Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

El campeonato entra en la recta final de su segunda etapa y se avecinan partidos clave en la lucha por la clasificación a los ‘play-offs’ por el título. Revisa todos los detalles de la próxima jornada

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley 2025/26 sigue su curso en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya entra en su recta final y la emoción se vive al máximo. Con partidos intensos y decisivos, el campeonato comienza a perfilar lo que serán los ‘play-offs’ por el título nacional. En esta sexta fecha, se disputarán encuentros trascendentales que pueden marcar el rumbo de la clasificación. En la presente nota te contamos todos los detalles.

La jornada anterior terminó con un resultado inesperado: Atlético Atenea dio el golpe al vencer en sets corridos a Universitario de Deportes, actual líder de la competición. Sin embargo, la acción no se detiene y este miércoles 11 de febrero se abrirá un nuevo capítulo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con una serie de enfrentamientos atractivos.

La programación a mitad de semana de esta sexta fecha responde a la realización del Sudamericano de Clubes 2026, que se llevará a cabo la próxima semana en Lima con la participación de tres equipos peruanos, lo que obligará a una pausa en el campeonato local.

Sin duda, el duelo más atractivo será el que protagonicen Alianza Lima y Regatas Lima. El conjunto ‘blanquiazul’ ha ganado todos sus partidos en la Fase 2 y buscará extender su racha positiva frente a un elenco ‘celeste’ que atraviesa un momento complicado, tras caer en sus últimas dos presentaciones (ante Universitario y Géminis).

Alianza Lima y Regatas se
Alianza Lima y Regatas se medirán en la fecha 6. Crédito: LPV

Por su parte, San Martín se mantiene al acecho del primer lugar y medirá fuerzas con Rebaza Acosta, con la intención de sumar una nueva victoria. Universitario, en tanto, deberá afrontar otro exigente reto frente a Géminis. Finalmente, Atlético Atenea chocará con Circolo Sportivo Italiano, mientras que Deportivo Soan hará lo propio ante Olva Latino en un duelo clave por la clasificación al top 8.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2

La fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputará en dos partes. La primera se jugará este miércoles 11 de febrero, con tres enfrentamientos, mientras que la segunda tendrá lugar el miércoles 25 del mismo mes, cuando se completen los dos duelos restantes. Todos los partidos serán transmitidos por Latina, canal oficial de la competición. A continuación, te compartimos la programación completa de la jornada:

Miércoles 11 de febrero

- Olva Latino vs Deportivo Soan | 14:00 horas de Perú vía Latina web y app

- Regatas Lima vs Alianza Lima | 16:30 horas de Perú vía Latina TV, web y app

- San Martín vs Rebaza Acosta | 18:30 horas de Perú vía Latina TV, web y app

Miércoles 25 de febrero

- Universitario vs Géminis | 16:30 horas de Perú vía Latina TV, web y app

- Atenea vs Circolo Sportivo Italiano | 18:30 horas de Perú vía Latina TV, web y app

El top 8 empieza a definirse

En la Liga Peruana de Vóley 2025/26, el acceso a los cuartos de final se define por el rendimiento en la Fase 2. Solo los ocho primeros equipos de la tabla avanzan a los ‘play-offs’, mientras que los dos últimos quedan fuera de competencia.

La clasificación se determina principalmente por el número de victorias, seguido por los puntos obtenidos. En caso de igualdad, se toman en cuenta la diferencia de sets y luego la diferencia de puntos, lo que mantiene abiertas las opciones para los equipos que aún luchan por ingresar al top 8.

Ya en los cuartos de final, los cruces se ordenan de la siguiente manera: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°, un formato que premia el mejor rendimiento sin perder competitividad en la recta final.

