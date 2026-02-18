Perú Deportes

Golazo de Yoshimar Yotún con espléndida definición en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El capitán ‘celeste’ se encargó de ejecutar un penal clave y puso en ventaja a su equipo en Paraguay tras una impecable remate

Guardar
El mediocampista marcó de penal con definición exquisita para estar arriba en el marcador y con 10 hombres - Crédito: ESPN.

Yoshimar Yotún dejó su sello en el marcador del partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El capitán del equipo ‘rimense’ apareció en el momento justo y puso a su equipo en ventaja con un penal ejecutado con precisión, dando un respiro a los ‘celestes’ en un duelo complicado.

El panorama se puso cuesta arriba para los dirigidos por Paulo Autuori en Paraguay, cuando Luis Iberico recibió tarjeta roja al minuto 39, dejando al equipo peruano con 10 jugadores y aún mucho tiempo por delante. La desventaja numérica aumentó la dificultad del encuentro y convirtió el reto en aún más exigente.

Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Yoshimar Yotún marcaron la diferencia en el Estadio Río Parapití. Tras una falta dentro del área de Juan Camilo Saiz sobre Santiago González, el árbitro sancionó el penal a favor de los celestes. La jugada fue revisada brevemente por el VAR, pero finalmente el réferi confirmó su decisión.

El capitán rimense asumió la responsabilidad y ejecutó el penal con gran calidad, enviando el balón al fondo de la red y adelantando a Sporting Cristal en el marcador. El gol no solo representó la ventaja momentánea, sino también un impulso anímico para un equipo que tuvo que replegarse y reorganizarse tras la expulsión temprana de Iberico.

Yoshimar Yotún anotó el 1-0
Yoshimar Yotún anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante 2 de Mayo. Crédito: Prensa SC

La tranquilidad de Yotún desde los doce pasos fue clave para mantener la concentración y la confianza del plantel, demostrando por qué es un referente dentro y fuera del campo. Con el marcador a su favor, el representativo peruano buscó proteger la ventaja hasta el final, pero jugar con un hombre menos resultó una tarea titánica, y el partido volvió a complicarse.

2 de Mayo lo remontó en un minuto

Cuando parecía que Sporting Cristal podría mantener la ventaja obtenida por Yoshimar Yotún, 2 de Mayo reaccionó con fuerza en los minutos finales. Al minuto 83, Fernando Cáceres marcó el empate, devolviendo la ilusión al equipo paraguayo y generando tensión en el estadio.

Solo un minuto después, un autogol de Cristiano da Silva puso a los locales 2-1 arriba. La remontada convirtió los últimos instantes en un momento crítico para el equipo rimense, que no bajó los brazos y logró empatar rápidamente, demostrando carácter y resiliencia pese a la presión.

El gol del empate definitivo en Paraguay

Cuando parecía que 2 de Mayo se llevaría la victoria en su estadio, Martín Távara apareció para mantener viva la serie de Sporting Cristal. Al minuto 87, envió un centro al área que, con algo de complicidad del arquero y la defensa rival, terminó en el fondo de la red, sentenciando el 2-2 definitivo en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista tuvo la ayuda del portero paraguayo y logró el 2-2 en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

El empate dejó la serie abierta y equilibrada de cara al partido de vuelta en Lima. Con el marcador igualado, los ‘celestes’ regresarán a casa con la motivación intacta para definir su pase a la siguiente fase frente a su público.

Cabe mencionar que la revancha entre Sporting Cristal y 2 de Mayo está programada para el próximo martes 24 de febrero. El encuentro comenzará a las 19:30 horas (Perú) en el Estadio Alberto Gallardo, donde los dirigidos por Paulo Autuori buscarán imponerse y asegurar el pase a la última ronda previa rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Yoshimar YotúnSporting CristalClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 2-2 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El conjunto peruano afronta el duelo con la misión de tomar ventaja frente al cuadro paraguayo que eliminó a Alianza Lima. Sigue aquí todas las incidencias en directo

Sporting Cristal 2-2 2 de

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Un Cristal ordenado, hasta cerca de finalizar el primer tiempo, se vio completamente desdibujado sobre el césped del estadio Río Parapití por una imprudencia de ‘Luiki’

Expulsión rigurosa de Luis Iberico

Programación de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así se transmitirán los partidos por TV, web y app del canal

El canal ha confirmado la cobertura oficial del torneo continental, aunque no todos los partidos se podrán ver por señal abierto. Conoce todos los detalles

Programación de Latina del Sudamericano

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Carlos Silvestri ha querido hacer hincapié en el ‘Pirata’ y en su forma de contribuir al crecimiento de la institución. Un hecho que, para muchos, hace ruido y genera miradas inquisitivas

Técnico de FC Cajamarca negó

Voleibolista trans de Osasco queda fuera del Sudamericano de Clubes en Lima al no llegar a tiempo la autorización de la FIVB

Tal como ocurrió en la justa mundialista de diciembre pasado, Tiffany Abreu no será parte de la plantilla a cargo de Luizomar de Moura que busca la gloria continental en la capital peruana

Voleibolista trans de Osasco queda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía puede allanar y pedir

Fiscalía puede allanar y pedir impedimento de salida del país contra José Jerí tras ser destituido, señala Tomás Gálvez

Exasesora y mano derecha de José Jerí, investigada por lavado de activos, abrió bar en Miraflores con socias de 18 años

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso lo destituyó y se prepara para elegir un nuevo presidente

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Así fue la salida de José Jerí del Palacio de Gobierno: junto a ministros, saludó al público y se marchó en un vehículo

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia responde a Magaly

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina y expone las cifras de su rating: “Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum”

Magaly Medina arremete contra ‘Esto sí es amor’ y admite que prefiere a Andrea Llosa: “Empiezo con un miserable 0.5”

Magaly Medina estalla contra gerencia de ATV por su bajo rating: “Estoy muy molesta por la falta de decisiones”

DEPORTES

Gol de Martín Távara para

Gol de Martín Távara para empate salvador en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 2-2 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Programación de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así se transmitirán los partidos por TV, web y app del canal

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”