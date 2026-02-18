“Reglamentariamente es roja”, la sentencia de Winston Reátegui sobre polémica expulsión de Luis Iberico en Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El atacante 'cervecero' hizo una fuerte falta contra rival paraguayo y dejó a su equipo con 10 hombres. (L1 Max)

La polémica marcó el rumbo del encuentro entre Sporting Cristal y Club 2 de Mayo, correspondiente a la llave de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El desarrollo del primer tiempo se vio alterado por un episodio que implicó a Luis Iberico, quien realizó una falta temeraria contra Sergio Sanabria a los 39 minutos del duelo en Paraguay.

El desenlace resultó adverso: el impacto directo de Iberico sobre el pie de apoyo de Sanabria generó una reacción inmediata en el jugador paraguayo, quien cayó al césped y expresó el dolor con un grito, mientras rodaba sobre la hierba. La escena se tornó tensa, ya que los futbolistas del conjunto local reclamaron con vehemencia la tarjeta roja para el atacante peruano.

La decisión arbitral dejó a a los ‘cerveceros’ con diez hombres antes del descanso, una circunstancia que condicionó el resto del partido y obligó al técnico a replantear el sistema para intentar resistir en inferioridad numérica.

El delantero peruano vio la roja por vehemente falta en la mitad del campo. Ahora los 'celestes' jugarán con 10 hombres - Crédito: ESPN.

¿Fue correcta la tarjeta roja a Luis Iberico en Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Winston Reátegui analizó la jugada que generó polémica entre Luis Iberico y Sergio Sanabria, y precisó que sí hubo fuerza excesiva por parte del jugador de Sporting Cristal. Por ello, la tarjeta roja fue correcta y la lectura del árbitro estuvo acorde al reglamento.

“Acá hay intensidad. ¿Existe fuerza excesiva? Sí, existe fuerza excesiva. Pone en peligro la integridad física del jugador también. Luego que vamos a la fuerza excesiva, hay que ver la intensidad. Existe velocidad y fuerza también. Reglamentariamente, es tarjeta roja; es clara“, enfatizó el exárbitro en L1 Max.

El expresidente de la CONAR determinó si fue bien expulsado Luis Iberico. (L1 Max)

El expresidente de la CONAR añadió: "Es cuadriculado en el arbitraje. El arbitraje se aprende estudiando y se ejerce pensando. No todos los partidos son iguales. Reglamentariamente, es tarjeta roja porque hay fuerza excesiva y hay intensidad alta. Es clara una tarjeta roja".

¿Cuándo será el partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

El entusiasmo crece en Lima de cara al desenlace entre Sporting Cristal y Club 2 de Mayo en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El empate o la mínima diferencia conseguida en Paraguay ha dejado abierta la eliminatoria, generando un clima de expectativa entre los seguidores del club del Rímac.

La CONMEBOL ya definió los detalles para la revancha: el partido de vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo, con inicio a las 19:30 horas de Perú. Para los hinchas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, la transmisión comenzará a las 21:30 horas locales.

La organización del torneo ha dispuesto que la señal de ESPN transmita el partido en vivo para todo Perú y Sudamérica. Además, los aficionados tendrán la opción de seguir el encuentro a través de la plataforma Disney+, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Tras el empate en Paraguay, Sporting Cristal definirá la clasificación a la Fase 3 con 2 de Mayo en Lima. Crédito: Prensa SC

El resultado de este encuentro marcará el destino de ambos clubes en la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal buscará capitalizar la localía y revertir cualquier desventaja, mientras que Club 2 de Mayo intentará resistir el empuje rimense y firmar una clasificación histórica.

La serie, igualada tras el duelo en Paraguay, mantiene en vilo a las dos hinchadas y coloca al fútbol peruano en el centro de la atención regional ante un duelo cargado de significado para sus aspiraciones internacionales.