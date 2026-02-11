Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2

El desarrollo de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 coloca a los equipos en una etapa crucial, donde cada encuentro puede influir de manera directa en su destino dentro del torneo. La sexta jornada, que se disputará hoy, miércoles 11 de febrero, se vuelve clave para definir quiénes avanzarán a los ‘play offs’, ya que los resultados podrían transformar la tabla de posiciones y acercar a varios clubes a la siguiente etapa.

El adelanto de esta fecha responde a la proximidad del Sudamericano de Clubes 2026, competencia internacional que se celebrará en Lima. Este torneo reunirá a tres equipos peruanos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima, quienes representarán al país en el certamen continental.

Resultados y programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Miércoles 11 de febrero

- Olva Latino vs Deportivo Soan (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Alianza Lima (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Rebaza Acosta (20:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Miércoles 25 de febrero

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Circolo Sportivo Italiano (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

¿Cómo llegarán Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín?

El duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima promete ser uno de los encuentros más atractivos de la sexta jornada en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ambos equipos, con un extenso historial de rivalidad y títulos, llegan a este choque en momentos muy distintos, pero con la misma necesidad de sumar para acercarse a la clasificación a los ‘play offs’.

Las ‘blanquiazules’ mantienen una campaña impecable en esta etapa, ya que han ganado todos sus partidos y buscan prolongar su buen momento frente a un Regatas que necesita levantar cabeza tras dos caídas consecutivas, primero ante Universitario de Deportes y luego contra Deportivo Géminis. Esta racha negativa ha puesto presión sobre las de Chorrillos, quienes requieren una reacción para no alejarse de los puestos de privilegio.

Por otro lado, San Martín continúa en la pelea por la cima y se medirá con Rebaza Acosta, equipo al que intentará doblegar para consolidar su posición entre los principales aspirantes al título.

