Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

El delantero peruano vio la roja por vehemente falta en la mitad del campo. Ahora los 'celestes' jugarán con 10 hombres - Crédito: ESPN.

La mala fortuna se ha posado en Sporting Cristal. Cerca de finalizar el primer tiempo en el partido contra Club 2 de Mayo, por la llave de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, el club del Rímac se quedó con un hombre menos en el campo por la expulsión de Luis Iberico.

Se apreció un conjunto visitante aplicado, serio y convencido de salir adelante en un escenario complicado por la propuesta combativa del ‘gallo norteño’. Sin embargo, la hoja de ruta tuvo que cambiar drásticamente a partir de una acción que marcó otra historia sobre el césped del estadio Río Parapití.

A los 39′ minutos del lance, Iberico emprendió una carrera hacia área contraria configurando un contragolpe, pero en ese trayecto veloz la pelota se le fue un poco y ante la aparición de un contrario que se iba apoderar de ella, no tuvo mejor idea que lanzarse hacia adelante sin importarle estrellarse.

Aunque la acción se salió de control por su entrada vehemente que, finalmente, acabó impactando en el pie de apoyo del pivote Sergio Sanabria, quien al sentir el impacto pegó un grito de dolor para posteriormente revolcarse sobre la hierba mientras el resto de futbolistas del Sportivo 2 de Mayo clamaban por la expulsión.

El silbante de la contienda acompañó los reclamos y sin pensar demasiado le mostró la tarjeta roja a ‘Luiki’, dejando a Sporting Cristal con un jugador menos. Por más que el propio delantero y sus compañeros exhortaron un cambio de decisión, los árbitros del VAR ratificaron la postura y la expulsión se mantuvo inalterable.

La situación marcó un claro contraste para Luis Iberico, dado que hace unos días atrás se había deshecho de una mala racha de más de un año sin anotar al encajarle un gol a Juan Pablo II College, en Chongoyape, para saldar una victoria 2-0 en el Apertura 2026.