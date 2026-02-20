Perú Deportes

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

A través de una transmisión en redes sociales, las deportistas convocaron a sus seguidores a apoyar con la actividad de recolección de fondos mientras esperan a que el club se “se ponga en línea”

Guardar
Jugadoras de Olva Latino organizan
Jugadoras de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos que el club no puede costear por el momento. Crédito: Instagram Olva Latino.

El vóley peruano ha recuperado paulatinamente su popularidad en los últimos años gracias al crecimiento de la liga doméstica. Sin embargo, las arcas de todos los clubes no se han visto beneficiadas de este impacto positivo y la profesionalización del deporte de la net alta se avizora aún lejano. Ejemplo de ello es la reciente convocatoria que han realizado voleibolistas de Olva Latino, club de la primera división, para recaudar fondos y cubrir gastos.

Mediante una transmisión en vivo, la experimentada Mirtha Uribe tomó la palabra para dirigirse directamente a los espectadores. ‘Tita’ explicó que las jugadores habían organizado una pollada, una actividad recurrente para obtener fondos. De acuerdo con la ex seleccionada nacional, las jugadoras no se dan abasto para cubrir los gastos de movilidad de los que el club, por ahora, no puede hacerse cargo.

“El día sábado vamos a hacer una actividad. Estamos sufriendo con unos retrasos. Sabemos que el club se va a poner en línea, pero ahora necesitamos un desahogo porque nosotras no queremos dejar de entrenar. Bueno, la vida continúa. Tenemos ciertos gastos, así que vamos a hacer una pollada en San Miguel”, compartió la deportista peruana de 40 años, acompañada de Keilla Llanos y Fabiana Rojas en la transmisión por ‘TikTok’.

El flyer oficial de la
El flyer oficial de la pollada convocada por las jugadoras de Olva Latino. Crédito: X @leahsacin.

‘Tita’ explicó que la actividad tendrá lugar en casa de su madre y está pactada para este sábado 21 de febrero. De momento, Olva Latino intenta reponerse económicamente mientras finaliza la segunda etapa de la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. El sexteto a cargo de Walter Lung ocupa la última casilla y cuenta con chances muy remotas de avanzar hacia la siguiente fase.

La compleja situación de Olva Latino en la actual temporada

La situación de Olva Latino en la presente temporada de la Liga Nacional Superior de Voleibol es crítica. El equipo dirigido por Walter Lung ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 14 unidades tras 18 encuentros disputados. A falta de solo dos jornadas para el cierre de esta etapa, el cuadro granate no cuenta con posibilidades reales de avanzar a la fase de eliminación directa en busca del título nacional.

El rendimiento colectivo muestra una racha negativa difícil de revertir. Si sumamos la primera fase del torneo, el plantel registra apenas una victoria en diez compromisos. Esta tendencia se mantuvo en la segunda instancia del certamen, donde el equipo solo ganó uno de sus siete partidos jugados.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Mirtha Uribe y cómo superó la sanción por dopaje

Mirtha Uribe, experimentada bloqueadora nacional, recordó recientemente el difícil episodio que atravesó en 2016 tras dar positivo por clembuterol durante un torneo clasificatorio en Japón. A pesar de que la jugadora demostró que el origen fue el consumo de carne contaminada en México, recibió una sanción de un año, lo que calificó como una experiencia “triste y deprimente”.

Durante una entrevista en el programa ‘Entre Ceja y Ceja’, la excapitana de la selección peruana expresó su indignación por el estigma social generado: “Tú quedas como un drogadicto y ni siquiera tomaba pastillas para el dolor de cabeza”.

Mirtha Uribe fungía como capitana
Mirtha Uribe fungía como capitana del equipo peruano al momento de su positivo en doping. Crédito: Difusión.

La actual jugadora de Olva Latino fue especialmente crítica con el respaldo recibido por las autoridades deportivas peruanas en aquel momento. Uribe señaló directamente la falta de apoyo de la institución máxima del deporte nacional desde su propia casa, afirmando con amargura: “El Instituto Peruano del Deporte (IPD) me dejó sola. Nunca supe nada del IPD”.

Aunque destacó que la Federación Peruana de Voleibol le brindó una oportunidad laboral posterior, la voleibolista subrayó el vacío absoluto que sintió por parte del Estado mientras enfrentaba una suspensión que consideró injusta y desproporcionada para las bajas dosis encontradas en su organismo.

Temas Relacionados

Olva LatinoMirtha UribeLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras enfrentar a Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega San

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Tras el punto final, el festejo ‘blanquiazul’ tuvo una imagen que muchos vincularon con el técnico ‘santo’ Guilherme Schmitz, y que encendió las redes.

Un gesto que no pasó

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Los ‘faraones’ chocarán contra el pentacampeón del mundo apenas una semana antes de que arranque la competencia oficial

Egipto será el último ensayo

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Con autoridad y carácter, el equipo ‘blanquiazul’ se metió otra vez entre los cuatro mejores del continente. Conoce los detalles de su siguiente enfrentamiento

Alianza Lima se mete a

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026

La selección a cargo de Sebastián Beccacece rendirá su quinta participación en una justa mundialista. El presidente de la Federación ecuatoriana confirmó encuentros de preparación ante rivales de alta envergadura

Ecuador pacta amistosos ante dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar no puede

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

Renzo Reggiardo pide a Balcázar priorizar crisis de criminalidad y descartar debate sobre indulto de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Fans de Luciana Fuster desmienten

Fans de Luciana Fuster desmienten a Flavia López con pruebas de apoyo en el Miss Grand International: “¿Es la pinocha de las misses?”

Shirley Arica opina sobre el accidente de Laura Spoya y pide igualdad de trato: “La vara debería ser igual para todos ”

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

DEPORTES

A qué hora juega San

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026