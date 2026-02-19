Perú Deportes

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

El club ha comunicado que el arquero titular pasó por una intervención quirúrgica luego de una fractura en la mano derecha. El tiempo estimado de recuperación no es exacto

Jonathan Medina entrará en un
Jonathan Medina entrará en un largo proceso de recuperación por una lesión de gravedad en la mano. - Crédito: FC Cajamarca

FC Cajamarca no sale de los problemas. El plantel, ahora, deberá afrontar el camino del Torneo Apertura 2026 sin la presencia de un futbolista experimentado como Jonathan Medina, quien ha presentado una lesión de consideración que lo ha obligado a pasar por sala de operaciones y ahora deberá cumplir con una extensa recuperación.

El club ‘azul y oro’ lo ha anunciado a través de un comunicado difundido en sus cuentas sociales oficiales en el que explica las circunstancias en que Medina padeció la dolencia en la mano al igual que el tiempo que le tomará volver al 100%. El tratamiento a seguir, entretanto, ha sido confirmado al igual que el éxito de la operación en un centro de salud de la localidad.

Jonathan Medina fue el portero
Jonathan Medina fue el portero titular de FC Cajamarca en el inicio del Apertura 2026. - Crédito: Difusión

“El futbolista Jonathan Medina ha sufrido una fractura en la base del tercer y cuarto metacarpiano de su mano derecha, lesión que se produjo durante el primer partido de la Liga 1. Luego de ser evaluado por profesionales especializados, fue sometido exitosamente a una intervención quirúrgica. Se proyecta un periodo de recuperación estimado entre 2 y 3 meses, tras el cual podrá reincorporarse a las actividades deportivas”, se lee en el comunicado.

A Medina se le incorporó a FC Cajamarca no bien se confirmó el acceso a la máxima categoría del campeonato peruano. Por su experiencia y trayectoria se intuía que tendría la responsabilidad de velar por la seguridad de la portería y así lo hizo en el debut de los suyos en el Apertura 2026. No obstante, la situación que lo atraviesa lo mantendrá en el dique seco mientras otro ocupa su rol.

El partido de la fecha se jugó esta sábado entre FC Cajamarca vs Juan Pablo II - Liga 1

Fixture

  • Fecha 1: vs. Juan Pablo II | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Fecha 2: vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón)
  • Fecha 3: vs. Sport Huancayo | Estadio IPD Huancayo
  • Fecha 4: vs. FBC Melgar | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 5: vs. Universitario de Deportes |Estadio Monumental
  • Fecha 6: vs. Atlético Grau | Estadio Campeones del 36
  • Fecha 7: vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 8: vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Fecha 9: vs. Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 10: vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Fecha 11: vs. ADT de Tarma | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 12: vs. Deportivo Moquegua | Estadio 25 de Noviembre
  • Fecha 13: vs. Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 14: vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 15: vs. Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón
  • Fecha 16: vs. Alianza Atlético | Estadio Campeones del 36
  • Fecha 17: vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón

