Golazo de Yoshimar Yotún con espléndida definición en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El mediocampista marcó de penal con definición exquisita para estar arriba en el marcador y con 10 hombres - Crédito: ESPN.

Yoshimar Yotún dejó su sello en el marcador del partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El capitán del equipo ‘rimense’ apareció en el momento justo y puso a su equipo en ventaja con un penal ejecutado con precisión, dando un respiro a los ‘celestes’ en un duelo complicado.

El panorama se puso cuesta arriba para los dirigidos por Paulo Autuori en Paraguay, cuando Luis Iberico recibió tarjeta roja al minuto 39, dejando al equipo peruano con 10 jugadores y aún mucho tiempo por delante. La desventaja numérica aumentó la dificultad del encuentro y convirtió el reto en aún más exigente.

Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Yoshimar Yotún marcaron la diferencia en el Estadio Río Parapití. Tras una falta dentro del área de Juan Camilo Saiz sobre Santiago González, el árbitro sancionó el penal a favor de los celestes. La jugada fue revisada brevemente por el VAR, pero finalmente el réferi confirmó su decisión.

El capitán rimense asumió la responsabilidad y ejecutó el penal con gran calidad, enviando el balón al fondo de la red y adelantando a Sporting Cristal en el marcador. El gol no solo representó la ventaja momentánea, sino también un impulso anímico para un equipo que tuvo que replegarse y reorganizarse tras la expulsión temprana de Iberico.

Yoshimar Yotún anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante 2 de Mayo. Crédito: Prensa SC

La tranquilidad de Yotún desde los doce pasos fue clave para mantener la concentración y la confianza del plantel, demostrando por qué es un referente dentro y fuera del campo. Con el marcador a su favor, el representativo peruano buscó proteger la ventaja hasta el final, pero jugar con un hombre menos resultó una tarea titánica, y el partido volvió a complicarse.

2 de Mayo lo remontó en un minuto

Cuando parecía que Sporting Cristal podría mantener la ventaja obtenida por Yoshimar Yotún, 2 de Mayo reaccionó con fuerza en los minutos finales. Al minuto 83, Fernando Cáceres marcó el empate, devolviendo la ilusión al equipo paraguayo y generando tensión en el estadio.

Solo un minuto después, un autogol de Cristiano da Silva puso a los locales 2-1 arriba. La remontada convirtió los últimos instantes en un momento crítico para el equipo rimense, que no bajó los brazos y logró empatar rápidamente, demostrando carácter y resiliencia pese a la presión.

El gol del empate definitivo en Paraguay

Cuando parecía que 2 de Mayo se llevaría la victoria en su estadio, Martín Távara apareció para mantener viva la serie de Sporting Cristal. Al minuto 87, envió un centro al área que, con algo de complicidad del arquero y la defensa rival, terminó en el fondo de la red, sentenciando el 2-2 definitivo en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista tuvo la ayuda del portero paraguayo y logró el 2-2 en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

El empate dejó la serie abierta y equilibrada de cara al partido de vuelta en Lima. Con el marcador igualado, los ‘celestes’ regresarán a casa con la motivación intacta para definir su pase a la siguiente fase frente a su público.

Cabe mencionar que la revancha entre Sporting Cristal y 2 de Mayo está programada para el próximo martes 24 de febrero. El encuentro comenzará a las 19:30 horas (Perú) en el Estadio Alberto Gallardo, donde los dirigidos por Paulo Autuori buscarán imponerse y asegurar el pase a la última ronda previa rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.