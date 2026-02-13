Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano vivirá un fin de semana cargado de acción con la disputa de la tercera jornada, donde los equipos buscarán sumar puntos vitales

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará este fin de semana y anticipa partidos que concentrarán la atención de los hinchas en todo el país. El fútbol peruano afrontará una jornada marcada por rivalidades y expectativas en distintos escenarios, donde los equipos buscarán consolidar su posición en la tabla y sumar puntos clave en la disputa por el campeonato.

La programación inició el viernes 13 de febrero con el encuentro entre UTC y Cusco FC, que ganaron los locales por 1-0 en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Esa misma noche, el estadio Monumental, Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a Cienciano. La ‘U’ supo aprovechar su localía para mantener el impulso en el certamen y recuperar los puntos que no pudo conseguir en el duelo con los ‘dorados’.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max

El sábado 14 de febrero continuará la acción con el choque entre Deportivo Garcilaso y ADT en Cusco. Más tarde, el Complejo Deportivo Juan Pablo II albergará un duelo de especial interés: el cuadro local recibirá a Sporting Cristal, equipo tradicional que atraviesa un inicio irregular de temporada. Los ‘cerveceros’, que aún no han logrado consolidar su ataque ni mostrar solidez defensiva, intentará revertir su situación ante el elenco de Chongoyape, motivado por la oportunidad de obtener un triunfo en casa.

La jornada sabatina también contempla el enfrentamiento entre Sport Boys y Atlético Grau en el Callao, seguido por el cruce entre Alianza Atlético y Alianza Lima en Trujillo. Alianza Lima, recientemente eliminado de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay, buscará dejar atrás ese golpe anímico y enfocarse en la competencia nacional. Por su parte, los ‘churres’ intentarán aprovechar la localía para complicar a los ‘blanquiazules’ y escalar posiciones en la tabla.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Por último, el domingo 15 de febrero abrirá con el partido entre Sport Huancayo y FC Cajamarca en la ciudad ‘incontrastable’. Comerciantes Unidos se medirá ante Los Chankas en Cutervo, y el cierre de la fecha será en Arequipa, donde Melgar enfrentará a CD Moquegua en el estadio Monumental de la UNSA.

Cabe mencionar, que todos los partidos de la tercera jornada del Torneo Apertura serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible a través de DSports, Movistar, Claro TV y otros operadores, lo que permitirá a los aficionados seguir cada compromiso y acceder a todos los detalles en tiempo real. Asimismo, la página web de Infobae Perú hará una cobertura de los principales cotejos.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 3

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

- UTC 1-0 Cusco FC

- Universitario 2-1 Cienciano

Sábado 14 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs ADT (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Sport Boys vs Atlético Grau (17:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio IPD Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

Domingo 15 de febrero

- Sport Huancayo vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Los Chankas (15:15 horas / estadio Juan Maldonado de Cutervo / L1 MAX)

- Melgar vs CD Moquegua (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Programación de la fecha 3
Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

