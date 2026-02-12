El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

2 de Mayo selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores tras igualar 1-1 frente a Alianza Lima en la definición por la Fase 1. Los ‘blanquiazules’, que partía como favorito, quedó eliminado en el estadio Alejandro Villanueva, lo que marcó un desenlace inesperado en el torneo continental.

El empate fue suficiente para que el cuadro paraguayo, en su primera presencia en el torneo internacional, avanzara de fase gracias al resultado global tras su victoria en la ida. La expectativa en la previa favorecía al conjunto limeño, pero la falta de contundencia en el marcador condenó sus aspiraciones.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

¿Cuál fue la reacción de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima?

El exentrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, avivó el debate luego del partido. Apenas consumada la eliminación del cuadro peruano, el técnico optó por compartir un emoticón de una oreja en redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una alusión a los incidentes del encuentro o a la polémica arbitral.

En cuestión de horas, la publicación cobró notoriedad y los hinchas ‘blanquiazules’ manifestaron su respaldo en los comentarios. “Vuelve Pipo”, “Pipo decía que el fútbol era facil de entender, hoy quedó demostrado que tenía razón”, “Perdónanos”, “Pipo gracias eternas por las noches de libertadores el año pasado...ojalá algún día vuelvas”; fueron algunas reacciones de los fanáticos.

Gorosito marcó su salida de Matute a finales del 2025 pese de haber firmado su renovación, tras perder en los ‘play offs’ contra Sporting Cristal por la Liga 1. El contexto de su salida y la reciente eliminación del equipo han renovado el interés por sus declaraciones y acciones en el entorno deportivo peruano.

El polémico mensaje de Néstor Gorosito.

La campaña histórica de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El ciclo de Néstor Gorosito al frente de Alianza Lima dejó huellas significativas en el fútbol internacional de la temporada 2025. Bajo su dirección técnica, el club peruano disputó un total de 18 partidos en torneos continentales, incluyendo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Durante ese recorrido, los ‘blanquiazules’ superaron a rivales de alto prestigio, como Boca Juniors de Argentina y Gremio de Brasil. Estas eliminaciones resaltaron la capacidad competitiva del plantel en el contexto sudamericano y generaron expectativas renovadas entre los seguidores blanquiazules.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

La campaña internacional de Alianza en 2025 se caracterizó por su regularidad y por la solidez mostrada frente a equipos con largo historial en la región. La eliminación de Boca Juniors y Gremio se convirtió en motivo de orgullo para la institución, que buscaba consolidar su presencia en los torneos de la Conmebol.

A pesar de los resultados positivos obtenidos en esa etapa, la reciente eliminación ante 2 de Mayo puso fin al ciclo de Gorosito y reabrió el debate sobre la continuidad de los proyectos deportivos en el fútbol peruano.

¿Pablo Guede seguirá como técnico de Alianza Lima?

Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, la continuidad de Pablo Guede se ha puesto en tela de juicio. El técnico argentino es señalado como el principal culpable de la trágica campaña ‘blanquiazul’ en el torneo internacional y muchos hinchas han pedido su salida.

Sin embargo, la directiva del club victoriano no se ha pronunciado al respecto, pero todo haría indicar que el DT contaría con el respaldo dirigencial y se mantendrá al mando del equipo.

La preocupación de Pablo Guede tras la lesión de Esteban Pavez. Crédito: Captura