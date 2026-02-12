Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del partido por la fase 2 del torneo internacional

Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. (Conmebol)

La participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 terminó, pero recién empezará para Sporting Cristal. Los ‘blanquiazules’ quedaron eliminados por 2 de Mayo la noche del miércoles 11 de febrero, el cuadro paraguayo se mantiene en carrera y su próxima rival serán los ‘cerveceros’ en la Fase 2 del torneo internacional.

El equipo de Paulo Autuori llega con la obligación de hacer pesar su jerarquía, con varias participaciones previas en campeonatos de la Conmebol, parte como favorito en la previa. La serie ante el ‘gallo norteño’ representa una oportunidad para ratificar su condición de candidato y avanzar a la Fase 3, donde se definirán los últimos boletos rumbo a la fase de grupos.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: día y hora de los duelos por Copa Libertadores 2026

La serie entre 2 de Mayo y Sporting Cristal ya tiene calendario definido por la CONMEBOL para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El primer encuentro se llevará a cabo en Paraguay el martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

El partido de vuelta está programado para el martes 24 de febrero, también a las 19:30 horas, esta vez en territorio peruano. Ambos compromisos serán determinantes para definir qué equipo avanzará a la Fase 3 del certamen continental.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: día y hora de los duelos por Copa Libertadores 2026. (Sporting Cristal)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El seguimiento de la Copa Libertadores 2026 estará disponible a través de diversas plataformas, facilitando el acceso tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. La transmisión televisiva exclusiva corresponde a ESPN, que ofrecerá cada detalle de los partidos en alta definición para quienes prefieren ver el fútbol desde casa.

Para los aficionados que optan por alternativas en línea, la señal EN VIVO podrá disfrutarse mediante Disney Plus. Esta plataforma de streaming, asociada a ESPN, permite seguir los encuentros en tiempo real desde televisores inteligentes, dispositivos móviles, tabletas y computadoras. El único requisito es contar con una suscripción activa a Disney Plus o a un paquete que incluya el acceso a los canales de ESPN.

Sporting Cristal abre fuegos en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

¿Cómo llega Sporting Cristal a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal afronta el inicio de la Copa Libertadores 2026 con la mirada puesta en corregir errores detectados durante la pasada temporada. El club celeste finalizó en el tercer lugar de la Liga 1 2025, mostrando destellos de buen fútbol, aunque también exhibió fragilidades defensivas que sus rivales supieron explotar en momentos clave.

El equipo dirigido por Paulo Autuori ha centrado su preparación en ajustar el funcionamiento de la línea posterior. El comando técnico en La Florida reconoce que en escenarios internacionales cada detalle puede resultar determinante, y por eso ha intensificado el trabajo táctico para fortalecer el orden colectivo.

El presente de los rimenses en el campeonato nacional no es el mejor, todavía no celebró un triunfo: sacó empate contra Deportivo Garcilaso en Cusco y perdió ante Melgar en el estadio Alberto Gallardo.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Próximo rival de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ se alistan para enfrentar a Juan Pablo II este sábado 14 de febrero a las 15:15 horas en Chongoyape, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Sporting Cristal tiene la misión de sumar su primer triunfo en la competencia y empezar a subir posiciones en la tabla de la Liga 1.