Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

El Director General de Fútbol del club ‘rimense’ continúa priorizando el proyecto diseñado con Paulo Autuori y minimiza el impacto de los dos tropiezos iniciales en el Apertura 2026

Julio César Uribe espera que
Julio César Uribe espera que Sporting Cristal despegue cuanto antes en el Apertura 2026. - Crédito: Ítalo Villafuerte

No ha sido el arranque esperado de temporada en Sporting Cristal: apenas suma una unidad de seis posibles, luego de sacar un empate contra Deportivo Garcilaso, en condición de visitante en la altura de la ciudad del Cusco, y caer de manera sonrojante a manos de FBC Melgar, en el Rímac.

Por esa situación, que puede considerarse preocupante en los alrededores de La Florida, los simpatizantes ‘cerveceros’ han comenzado a externar su incomodidad contra los directivos y el entrenador Paulo Autuori. El fuerte ruido hizo reaccionar a las autoridades, pero no de la manera esperada para una afición más que afiebrada.

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, ha salido al frente para cerrar filas con el responsable técnico del plantel y defender el plan diseñado para el nuevo curso que recién está en marcha, ratificando que "la importancia de pensar a largo plazo" es el mandamiento central en la institución.

En el fútbol, los proyectos sólidos se construyen con planificación, estabilidad y respaldo. Desde el área deportiva, valoramos el apoyo de marcas que entienden el alto rendimiento, el trabajo constante y la importancia de pensar a largo plazo, reconoció en una conferencia de prensa.

Y aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos, no por dos partidos nos vamos a deprimir ni mucho menos, sino al contrario, cuando uno pierde y sabe interpretar su derrota, se hace más grande. Eso es lo que nosotros pensamos como institución”, añadió con mucha seguridad el principal directivo de los ‘celestes’.

Si bien es cierto que Sporting Cristal cuenta con un ligero margen de mejora, la realidad dicta que por los tropiezos iniciales deberá esforzarse el doble, y esperar algunas combinaciones de malos resultados de los líderes provisionales del Apertura 2026, para comenzar a asomarse a las posiciones de privilegio.

Julio César UribeSporting CristalLiga 1peru-deportes

