rospigliosi vs. Espinoza será el martes 10 de marzo. Foto: captura Justicia TV
Rospigliosi fue condenado por difamar a Delia Espinoza. Foto: captura Justicia TV

Fernando Rospigliosi sería reelegido

El fujimorista Fernando Rospigliosi conseguiría un escaño en el nuevo Senado de la República, de acuerdo con los resultados de la ONPE al 32,4% de actas contabilizadas en la elección de Senado Nacional.

Rospigliosi, de momento, cuenta con 26.818 votos preferenciales, que lo ubica entre los 3 candidatos fujimoristas con mayor votación, seguido de Miguel Torres (118.639 votos) y Martha Chávez (52.966 votos).

Otros candidatos fujimoristas que, hasta este momento, lograrían entrar al Senado son Patricia Juárez, Martha Moyano y César Astudillo.

Los otros escaños que ganaría Fuerza Popular vendrían de la votación por distrito múltiple (regional). En esta votación, los candidatos que ingresarían a la Cámara Alta son Marco Miyashiro, Jacques Rodrich, Karla Schaefer, Alejandro Aguinaga, Elard Melgar, Víctor Noriega, José Arista, Víctor Flores, David Jiménez, Juan Carlos del Águila, Segundo Tapia, Roy Ventura, Jorge Velásquez, Héctor Ventura y Rafael Miyashiro.

Los candidatos con menor votación podrían no llegar a entrar al Senado si, a medida que se sumen más actas contabilizadas, los porcentajes que consigan otros partidos aumente. En ese escenario, se tendría que recalcular el número de escaños que a cada organización le correspondería.

Fujimori pide prudencia

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que los resultados del conteo rápido divulgados tras la jornada electoral del 13 de abril constituyen un “motivo de mucha alegría” para su equipo, aunque optó por no anticiparse y sostuvo que aguardará los resultados oficiales con “prudencia”.

La lideresa reiteró, además, su posición frente a las fuerzas políticas de izquierda al ser consultada sobre la posible formación de alianzas rumbo a la segunda vuelta: “Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. De cara a esta segunda vuelta, por eso es que para mí es muy alentador, motivo de mucha alegría ver el conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro congreso bicameral de Fuerza Popular”, declaró.

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