Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios compromisos en las principales ligas de Europa y Sudamérica, con posibles participaciones de jugadores peruanos en el extranjero

Hoy domingo 15 de febrero se llevarán a cabo varios partidos que serán de interés para el aficionado del fútbol. Y es que la pelota rodará en las mejores ligas de Europa, así como también de Sudamérica. Se destaca la presencia de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, FC Cajamarca viene de cosechar dos empates y busca el triunfo de visita ante Sport Huancayo de la mano de Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y más. A su vez, Melgar recibirá a CD Moquegua para ganar y no desprenderse del liderato que actualmente ostenta UTC.

Por otro lado, en LaLiga de España, Rayo Vallecano jucará como local ante un Atlético Madrid que viene de golear por 4-0 a Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey. En tanto, en Inglaterra, Arsenal jugará en el Emirates Stadium contra Wigan Athletic por la Copa FA.

Ahora, entre los futbolistas nacionales que tendrían participación en el exterior serían Joao Grimaldo, Oliver Sonne, André Carrillo y Pedro Gallese. Los dos primeros podrían ser considerados para el choque de Sparta Praga contra Hradec Králové, mientras que André Carrillo tendría minutos en el duelo de Corinthians frente a Sao Bernardo. Pedro Gallese también estará a la expectativa del partido de Deportivo Cali ante Atlético Nacional.

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs FC Cajamarca (13:00 horas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Los Chankas (15:15 horas / L1 MAX)

- Melgar vs CD Moquegua (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Real Oviedo vs Athletic Bilbao (08:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Rayo Vallecano vs Atlético Madrid (10:15 horas / DSports)

- Levante vs Valencia (12:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Mallorca vs Real Betis (15:00 horas / DSports)

Partidos de Copa FA de Inglaterra

- Birmingham City vs Leeds United (07:00 horas / Disney+)

- Grimsby vs Wolverhampton (08:30 horas / Disney+)

- Stoke City vs Fulham (09:00 horas / Disney+)

- Oxford United vs Sunderland (09:00 horas / Disney+)

- Arsenal vs Wigan (11:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Udinese vs Sassuolo (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Parma vs Hellas Verona (09:00 horas / Disney+)

- Cremonese vs Genoa (09:00 horas / Disney+)

- Torino vs Bologna (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Napoli vs AS Roma (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Augsburgo vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+)

- Leipzig vs Wolfsburgo (11:30 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Le Havre vs Toulouse (09:00 horas / Disney+)

- Loriente vs Angers SCO (11:15 horas / Disney+)

- Metz vs Auxerre (11:15 horas / Disney+)

- Olympique de Lyon vs Niza (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de liga de República Checa

- Sparta Praga vs Hradec Králové (12:30 horas)

Partidos de Liga MX

- Cruz Azul vs Tigres (17:30 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

- Santos Laguna vs Mazatlán (18:00 horas / ViX Premium, YouTube Layvtime, ESPN 2 México)

Partidos de fútbol argentino

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Estudiantes (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Boca Juniors vs Platense (17:30 horas / ESPN, Disney+)

- Rosario Central vs Barracas Central (20:00 horas / TNT Sports, Max)

- Instituto de Córdoba vs Central Córdoba (20:00 horas / ESPN Premium)

Partidos de Campeonato Paulista

- Palmeiras vs Guarani (18:30 horas / HBO Max)

- Ponte Preta vs Sao Paulo (18:30 horas / HBO Max)

- Santos vs Velo Clube (18:30 horas / TNT, HBO Max)

- Sao Bernardo vs Corinthians (18:30 horas / RecordTV, CazéTV, HBO Max)

Partidos de Campeonato Gaúcho

- Gremio vs Juventude (15:30 horas / Globo, Premiere)

- Ypiranga Erechim vs Internacional (18:30 horas / SporTV, Premiere)

Partido de Campeonato Carioca

- Botafogo vs Flamengo (15:30 horas / Globo, Premiere)

Partidos de fútbol chileno

- Universidad de Concepción vs Deportes Concepción (10:00 horas / TNT Sports, Max)

- Ñublense vs Audax Italiano (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Colo Colo vs Unión La Calera (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Rionegro vs Atlético Bucaramanga (14:10 horas / Win Sports)

- Deportes Tolima vs Once Caldas (16:20 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Cali vs Atlético Nacional (18:30 horas / RCN, Win Sports)

- Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Trinidense vs Libertad (16:30 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs Nacional (18:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio vs Boston River (15:00 horas / Disney+)

- Central Español vs Peñarol (18:30 horas / Disney+)

