La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético

El delantero argentino se ofuscó con una petición del entrenador del cuadro ‘blanquiazul’, que empató ante los ‘churres’ en Trujillo

El delantero argentino se ofuscó con una indicación del DT 'blanquiazul' en el encuentro en Trujillo.

El empate 0-0 entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Trujillo, en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, expuso las tensiones internas en el club ‘blanquiazul’ tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay. Justamente, durante el desarrollo del encuentro, Federico Girotti protagonizó una reacción furiosa hacia el entrenador Pablo Guede, un episodio que se sumó al clima de presión que rodea al equipo.

Este polémico acontecimiento se dio a conocer en la misma transmisión del compromiso, cuando el técnico intentó corregir la posición del delantero argentino. “¡Fede! ¡Fede!”, exclamó Guede desde la zona técnica, buscando captar la atención del atacante.

De acuerdo con la reportera de L1 MAX, Ana Lucía Rodríguez, el jugador respondió con un gesto evidente de molestia. “Hay una indicación de Guede para Girotti, y Girotti le responde muy molesto con un gesto. Guede voltea y empieza a hablar con los asistentes”, relató la periodista deportiva, quien presenció el tenso cruce en el estadio Mansiche.

La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético.

El entrenador tenía la intención que Girotti se despegara de Paolo Guerrero en la línea ofensiva. “Le da una indicación como que se abra un poquito, que se aleje de Paolo. Girotti le respondió”, detalló la comunicadora.

La escena evidenció el desacuerdo entre el técnico y el futbolista, adquirido por Alianza Lima por 1,6 millones de dólares tras su paso por Talleres de Córdoba y señalado como el ‘9’ estrella para suplir la salida de Hernán Barcos, cuyo nombre fue coreado a viva voz en el recinto deportivo trujillano por los hinchas ‘íntimos’.

En lo que va del 2026, Pablo Guede ha utilizado al canterano de River Plate fuera de su posición natural, ubicándolo como extremo derecho o mediapunta, incluso asignándole tareas como marcar al ‘5’ rival, tal como ocurrió en el partido frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Esta situación ha generado cuestionamientos, especialmente entre los hinchas, quienes esperaban que el ‘Tanque’ ocupe el rol principal en el ataque. La falta de gol y las decisiones tácticas lo han puesto en el centro de la polémica, mientras el entrenador ha preferido alinear a Paolo Guerrero y Luis Ramos antes que al jugador ‘gaucho’.

Federico Girotti emergió de las divisiones menores de River Plate y le anotó a Boca Juniors.

La frustración de Federico Girotti se expuso mediante la transmisión en Trujillo, en un contexto donde la presión por los resultados afecta tanto al cuerpo técnico como al plantel. El empate sin goles ante Alianza Atlético, sumado a la eliminación continental, elevó las críticas hacia el esquema de juego y la gestión del plantel.

Franco Navarro Mandayo sobre continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima

El presente de Alianza Lima también llevó a declaraciones del gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, sobre la situación de Pablo Guede al frente del equipo. “No solamente Pablo (Guede), sino también todos los jugadores tienen nuestro respaldo y del club. Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales de este año y hay que tomar las cosas con calma. Sé que el golpe es duro, y las decisiones se toman con la cabeza fría y eso es lo que se va a hacer”, expresó en diálogo con la prensa tras el choque con 2 de Mayo.

El directivo evitó colocar la continuidad del DT ni tampoco de la misma parcela dirigencial como tema principal, y pidió enfocar la atención en la reacción del grupo de cara a los próximos compromisos. “Lo menos importante ahora es la continuidad o no de nosotros. Lo importante es que el grupo de jugadores esté bien, enfocarnos en el partido del sábado y pensar en eso”, agregó.

Actualmente, Alianza Lima se ubica en el tercer lugar del Torneo Apertura con siete puntos, a dos del líder UTC. No obstante, el buen presente de su clásico rival, Universitario de Deportes, sumado a la debacle continental, ha hecho que la presión crezca con fuerza en un año donde buscará salir campeón nacional.

Tras la dolorosa eliminación, el directivo de Alianza Lima, se pronunció sobre el futuro del técnico argentino.

