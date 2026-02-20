Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Alianza Lima celebró con intensidad su clasificación a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, pero más allá del resultado deportivo, un detalle en los festejos captó la atención de los hinchas y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El gesto protagonizado por Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas añadió un capítulo más a la rivalidad con la Universidad San Martín.

El encuentro fue exigente y cargado de tensión. Luego de ceder el primer set, el equipo ‘blanquiazul’ logró reaccionar y darle vuelta al marcador con autoridad. El punto final llegó tras un rally reñido que mantuvo en vilo a los asistentes en el Polideportivo Lucha Fuentes. María Alejandra Marín sentenció el partido con un tremendo bloqueo, desatando la euforia de sus compañeras y del público aliancista.

Apenas el balón tocó el suelo, las jugadoras corrieron hacia el centro de la cancha y formaron un círculo para celebrar la victoria que no solo significaba quedarse con el clásico, sino también asegurar el boleto a semifinales del certamen continental. La escena fue de pura emoción, abrazos y gritos de euforia tras un duelo de alta intensidad.

Sin embargo, en medio de la celebración colectiva, hubo un gesto que no pasó desapercibido. Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas realizaron un movimiento particular con los brazos, inclinando ligeramente sus cuerpos hacia atrás en una acción coordinada que fue captada por las cámaras de transmisión y por los asistentes en las tribunas.

Así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín. Crédito: Captura Latina

La escena no tardó en circular en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que el gesto habría sido una referencia directa a la celebración que protagonizó el entrenador de San Martín, Guilherme Schmitz, cuando su equipo venció a Alianza en la Fase 1 del torneo local. En aquella ocasión, el técnico ‘santo’ realizó un movimiento similar tras conseguir la victoria, lo que generó polémica.

Para muchos, lo ocurrido en este enfrentamiento internacional fue una especie de respuesta simbólica, una manera de recordar aquel episodio ahora desde el lado vencedor. El gesto fue interpretado como un mensaje cargado de picardía en el marco de una rivalidad que ha crecido en los últimos años.

El gesto de Guilherme Schmitz que habrían imitado Clarivett Yllescas e Ysabella Sánchez. Crédito: Captura

Una rivalidad que suma capítulos

El clásico entre Alianza Lima y San Martín se ha convertido en uno de los duelos más intensos y atractivos del vóley peruano. No solo por lo que se juega en la cancha, sino también por el contexto competitivo y la lucha constante por títulos nacionales. No en vano se trata de dos de los clubes más laureados del campeonato local, protagonistas habituales en las instancias decisivas.

En esta ocasión, el triunfo tuvo un valor aún mayor al darse en el plano internacional. Alianza no solo reafirmó su liderazgo en el Grupo A, sino que también mostró carácter para reponerse a un inicio adverso y cerrar el partido con autoridad. La clasificación a semifinales fue el premio a una fase de grupos impecable y a un equipo que ratifica su ambición continental.

Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: CSV

Con la fase de grupos ya completada y puntaje perfecto, el elenco que comanda Facundo Morando ahora centra toda su atención en las semifinales del Sudamericano de Clubes. El duelo está programado para este sábado 21 de febrero, aunque todavía falta la confirmación oficial del horario y del rival, que saldrá luego de la definición del Grupo C.

En juego no solo estará el pase a la gran final del torneo, sino también la posibilidad de obtener uno de los cupos al Mundial de Clubes, el gran objetivo internacional del conjunto ‘blanquiazul’.