Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en territorio de definiciones y la tensión empieza a sentirse en cada punto. En la fecha 5, el destino vuelve a cruzar a dos gigantes: Alianza Lima y Regatas . Un clásico con historia, rivalidad y cuentas pendientes que promete encender la cancha y estremecer las tribunas. Más que un partido, será una batalla clave que puede marcar el rumbo de ambos clubes en la recta hacia la etapa decisiva del campeonato.

El esperado duelo de la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entre Alianza Lima y Regatas Lima se jugará el miércoles 11 de febrero. El inicio del partido está programado para las 18:00 (hora de Perú) . El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes , ubicado en Villa El Salvador. Las entradas están disponibles mediante la plataforma Joinnus.

De la misma manera, en Infobae Perú realizaremos un seguimiento detallado del partido, con el punto a punto, incidencias en tiempo real, resumen y la actualización de la tabla de posiciones en nuestro sitio web.

La transmisión oficial del clásico entre ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ estará a cargo de Latina Televisión . El canal, que es el medio oficial del vóley en el país, emitirá el encuentro en señal abierta a través del canal 2 . Además, la cobertura se ampliará a su plataforma digital y a su aplicación, permitiendo el acceso gratuito desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Por el contrario, Regatas Lima enfrenta este compromiso con la urgencia de revertir su situación. El conjunto dirigido por Horacio Bastit cayó en sus dos presentaciones previas, superado por Universitario de Deportes y Géminis. Esta racha negativa obliga al equipo ‘celeste’ a sumar triunfos para mejorar su ubicación en la tabla. El clásico aparece como una oportunidad estratégica para recuperar terreno y demostrar capacidad de reacción en un momento clave del torneo.

Alianza Lima se presenta con un rendimiento sobresaliente en la Fase 2. El equipo dirigido por Facundo Morando ha logrado imponerse en todos sus compromisos de esta etapa, consolidándose en la parte alta de la tabla. Su último partido fue una victoria clara ante Olva Latino, donde las ‘blanquiazules’ ganaron en sets corridos. Este desempeño ha fortalecido la moral y el carácter del plantel, que buscará continuar con la racha positiva y afianzar su candidatura al título.

El partido también resulta clave pensando en la etapa final del torneo, ya que los cruces de cuartos de final se establecerán de acuerdo con la posición obtenida en la tabla general. Con planteles experimentados y habituados a instancias decisivas, ambos equipos afrontan un duelo que puede influir directamente en el ordenamiento de la clasificación y en los futuros emparejamientos de ‘play-offs’ .

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima tendrá incidencia directa en la clasificación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Alianza llega al clásico ubicado en el segundo lugar del campeonato , gracias a su paso perfecto en la Fase 2 que lo consolida en la zona alta de la tabla. Regatas, por su parte, necesita sumar para volver a los puestos de privilegio, ya que actualmente marcha en la sexta posición .

¡Día de Clásico! Hoy, miércoles 11 de febrero, Alianza Lima y Regatas Lima se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ambos equipos, protagonistas del torneo, disputarán un encuentro importante en la recta final de esta etapa del campeonato.

