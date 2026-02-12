Perú Deportes

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

El DT argentino se refirió al polémico suceso donde Paolo Guerrero le cedió el balón al ecuatoriano. También habló de la eliminación en Copa Libertadores 2026

Guardar
El DT argentino habló del empate de los 'blanquiazules' ante el cuadro paraguayo. (Video: Inka Digital TV)

Alianza Lima quedó eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 tras igualar 1-1 frente a 2 de Mayo en el estadio Alejandro Villanueva. El elenco ‘íntimo’ no logró revertir el resultado adverso de la ida y se despidió prematuramente del certamen continental. El momento más debatido del partido ocurrió en el primer tiempo, cuando Paolo Guerrero, capitán y máximo referente del club, optó por no ejecutar un penal y cedió la ejecución a Eryc Castillo, quien falló el remate y dejó pasar una oportunidad clave para su equipo.

La decisión del ‘Depredador’ generó múltiples cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa, que esperaban que el delantero asumiera la responsabilidad en un momento decisivo. En ese sentido, Pablo Guede brindó explicaciones sobre el desarrollo del encuentro, la eliminación y la polémica del penal. “Están ellos y yo no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó muy bien y hoy le tocó fallar”, señaló en conferencia de prensa.

El portero Ángel Martínez le
El portero Ángel Martínez le atajó el penal a Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo. - captura: Telefe

Pablo Guede sobre la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026

Pablo Guede analizó el rendimiento de Alianza Lima y las razones que llevaron a la eliminación. “¿Tránsito por las bandas y no por el centro? Es un poco lo que queríamos tratar de evitar, de que nos salgan un poco a las contras, pero yo creo que carece un poco de importancia ante la eliminación, de hacer un análisis de los 180 minutos como se desarrolló la eliminatoria”, explicó.

El entrenador argentino reconoció que su equipo generó ocasiones pero no logró concretarlas, lo cual resultó determinante para el desenlace de la serie. “Nos faltó concretar, porque las tuvimos (ocasiones de gol). Todo el mundo puede sacar conjeturas, todo el mundo tiene el derecho de opinar como quiera, pero creo que en los 180 minutos me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron dos goles”, añadió.

Consultado sobre el concepto de “fracaso internacional”, Guede fue directo: “Yo sé que les encanta decir lo del ‘fracaso’ y no tengo problema porque creo que es muy doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol. Es la Copa Libertadores que no te perdona”.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El DT de 51 años negó que la eliminación se debiera a un exceso de confianza. “¿Hubo exceso de confianza? No, nada más lejos que eso”. Además, detalló la función táctica de Federico Girotti“¿Posición de Girotti? Era defender al ‘5’ e ir de ‘9’ en las transiciones. Cuando no la teníamos, marcar al ‘5’, y cuando la teníamos, ir de ‘9’. ¿De qué sirve que diga si funcionó o no si quedamos eliminados?”.

Pablo Guede le respondió a DT de 2 de Mayo

Durante la conferencia, Pablo Guede también respondió a las declaraciones del director técnico de 2 de Mayo, quien había manifestado sorpresa por el nivel de juego de Alianza Lima y consideró que el planteamiento favoreció a los futbolistas paraguayos. Ante estos comentarios, Guede respondió de manera escueta: “Qué fácil hablar cuando uno gana”.

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 representa un duro golpe para el proyecto deportivo encabezado por el estratega ‘gaucho’ y deja al club sin competencias internacionales en lo que resta del año. El debate sobre la decisión de Paolo Guerrero en el penal y la falta de contundencia ofensiva marcan el cierre de una llave que se presentaba accesible para el cuadro peruano, que ahora deberá enfocarse exclusivamente en el torneo local y en reconstruir la confianza tras el golpe sufrido en el certamen continental.

Temas Relacionados

Pablo GuedeEryc CastilloAlianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

El periodista deportivo criticó el planteamiento del técnico y marcó la responsabilidad del ‘Depredador’ por no haber pateado el penal que terminó fallando Eryc Castillo

Pedro García arremetió contra Pablo

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El ‘Depredador’ expresó sus sensaciones por la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores 2026 y tuvo un intercambio de palabras con los periodistas

Paolo Guerrero reveló por qué

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Los ‘blanquiazules’ igualaron con 2 de Mayo en Matute y no pudieron revertir el marcador global en la definición por la Fase 1 del torneo internacional. Quedaron fuera de competencia

El enigmático mensaje de Néstor

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto, inquieto por el

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala se hizo cargo del lanzamiento desde los doces pasos con un ‘misil’ imposible de conjurar para Alejandro Duarte, quien propició la infracción con una mala salida ante un ataque visitante

El gol de penal de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí autoriza que reos

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

Así van las encuestas a solo dos meses de las Elecciones 2026: cuatro candidatos empatados en el tercer lugar

“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

El regreso del APRA: Enrique Valderrama es su candidato presidencial para las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya se encuentra hospitalizada

Laura Spoya se encuentra hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

Tomate Barraza toma radical medida tras ser involucrado con la expareja de su primo

Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

Karla Tarazona estalla contra Metiche por decir que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco: “No te voy a tolerar”

DEPORTES

Pedro García arremetió contra Pablo

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026