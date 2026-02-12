Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

El DT argentino habló del empate de los 'blanquiazules' ante el cuadro paraguayo. (Video: Inka Digital TV)

Alianza Lima quedó eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 tras igualar 1-1 frente a 2 de Mayo en el estadio Alejandro Villanueva. El elenco ‘íntimo’ no logró revertir el resultado adverso de la ida y se despidió prematuramente del certamen continental. El momento más debatido del partido ocurrió en el primer tiempo, cuando Paolo Guerrero, capitán y máximo referente del club, optó por no ejecutar un penal y cedió la ejecución a Eryc Castillo, quien falló el remate y dejó pasar una oportunidad clave para su equipo.

La decisión del ‘Depredador’ generó múltiples cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa, que esperaban que el delantero asumiera la responsabilidad en un momento decisivo. En ese sentido, Pablo Guede brindó explicaciones sobre el desarrollo del encuentro, la eliminación y la polémica del penal. “Están ellos y yo no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó muy bien y hoy le tocó fallar”, señaló en conferencia de prensa.

El portero Ángel Martínez le atajó el penal a Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo. - captura: Telefe

Pablo Guede sobre la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026

Pablo Guede analizó el rendimiento de Alianza Lima y las razones que llevaron a la eliminación. “¿Tránsito por las bandas y no por el centro? Es un poco lo que queríamos tratar de evitar, de que nos salgan un poco a las contras, pero yo creo que carece un poco de importancia ante la eliminación, de hacer un análisis de los 180 minutos como se desarrolló la eliminatoria”, explicó.

El entrenador argentino reconoció que su equipo generó ocasiones pero no logró concretarlas, lo cual resultó determinante para el desenlace de la serie. “Nos faltó concretar, porque las tuvimos (ocasiones de gol). Todo el mundo puede sacar conjeturas, todo el mundo tiene el derecho de opinar como quiera, pero creo que en los 180 minutos me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron dos goles”, añadió.

Consultado sobre el concepto de “fracaso internacional”, Guede fue directo: “Yo sé que les encanta decir lo del ‘fracaso’ y no tengo problema porque creo que es muy doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol. Es la Copa Libertadores que no te perdona”.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El DT de 51 años negó que la eliminación se debiera a un exceso de confianza. “¿Hubo exceso de confianza? No, nada más lejos que eso”. Además, detalló la función táctica de Federico Girotti: “¿Posición de Girotti? Era defender al ‘5’ e ir de ‘9’ en las transiciones. Cuando no la teníamos, marcar al ‘5’, y cuando la teníamos, ir de ‘9’. ¿De qué sirve que diga si funcionó o no si quedamos eliminados?”.

Pablo Guede le respondió a DT de 2 de Mayo

Durante la conferencia, Pablo Guede también respondió a las declaraciones del director técnico de 2 de Mayo, quien había manifestado sorpresa por el nivel de juego de Alianza Lima y consideró que el planteamiento favoreció a los futbolistas paraguayos. Ante estos comentarios, Guede respondió de manera escueta: “Qué fácil hablar cuando uno gana”.

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 representa un duro golpe para el proyecto deportivo encabezado por el estratega ‘gaucho’ y deja al club sin competencias internacionales en lo que resta del año. El debate sobre la decisión de Paolo Guerrero en el penal y la falta de contundencia ofensiva marcan el cierre de una llave que se presentaba accesible para el cuadro peruano, que ahora deberá enfocarse exclusivamente en el torneo local y en reconstruir la confianza tras el golpe sufrido en el certamen continental.