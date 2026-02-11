Perú Deportes

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”

El asistente técnico de los ‘cerveceros’ ha demostrado su preocupación por la mala andadura del equipo en el Torneo Apertura. “Nos estamos haciendo goles nosotros mismos”, sostuvo

Jorge Soto ocupa el cargo
Jorge Soto ocupa el cargo de asistente técnico en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El complicado arranque de Sporting Cristal en el Apertura 2026 ha generado cierto impacto en los interiores de La Florida. Aunque hay miradas autocríticas por los fuertes tropiezos, también existe un clima de tensión y preocupación por la manera en cómo se están afrontando los duelos iniciales del certamen local.

La mirada más dura ha llegado por parte de Jorge Soto, leyenda ‘cervecera’, que no sale de su asombro por la caída reciente a manos de FBC Melgar, en condición de local: “Aún no digiero la derrota. Sabíamos que era importante ganar de local, no se dio y nos estamos haciendo goles nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que mejorar.

Jorge Soto integra el comando
Jorge Soto integra el comando técnico de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

A pesar de que el presente es desalentador, el ‘Camello’ prefiere que los integrantes del plantel pasen rápido página y se enfoquen en su siguiente cita contra Juan Pablo II College, en el marco de la 3era jornada de la Liga 1 2026.

“Tenemos que mejorar el factor defensivo. Sabemos lo complicado que va a ser, son dos partidos donde no hemos obtenido los resultados y ahora debemos ir a Chongoyape a ganar”, sostuvo el actual asistente técnico del club del Rímac que trabaja a la par con el DT Paulo Autuori.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Y añadió con énfasis: “No estamos pasando por un buen momento y esperemos que este 14 de febrero el equipo le dé una alegría a la hinchada celeste”.

Sporting Cristal, de momento, tan solo ha puntuado una unidad de seis posibles en dos fecha, lo que lo ubica muy lejos de la zona noble de la clasificación en el Torneo Apertura 2026. Un nuevo descalabro instauraría una crisis total en el Rímac, con el estreno de la CONMEBOL Libertadores en el horizonte, a la espera del vencedor de la llave Alianza Lima vs Club 2 de Mayo.

Sporting Cristal inició con el
Sporting Cristal inició con el pie izquierdo el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

