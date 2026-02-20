Perú Deportes

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Tras el punto final, el festejo ‘blanquiazul’ tuvo una imagen que muchos vincularon con el técnico ‘santo’ Guilherme Schmitz, y que encendió las redes.

Guardar
Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Alianza Lima celebró con intensidad su clasificación a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, pero más allá del resultado deportivo, un detalle en los festejos captó la atención de los hinchas y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El gesto protagonizado por Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas añadió un capítulo más a la rivalidad con la Universidad San Martín.

El encuentro fue exigente y cargado de tensión. Luego de ceder el primer set, el equipo ‘blanquiazul’ logró reaccionar y darle vuelta al marcador con autoridad. El punto final llegó tras un rally reñido que mantuvo en vilo a los asistentes en el Polideportivo Lucha Fuentes. María Alejandra Marín sentenció el partido con un tremendo bloqueo, desatando la euforia de sus compañeras y del público aliancista.

Apenas el balón tocó el suelo, las jugadoras corrieron hacia el centro de la cancha y formaron un círculo para celebrar la victoria que no solo significaba quedarse con el clásico, sino también asegurar el boleto a semifinales del certamen continental. La escena fue de pura emoción, abrazos y gritos de euforia tras un duelo de alta intensidad.

Sin embargo, en medio de la celebración colectiva, hubo un gesto que no pasó desapercibido. Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas realizaron un movimiento particular con los brazos, inclinando ligeramente sus cuerpos hacia atrás en una acción coordinada que fue captada por las cámaras de transmisión y por los asistentes en las tribunas.

Así celebraron Ysabella Sánchez y
Así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín. Crédito: Captura Latina

La escena no tardó en circular en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que el gesto habría sido una referencia directa a la celebración que protagonizó el entrenador de San Martín, Guilherme Schmitz, cuando su equipo venció a Alianza en la Fase 1 del torneo local. En aquella ocasión, el técnico ‘santo’ realizó un movimiento similar tras conseguir la victoria, lo que generó polémica.

Para muchos, lo ocurrido en este enfrentamiento internacional fue una especie de respuesta simbólica, una manera de recordar aquel episodio ahora desde el lado vencedor. El gesto fue interpretado como un mensaje cargado de picardía en el marco de una rivalidad que ha crecido en los últimos años.

El gesto de Guilherme Schmitz
El gesto de Guilherme Schmitz que habrían imitado Clarivett Yllescas e Ysabella Sánchez. Crédito: Captura

Una rivalidad que suma capítulos

El clásico entre Alianza Lima y San Martín se ha convertido en uno de los duelos más intensos y atractivos del vóley peruano. No solo por lo que se juega en la cancha, sino también por el contexto competitivo y la lucha constante por títulos nacionales. No en vano se trata de dos de los clubes más laureados del campeonato local, protagonistas habituales en las instancias decisivas.

En esta ocasión, el triunfo tuvo un valor aún mayor al darse en el plano internacional. Alianza no solo reafirmó su liderazgo en el Grupo A, sino que también mostró carácter para reponerse a un inicio adverso y cerrar el partido con autoridad. La clasificación a semifinales fue el premio a una fase de grupos impecable y a un equipo que ratifica su ambición continental.

Alianza Lima clasificó a semifinales
Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: CSV

Con la fase de grupos ya completada y puntaje perfecto, el elenco que comanda Facundo Morando ahora centra toda su atención en las semifinales del Sudamericano de Clubes. El duelo está programado para este sábado 21 de febrero, aunque todavía falta la confirmación oficial del horario y del rival, que saldrá luego de la definición del Grupo C.

En juego no solo estará el pase a la gran final del torneo, sino también la posibilidad de obtener uno de los cupos al Mundial de Clubes, el gran objetivo internacional del conjunto ‘blanquiazul’.

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleyYsabella SánchezClarivett YllescasSan Martín VóleyGuilherme Schmitzperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras enfrentar a Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega San

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

A través de una transmisión en redes sociales, las deportistas convocaron a sus seguidores a apoyar con la actividad de recolección de fondos mientras esperan a que el club se “se ponga en línea”

Voleibolistas de Olva Latino organizan

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Los ‘faraones’ chocarán contra el pentacampeón del mundo apenas una semana antes de que arranque la competencia oficial

Egipto será el último ensayo

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Con autoridad y carácter, el equipo ‘blanquiazul’ se metió otra vez entre los cuatro mejores del continente. Conoce los detalles de su siguiente enfrentamiento

Alianza Lima se mete a

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026

La selección a cargo de Sebastián Beccacece rendirá su quinta participación en una justa mundialista. El presidente de la Federación ecuatoriana confirmó encuentros de preparación ante rivales de alta envergadura

Ecuador pacta amistosos ante dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

Renzo Reggiardo pide a Balcázar priorizar crisis de criminalidad y descartar debate sobre indulto de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Fans de Luciana Fuster desmienten

Fans de Luciana Fuster desmienten a Flavia López con pruebas de apoyo en el Miss Grand International: “¿Es la pinocha de las misses?”

Shirley Arica opina sobre el accidente de Laura Spoya y pide igualdad de trato: “La vara debería ser igual para todos ”

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

DEPORTES

A qué hora juega San

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026