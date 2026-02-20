Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

Jugadoras de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos que el club no puede costear por el momento. Crédito: Instagram Olva Latino.

El vóley peruano ha recuperado paulatinamente su popularidad en los últimos años gracias al crecimiento de la liga doméstica. Sin embargo, las arcas de todos los clubes no se han visto beneficiadas de este impacto positivo y la profesionalización del deporte de la net alta se avizora aún lejano. Ejemplo de ello es la reciente convocatoria que han realizado voleibolistas de Olva Latino, club de la primera división, para recaudar fondos y cubrir gastos.

Mediante una transmisión en vivo, la experimentada Mirtha Uribe tomó la palabra para dirigirse directamente a los espectadores. ‘Tita’ explicó que las jugadores habían organizado una pollada, una actividad recurrente para obtener fondos. De acuerdo con la ex seleccionada nacional, las jugadoras no se dan abasto para cubrir los gastos de movilidad de los que el club, por ahora, no puede hacerse cargo.

“El día sábado vamos a hacer una actividad. Estamos sufriendo con unos retrasos. Sabemos que el club se va a poner en línea, pero ahora necesitamos un desahogo porque nosotras no queremos dejar de entrenar. Bueno, la vida continúa. Tenemos ciertos gastos, así que vamos a hacer una pollada en San Miguel”, compartió la deportista peruana de 40 años, acompañada de Keilla Llanos y Fabiana Rojas en la transmisión por ‘TikTok’.

El flyer oficial de la pollada convocada por las jugadoras de Olva Latino. Crédito: X @leahsacin.

‘Tita’ explicó que la actividad tendrá lugar en casa de su madre y está pactada para este sábado 21 de febrero. De momento, Olva Latino intenta reponerse económicamente mientras finaliza la segunda etapa de la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. El sexteto a cargo de Walter Lung ocupa la última casilla y cuenta con chances muy remotas de avanzar hacia la siguiente fase.

La compleja situación de Olva Latino en la actual temporada

La situación de Olva Latino en la presente temporada de la Liga Nacional Superior de Voleibol es crítica. El equipo dirigido por Walter Lung ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 14 unidades tras 18 encuentros disputados. A falta de solo dos jornadas para el cierre de esta etapa, el cuadro granate no cuenta con posibilidades reales de avanzar a la fase de eliminación directa en busca del título nacional.

El rendimiento colectivo muestra una racha negativa difícil de revertir. Si sumamos la primera fase del torneo, el plantel registra apenas una victoria en diez compromisos. Esta tendencia se mantuvo en la segunda instancia del certamen, donde el equipo solo ganó uno de sus siete partidos jugados.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Mirtha Uribe y cómo superó la sanción por dopaje

Mirtha Uribe, experimentada bloqueadora nacional, recordó recientemente el difícil episodio que atravesó en 2016 tras dar positivo por clembuterol durante un torneo clasificatorio en Japón. A pesar de que la jugadora demostró que el origen fue el consumo de carne contaminada en México, recibió una sanción de un año, lo que calificó como una experiencia “triste y deprimente”.

Durante una entrevista en el programa ‘Entre Ceja y Ceja’, la excapitana de la selección peruana expresó su indignación por el estigma social generado: “Tú quedas como un drogadicto y ni siquiera tomaba pastillas para el dolor de cabeza”.

Mirtha Uribe fungía como capitana del equipo peruano al momento de su positivo en doping. Crédito: Difusión.

La actual jugadora de Olva Latino fue especialmente crítica con el respaldo recibido por las autoridades deportivas peruanas en aquel momento. Uribe señaló directamente la falta de apoyo de la institución máxima del deporte nacional desde su propia casa, afirmando con amargura: “El Instituto Peruano del Deporte (IPD) me dejó sola. Nunca supe nada del IPD”.

Aunque destacó que la Federación Peruana de Voleibol le brindó una oportunidad laboral posterior, la voleibolista subrayó el vacío absoluto que sintió por parte del Estado mientras enfrentaba una suspensión que consideró injusta y desproporcionada para las bajas dosis encontradas en su organismo.