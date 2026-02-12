Perú Deportes

Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del partido por la fase 2 del torneo internacional

El ‘gallo norteño’ eliminó a Alianza Lima en la primera etapa del torneo internacional y será rival de los ‘cerveceros’. Conoce los detalles del crucial duelo

Guardar
Sporting Cristal vs 2 de
Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. (Conmebol)

La participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 terminó, pero recién empezará para Sporting Cristal. Los ‘blanquiazules’ quedaron eliminados por 2 de Mayo la noche del miércoles 11 de febrero, el cuadro paraguayo se mantiene en carrera y su próxima rival serán los ‘cerveceros’ en la Fase 2 del torneo internacional.

El equipo de Paulo Autuori llega con la obligación de hacer pesar su jerarquía, con varias participaciones previas en campeonatos de la Conmebol, parte como favorito en la previa. La serie ante el ‘gallo norteño’ representa una oportunidad para ratificar su condición de candidato y avanzar a la Fase 3, donde se definirán los últimos boletos rumbo a la fase de grupos.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: día y hora de los duelos por Copa Libertadores 2026

La serie entre 2 de Mayo y Sporting Cristal ya tiene calendario definido por la CONMEBOL para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El primer encuentro se llevará a cabo en Paraguay el martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

El partido de vuelta está programado para el martes 24 de febrero, también a las 19:30 horas, esta vez en territorio peruano. Ambos compromisos serán determinantes para definir qué equipo avanzará a la Fase 3 del certamen continental.

Sporting Cristal vs 2 de
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: día y hora de los duelos por Copa Libertadores 2026. (Sporting Cristal)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El seguimiento de la Copa Libertadores 2026 estará disponible a través de diversas plataformas, facilitando el acceso tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. La transmisión televisiva exclusiva corresponde a ESPN, que ofrecerá cada detalle de los partidos en alta definición para quienes prefieren ver el fútbol desde casa.

Para los aficionados que optan por alternativas en línea, la señal EN VIVO podrá disfrutarse mediante Disney Plus. Esta plataforma de streaming, asociada a ESPN, permite seguir los encuentros en tiempo real desde televisores inteligentes, dispositivos móviles, tabletas y computadoras. El único requisito es contar con una suscripción activa a Disney Plus o a un paquete que incluya el acceso a los canales de ESPN.

Sporting Cristal abre fuegos en
Sporting Cristal abre fuegos en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

¿Cómo llega Sporting Cristal a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal afronta el inicio de la Copa Libertadores 2026 con la mirada puesta en corregir errores detectados durante la pasada temporada. El club celeste finalizó en el tercer lugar de la Liga 1 2025, mostrando destellos de buen fútbol, aunque también exhibió fragilidades defensivas que sus rivales supieron explotar en momentos clave.

El equipo dirigido por Paulo Autuori ha centrado su preparación en ajustar el funcionamiento de la línea posterior. El comando técnico en La Florida reconoce que en escenarios internacionales cada detalle puede resultar determinante, y por eso ha intensificado el trabajo táctico para fortalecer el orden colectivo.

El presente de los rimenses en el campeonato nacional no es el mejor, todavía no celebró un triunfo: sacó empate contra Deportivo Garcilaso en Cusco y perdió ante Melgar en el estadio Alberto Gallardo.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Próximo rival de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ se alistan para enfrentar a Juan Pablo II este sábado 14 de febrero a las 15:15 horas en Chongoyape, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Sporting Cristal tiene la misión de sumar su primer triunfo en la competencia y empezar a subir posiciones en la tabla de la Liga 1.

Temas Relacionados

Sporting CristalClub 2 de MayoAlianza LimaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Luis Advíncula abrió el marcador con golazo al primer palo del portero paraguayo. Pero minutos después, la visita empató el marcador con gol de penal de Brahian Ayala. Así se quedó afuera el equipo de Pablo Guede

Alianza Lima eliminado de la

El cuantioso monto millonario que perdió Alianza Lima al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘íntimo’ quedó fuera de toda competencia internacional tras el empate con 2 de Mayo y afronta un duro golpe financiero al perder la posibilidad de acceder a las ganancias de la Conmebol

El cuantioso monto millonario que

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

El DT argentino se refirió al polémico suceso donde Paolo Guerrero le cedió el balón al ecuatoriano. También habló de la eliminación en Copa Libertadores 2026

Pablo Guede dio insólita respuesta

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

El periodista deportivo criticó el planteamiento del técnico y marcó la responsabilidad del ‘Depredador’ por no haber pateado el penal que terminó fallando Eryc Castillo

Pedro García arremetió contra Pablo

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El ‘Depredador’ expresó sus sensaciones por la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores 2026 y tuvo un intercambio de palabras con los periodistas

Paolo Guerrero reveló por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi podría tomarse hasta

Fernando Rospigliosi podría tomarse hasta 15 días en convocar pleno extraordinario para debatir permanencia de José Jerí

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

Así van las encuestas a solo dos meses de las Elecciones 2026: cuatro candidatos empatados en el tercer lugar

“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya es hospitalizada tras

Laura Spoya es hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco: video del aparatoso choque

José María Barraza lanza mensaje tras revelaciones de romance de su expareja y Carlos ‘Tomate’ Barraza

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

Tomate Barraza toma radical medida tras ser involucrado con la expareja de su primo

Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

DEPORTES

“Aquino y Advíncula aceptaron más

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

El cuantioso monto millonario que perdió Alianza Lima al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”